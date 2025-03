Döntetlent játszott, így még nem jutott ki az Eb-re a magyar válogatott

Szerdán, az Eb-selejtezők harmadik körében, ha nem is hibátlan játékkal, de magabiztosan, 29-26-ra nyert Podgoricában férfikézilabda-válogatottunk , amivel biztossá vált, hogy amennyiben vasárnap is legyőzik Montenegrót, akkor már biztosan ott lesznek a jövő évi Európa-bajnokságon. A keretből a válogatottban szerdán bemutatkozó Papp Tamás és Tóth Péter maradt ki, a két csurgói fiatal helyett a sérüléséből felépült Bánhidi Bence, illetve az első meccsen taktikai okok miatt kimaradó Hanusz Egon került be.

Hullámzó volt a magyarok játéka

Szorosan indult a mérkőzés a telt házas tatabányai arénában, de 2-2 után megrázta magát válogatottunk, és a félidő felére háromgólos előnyt épített ki. A kapuban Bartucz László hozott szép védéseket, támadásban Bánhidi Bence és Szita Zoltán járt az élen gólszerzésben. Úgy tűnt, hogy kényelmesen tartani tudja előnyét a magyar csapat, de egyik pillanatról a másikba ritmust vesztettek. Akárcsak a szerdai meccs végén, most is nehézkessé vált a játékuk, így a 23. percben, amikor 11-11-nél egyenlítettek a vendégek Chema Rodriguez időt kért. A szövetségi kapitány tanácsai ha nem is hoztak hatalmas fordulatot, de a megállították a montenegróiak rohanását. Ónodi-Jánoskúti Máté kapta el a fonalat, szép gólokat lőtt a fiatal átlövő, a játékrész utolsó perce pedig kitűnően sikerült védekezésben és támadásban is. Az utolsó 40 másodpercben három gólt szereztek a magyarok, de egyet sem kaptak, így 17-14-es vezetéssel mehettek pihenni.

Ismét elúszott a biztos előny

A gyorsan összerakott háromgólos előny pillanatok alatt tűnt el a második félidő elején. Szűk öt perc alatt egyetlen gólt sem szerzett a magyar válogatott, kapott viszont négyet, amivel a vendégek átvették a vezetést. Bár egy rövid időre sikerült megtartani ezt a minimális előnyt a montenegróiaknak, de a mieink ismét megrázták magukat, öt perc alatt 5-0-s rohammal megint biztos előnyt raktak össze. Azonban még ez is kevés volt, mert a hajrára ismét visszakapaszkodott az ellenfél, így a vége váratlanul szoros és izgalmas lett. Nebojsa Simic védéseivel alaposan elbizonytalanította a magyar lövőket. Az utolsó percre 29-29-es döntetlennel értek a csapatok, válogatottunk labdát veszített, de Palasics Kristóf hatalmas bravúrt bemutatva ziccert védett. Chema Rodriguez 23 másodperccel a vége előtt időt kért, de gólt nem sikerült szerezni, így 29-29-es döntetlennel ért véget a mérkőzés.

A magyar válogatott a négy csoportmeccséből hármat megnyert a montenegróiak elleni döntetlen mellett, jelenleg csoportelsők, de még matematikailag nem jutottak ki a januári dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokságra. A selejtezőben még két meccs vár a mieinkre, május 7-én előbb Szlovákia ellen idegenben, majd négy nappal később Finnországgal találkoznak, ott már egy pont megszerzése a biztos kijutást jelenti. Igaz a csoport utolsó két helyezettje ellen meglepő lenne, ha csak annyi sikerülne.