Megfizette az árát az RB Leipzig Gulácsi Péter hiányának a Bundesligában

Gulácsi Péter az RB Leipzig keretébe sem került be, és ennek a lipcsei csapat meg is fizette az árát. A magyar válogatott labdarúgó a kapusok között a legkevesebb kapott gól nélküli mérkőzéssel rendelkezik a topligákból, a német bajnokságban 13 találkozón húzta le a rolót , és ezzel olyan kapusokat előz meg, mint Yann Sommer vagy Jan Oblak, akik csapataikkal (Inter és Atlético Madrid) a bajnoki címért is harcolnak. Csakhogy Gulácsi Péter sérülés miatt nem védhetett a válogatott két mérkőzésén sem, és nem lehetett ott szombaton a Mönchengladbach elleni bajnokin sem a Bundesligában.

Maarten Vandevoordt nem tudta hibátlanul helyettesíteni Gulácsi Pétert a lipcsei kapuban Fotó: Andreas Gora/DPA

És így nem is nyert az RB Leipzig, Orbán Willi viszont természetesen ott volt az 1-0-s vereséget szenvedett csapatban. Az 56. percben egy szögletvariáció után Itakura kellemetlen kapáslövését védte a Gulácsit helyettesítő Maarten Vandevoordt, a kipattanóra viszont Alassane Pléa érkezett, és a hálóba bólintott – a Mönchengladbach ezzel a sikerrel megelőzte a lipcseieket, akik így a hatodik helyre csúsztak vissza.

Dárdai Bence nem lehetett boldog

Dárdai Bencével a kezdőcsapatban fogadta a kiesés elől menekülő Heidenheimet a Wolfsburg, viszont bő negyed óra játék után a vendégek szereztek gólt: Marvin Pieringer tizenegyesből talált be. A folytatásban nem született több gól, de így is közelebb jártak a vendégek a második találathoz, mint a hazaiak az egyenlítéshez, Dárdai Bencét a 61. percben lecserélték. A Leverkusen a pénteki sikerével lőtávolba került a Bayern Münchenhez, ezért a bajorok győzelmi kényszerben fogadták a St. Paulit. Ez a győzelem meg is lett, bárt a vártnál kicsit nehezebben, Harry Kane egy és Leroy Sane két góljára a hamburgiak kétszer is válaszolni tudtak.

Bundesliga, 27. forduló

Péntek Bayer Leverkusen–Bochum 3-1 (1-1) Szombat Mönchengladbach–RB Leipzig 1-0 Wolfsburg–Heidenheim 0-1 (0-1) Holstein Kiel–Werder Bremen 0-3 (0-1) Hoffenheim–Augsburg 1-1 (0-0) Bayern München–St. Pauli 3-2 (1-1) Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart 18.30 Vasárnap Freiburg–Union Berlin 15.30 Borussia Dortmund–Mainz 17.30