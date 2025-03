Kerkez Milost Európa legnagyobb klubjai üldözik, Spanyolországban elismerően írtak róla

Iraola tanítványa elkápráztatja Európát: Kerkez Milos a Premier League egyik legértékesebb gyöngyszeme – ezzel a címmel jelent meg egy írás péntek reggel a Marca internetes oldalán. A cikkben több más mellett arról írtak, hogy a balhátvéd remekel a mostani idényben, és a következő szezonban akár magasabb szinte is léphet.

Kerkez Milos a Bournemouth eredményességének egyik letéteményese. Fotó: AFP

A magyar védő ámulatba ejti Európát

A Bournemouth az angol bajnokság jelenleg is zajló kiírásának egyik meglepetéscsapata. A gárda 28 játéknap után 44 ponttal a tabella 9. helyén áll, ám lemaradása mindössze három pont a Manchester City mögött, amely a legfrissebb hírek szerint a most elfoglalt ötödik helyével is indulási jogot kapna a Bajnokok Ligája következő évadára. A Marca szerint az Andoni Iraola vezetésével pompásan teljesítő Bournemouth fontos játékosa a spanyol Kepa Arrizabalaga, a holland Dean Huijsen és Justin Kluivert, van azonban rajtuk kívül is egy balhátvéd, aki ámulatba ejti Európát – ő pedig nem más, mint a magyar válogatott 21 éves labdarúgója, Kerkez Milos, aki kulcsszereplője lehet a nyári transzferidőszaknak.

A holland AZ Alkmaartól 2023 nyarán Angliába igazolt Kerkezzel kapcsolatban a Marca megállapította, hogy ő az Iraola-féle Bournemouth projektjének egyik sarokköve, aki az edző legtöbbet szerepeltetett játékosa – minden sorozatot figyelembe véve Kerkez eddig 31 tétmeccsen 2674 percet játszott! Edzője szerint Kerkez sokat fejlődött az előző szezonhoz képest, védekezésben pedig nagyszerű munkát végez.

A Bournemouth az angol liga mostani idényének egyik meglepetéscsapata. Fotó: AFP/Oli Scarff

Kerkez nemzetközi összevetésben is a legjobbak között

A Marca összehasonlította Kerkezt az angol első osztály öt legjobb 21 éven aluli játékosával, az eredmény pedig rendkívül hízelgő a nemzeti tizenegy tagjára nézve: a védő mind a megnyert párharcokban, mind pedig a labdaszerzésekben vezet. A kulcspasszok és a pontos keresztrúgások terén is ő áll a legjobban az összevetésben. Az öt legrangosabb nemzetközi bajnokság fiataljait vizsgálva is jól teljesít Kerkez, aki a 31 pontosan középre tett labdájával olyan játékosokat előz meg, mint a Barcelonát erősítő Lamine Yamal, a Manchester Cityben játszó Savinho vagy éppen a Juventus török üdvöskéje, Kenan Yildiz.

The definition of the beautiful game: this assist 🔥 pic.twitter.com/syI0E5kqj2 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 9, 2025



Liverpool? Real Madrid? Chelsea?

A cikk végén a szerző megjegyzi, hogy Kerkez teljesítménye nem maradt észrevétlen a kontinens nagy klubjai előtt sem, így a Bournemouth is tisztában lehet vele, hogy szinte lehetetlen lesz megtartania egyik erősségét a 2025/2026-os évadra.