Kerkez Milos főszereplője a VAR-botránynak, súlyos döntés a Premier League-ben

Március elsején tizenegyespárbajban jutott tovább Kerkez Milos csapata, a Bournemouth az FA-kupában a Wolverhampton ellen. Több szempontból is botrányos volt a meccs a magyar futballistának, hiszen ez volt az a találkozó, amelynek a hosszabbításában Matheus Cunha gyógyszere teljesen elgurult, brutálisan lefejelte Kerkezt. A brazil egyből piros lapot kapott, de Milos is besárgult, amin az edzője kiakadt, hiszen emiatt eltiltott lesz a Manchester City elleni kupanegyeddöntőben március 30-án. De Kerkezt egy hosszadalmas VAR-döntés egy góltól is megfosztotta azon a meccsen.

Kerkez Milosnak magyarázza a játékvezető, hogy mi a helyzet a VAR-szobában Fotó: AFP

A Bournemouth a 30. percben megszerezte a vezetést, majd öt perccel később Kerkez is betalált: elsőre úgy tűnt, hogy egy szöglet után a combjáról pattant a kapuba a labda, de ezt hosszadalmas VAR-vizsgálat követte. Az FA-kupa nyolcaddöntőjében tesztelt új, félautomata videós lesrendszer rekordot jelentő nyolc percig elemezte a helyzetet, ami nevetség tárgyává vált Angliában, s végül kiderült, hogy Kerkez után még a csapattársa, Dean Huijsen is beleért még a labdába, ő pedig lesen volt, emiatt nem adták meg a gólt.

Most az egész ügy azért került elő újra, mert a The Guardian cikke szerint az akkor tesztelt félautomata lesrendszer (SAOT) csődöt mondott. A technológia a túlzsúfolt büntetőterületen nem tudott releváns vonalakat húzni a leshelyzet megítélésére, ezért a VAR-t kezelő Timothy Wood kézi vezérléssel húzta be a vonalakat, és végzett el három ellenőrzést. Így derült ki, hogy tulajdonképpen Huijsen lehetett volna a gólszerző, aki lesen volt, amikor Kerkez a labdához ért.

A Kerkez-féle esetnél csődöt mondott a technológia

A hosszadalmas VAR-vizsgálat nyolc percnél is tovább tartott, amivel megdőlt a tavalyi West Ham United–Aston Villa meccsen összehozott 5 perc 37 másodperces angol rekord, ami azért is volt baj, mert a félautomata lesrendszert épp azért akarják bevezetni, hogy lecsökkenjen mindössze fél percre a leshelyzetek megítélése. Tehát nagy öngól volt a teszt.

Kerkezék meccsén banális technikai malőr történt: a VAR-szobában a SAOT egyszerűen nem működött, ezért tartott nyolc percig az ellenőrzés.

A tervek szerint a Premier League-ben a márciusi válogatottszünetet követően vezették volna be az új technológiát, de a Kerkez eseténél tapasztalt FA-kupás nehézségek miatt úgy döntöttek, hogy további hetekkel elhalasztják ezt.

Vannak aggályok, a Premier League nem bízik a rendszerben

A Premier League csapatai tavaly áprilisban egyhangúlag döntöttek a SAOT bevezetéséről, amire eredetileg októberben került volna sor, de már a tesztek során voltak gondok a rendszer pontosságával, így ez már a második halasztás lesz.

A bajnokság főigazgatója, Tony Scholes szerint több aggály is van a rendszerrel kapcsolatban, és az FA-kupás botrány után nem oszlottak el ezek a kételyek. Az egyik ilyen kényes pont, hogy a SAOT pontossága a kapu torkában, lényeges leshelyzetek megítélésénél nem hatékony.