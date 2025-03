A babaszobából erősített a Győr – Két hónappal a szülés után Kristiansen már a BL véghajrájára készül

Vélhetően a Magyar Kupa elvesztésén búsuló győri kézilabda-szurkolók számára jobb hír nem is láthatott volna napvilágot a hét első felében, mint a 2018 nyarától a klubhoz tartozó norvég világsztár, Veronica Kristiansen bejelentése.

A világklasszis balátlövő ugyanis nem egész két hónappal második gyermeke születése után hazatért Győrbe családjával, és ismét a csapattársakkal együtt készül.

A Vikki becenévre hallgató olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég kézilabdázó nagy elánnal vetette bele magát a munkába, és nem titkolja, akár már egy hónap múlva visszatérne a pályára. Ha ez bekövetkezik, az hatalmas erősítést jelent a Rába-partiaknak a hazai pontvadászat és a Bajnokok Ligája hajrájában.

Két hónappal második gyermeke születését követően már edzésre jár a norvég világklasszis, Veronica Kristiansen (Fotó: gyorietokc.hu)

A BL negyeddöntőjére már készen áll arra, hogy játszon

– Kicsit még mindig figyelnem kell a stabilitásomra és a törzsedzésre. Az erőnlétem általánosságban véve rendben van, de természetesen továbbra is kitartóan kell dolgoznom. Mindenesetre elég jó formában érzem magam ahhoz, hogy folyamatosan előre haladjak az edzésterv szerint, és szerencsére nincs semmi problémám a szülés után. Hogy mikor térhetek vissza a csapat tagjaként a pályára? Nos, erről az edzőt kell megkérdezni, de

bízom benne, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcra készen állok majd

– jelentette ki a győri csapat hivatalos honlapján Kristiansen.

A párizsi olimpián a dánok ellen Kristiansen (4-es mezben) volt a norvégok egyik legjobbja (Fotó: IHF)

Az olimpián áldott állapotban játszott, míg a terhessége 38. hetében még súlyzózott

Ha valaki azt gondolná, hogy a norvég világklasszis a levegőbe beszél, az alaposan téved. Kristiansent igencsak kemény fából faragták, hiszen lapunknak elmondta,

a 2024-es olimpián – ahol honfitársaival együtt végre felért a csúcsra – már legalább három hónapos terhesen mind a nyolc találkozón pályára lépett és összesen 22 gólt dobott.

A franciák elleni döntőben is ott volt az északi válogatottban, igaz, ekkor már kevesebb szerepet vállalt, ráadásul gólt sem dobott, mindössze egyetlenegy kísérlete volt azokban a percekben, amikor játszott. Az olimpia után bejelentette Győrben, hogy második gyermekét várja, ám az edzéseket így sem hanyagolta el: 38 hetes terhesen még súlyokkal edzett a konditeremben.

Remek a kapcsolat a két testvér között

A fentiek ismeretében vélhetően már senki sem csodálkozik azon, hogy a kis Odin születése után két hónappal megjelent klubja edzésén. A balátlövő elárulta: bár jól érezte magát családja körében Norvégiában, nagyon hiányzott már neki a győri otthona. Elmesélte, hogy második gyermekük és a nővére, Olivia egyelőre nagyon jó testvérek.

– Olivia egyszerűen imádnivaló, folyamatosan ölelgetni és puszilgatni akarja a kisöccsét. Ha Odin sír, odamegy hozzá és ad egy puszit a fejére. Egyelőre nagyon szereti a testvérét, de felkészültem rá, hogy ez változhat.

Odin szinte teljesen olyan, mint Olivia volt ennyi idősen,

rengeteget alszik, eszik és persze egyre-másra tölti meg a pelusokat. Jelenleg az egyetlen különbségnek azt érzem, hogy sokkal jobban hasonlít Ádámra, mint Olivia. Odin nappal már egyre többet van ébren, de szerencsére éjszaka jól alszik – mesélte széles mosollyal Kristiansen.

Kristiansen és párja, a győri csapat egykori fizioterapeutája, Devecseri Ádám azt is elárulta, miért ezt a nevet választották gyermeküknek. Az Odin ősi norvég név, így ráadásul mindkét gyerekük keresztneve „o” betűvel kezdődik – a kislány Olivia –, mint ahogyan az is természetes volt a szülőknek, hogy mindketten norvég-magyar kettős állampolgárok lesznek. Miután az édesanyja elhunyt, a férje mellett az édesapja lett a legfőbb támasza.

Édesapja a legnagyobb szurkolója, mindenhova elkíséri Kristiansent (Fotó: gyorietokc.hu)

Az édesapja a stabil szikla az életében

– Édesanyám elveszítése kapcsán le kellett küzdenünk némi akadályt, mivel mindannyian az ország másik végébe költöztünk, hogy apámmal éljünk. Édesapámat Henningnek hívják, ő finoman szólva is a stabil szikla az életemben. Fiatalabb korában focizott, majd a síugrást is kipróbálta. Tizenhárom éves koromig én is próbálkoztam a labdarúgással, de a síugrástól mindig is túlságosan féltem. Egyébként sem szerettem soha síelni. Milyen furcsa egy norvég lánytól, nem? Amikor a nővérem után én is a kézilabdát választottam, ő ebben is támogatott.

Megszámolni sem tudom, hogy apám hány órát töltött azzal, hogy mindenhová fuvarozott és a pálya széléről szurkolt nekem.

Ahogyan teltek az évek, apám továbbra is elkísért szinte mindenhová, sőt Győrben töltötte az első két hetet 2018-ban. Az apukám mindig is támogatott, és mindig mellettem állt – osztotta meg a nyilvánossággal az édesapjával való kapcsolatát.

A számok pedig nem hazudnak...

De miért is kezdtük azzal írásunkat, hogy a norvég sztár visszatérésével jelentősen erősödni fog a Győr mind a hazai pontvadászatban, mind pedig a Bajnokok Ligája hajrájában. Az adatai ugyanis egészen elképesztőek.

Kristiansen eddig 187 alkalommal lépett pályára a norvég válogatottban,

melyeken 595 gólt szerzett,

45-ször blokkolt sikeresen,

illetve összesen 44 alkalommal állították ki két percre.

Tavaly már terhes volt, amikor végre az olimpián is felért a csúcsra Kristiansen a válogatottal (Fotó: IHF)

A válogatott játékosaként nyert

három olimpián egy aranyat, (2024 Párizs)

két bronzérmet (2016 Rio de Janeiro és 2021 Tokió)

kétszeres világbajnok (2015 és 2021),

valamint háromszoros Európa-bajnok (2014, 2016 és 2020),

de az eredménysorát egy vb-ezüst (2017) teszi teljessé.

Veronica Kristiansen eddig kétszer nyerte meg a Győrrel a Bajnokok Ligáját (Fotó: gyorietokc.hu)

Mint fentebb írtuk, a győriekhez 2018 nyarán szerződött, ez idő alatt

kétszer megnyerte a Bajnokok Ligáját (2019 és 2024),

egyszer bejutott a BL-döntőbe (2022)

kétszer lett harmadik (2021 és 2023)

háromszoros magyar bajnok (2019, 2022 , 2023)

kétszeres kupagyőztes (2019, 2021)

Összesen hat BL szezonban játszott eddig a zöld-fehéreknél

2018/19 - 43 gól

2019/20 - 27 gól

2020/21 - 97 gól

2021/22 - 54 gól

2022/23 - 23 gól

2023/24 - 43 gól fűződik a nevéhez.

És most, 34 évesen, kétgyermekes édesanyaként újra szeretne nagyot alkotni Győrben. Ismerve az akaraterejét és a tudását, biztosak lehetünk abban, a győriek egy remek balátlövővel erősödnek.