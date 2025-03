Russell akkorát mondott, hogy a McLarennél nem bírták röhögés nélkül

Az eső okozta kavarodáson kívül a várakozásoknak megfelelően alakult a Formula–1-es Ausztrál Nagydíj. A McLaren kiemelkedett a mezőnyből, Lando Norris simán megszerezte a pole pozíciót, és aztán a futamgyőztes is ő lett, igaz, a célvonalban csak egy hajszállal előzte meg a második helyen befutott címvédőt, Max Verstappent (Red Bull), aki a biztonsági autós szakaszoknak is köszönhetően tudott lőtávolban maradni. A Red Bull előzetesen a McLaren kettős győzelmét várta Melbourne-ben, és ha Oscar Piastri nem hibázik és esik vissza a mezőny végére, akkor ez talán össze is jött volna.

Norris és a McLaren eddig jól muzsikál Fotó: AFP/Paddocker/NurPhoto

Norris előzetesen nem akarta elismerni, hogy előnyben lennének, de az időmérő után bevallotta, az első helyre várták magukat, csak a Ferrari lassúsága lepte meg őket. A brit pilóta ugyanakkor két lábbal a földön maradt.

– Volt egy jó hétvégém, de mindannyiunknak le kell nyugodni. A vb-címre nem gondolok, legalább addig, amíg el nem jutunk az idény feléig. Remélem, hogy jobbak leszünk és könnyebb dolgunk lesz, mint legutóbb, most viszont még nincs okunk az ünneplésre. Láttuk, hogy a Red Bull mennyire gyors, nem sokkal vannak lemaradva tőlünk – világított rá Norris a hétvégén sorra kerülő Kínai Nagydíj előtt.

Russell: Még a Red Bullnak sem volt ekkora előnye

Az Ausztráliában másodikként leintett Verstappen, illetve a harmadik George Russell (Mercedes) azonban másképp látja a helyzetet. Előbbi arról beszélt, hogy nagy hátrányt kell behozniuk, a brit versenyző már a melbourne-i időmérő után temette az idényt, mondván, a McLarennek akkora előnye van, hogy azt szinte lehetetlen behozni. A futam aztán ráerősített Russell véleményére.

Egyértelmű, hogy a McLaren autói alkalmasak arra, hogy az összes pályán a leggyorsabbak legyenek, ebből kiindulva meg kellene nyerniük az összes futamot. Nagyobb az előnyük, mint a Red Bullnak valaha is volt

– vélekedett a Mercedes pilótája, aki szerint csak a hűvösebb időjárás tehet be a McLarennek.

Piastri jót nevetett Russell véleményén, aki szerinte mostanában vicces nyilatkozatokkal rukkolt elő. – Ha le akarja írni a saját szezonját rögtön az első versenyhétvége után, akkor tegye, mi viszont teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy Melbourne kivételes forduló volt, és egyáltalán nem az történt ott, amire normál esetben számítunk.

A pilóták és a szerelők is sprintelnek

Nos, ha más szempontból is, de a kínai hétvége is különleges lesz, amelyen a csapatok az általánosnál több pontot zsebelhetnek be, ugyanis szombat hajnalban sprintet is rendeznek. Az extra pontok persze jól jönnek az első nyolc helyezettnek, ám a hat újonc életét megnehezíti, hogy ilyenkor csak egy szabadedzés jut nekik a gyakorlásra, miközben a többségük még nem versenyzett itt. És ha ez nem lenne elég, újraaszfaltozták a sanghaji pályát. Egyrészt így simább lett a felülete, viszont a gumikra és a tapadásra hatással lehet. Emellett az sem kizárt, hogy égi áldást is kapnak a nyakukba a pilóták, bár az előrejelzések szerint ezúttal ezt megússzák, vasárnap van egy kevés esély a csapadékra.

A pilótáknak még hátravan a neheze, de a csapatoknak már a száguldozás kezdete előtt meg kellett küzdeniük néhány problémával. Az Aston Martin, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull, illetve a gumigyártó, a Pirelli szállítmányai a vártnál jóval később érkeztek meg Sanghajba, így a munka nem a megszokott mederben zajlott. A versenyzők mellett ezen a héten a szerelőknek is sprintelniük kell.