Leclerc eltalálta Hamiltont, a McLaren hasított Kínában

Furcsa ilyet leírni, de a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak sok újdonságban van része ebben az idényben. Ausztráliában az első versenyét teljesítette a Ferrari színeiben, és a melbourne-i kínlódás után Kínában azzal sokkolta a nagyérdeműt, hogy az első pole pozícióját és első futamgyőzelmét is megszerezte a Formula–1-ben a tűzpiros autóban. Az egyetlen, mondjuk úgy, miniüröm az örömben az volt, hogy ezt „csak” egy sprinten érte el, és nem egy nagydíjon. Meglepő módon ez is egy első volt Hamiltonnak: az előző tizennyolc kurta futamból egyet sem tudott megnyerni. Most Oscar Piastri (McLaren) futott be másodikként, a címvédő Max Verstappen (Red Bull) lett a harmadik.

Hamilton után Piastrinak is jutott egy első Kínában. Az ausztrál pilóta a pályafutása során még nem volt pole pozícióban, de ez most megváltozott. Piastri mellé George Russell (Mercedes) parkolt le a célegyenesben, őket Lando Norris (McLaren), Verstappen, Hamilton és Charles Leclerc (Ferrari) követte.

Piastri maradt az élen

Russell jól kapta el a rajtot, de Piastri megtartotta az első helyét. Russellnek viszont ez nem sikerült, Norris átugrotta őt a másik McLarennel. A rajtok után általában pozíciókat nyerő Verstappen is „hátrafelé haladt”, a két Ferrari is megelőzte, akiknek ugyanakkor nem sikerült problémamentesre az első körük, Leclerc eltalálta Hamiltont, és ekkor az első szárnya is megsérült.

A rajt:

Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Cunoda Juki (Racing Bulls), Isack Hadjar (Racing Bulls) és Esteban Ocon (Haas) volt az első tíz sorrendje egészen az első kerékcserék idején. Hamilton és Verstappen „kéz a kézben” látogattak a bokszutcába a 14. körben, őket Piastri és Russell követte.

A Mercedes brit versenyzője nyert egy pozíciót azzal, hogy korábban cserélt Norrisnál, de utóbbi sem búslakodott sokat, és két körrel később visszavette a helyét Russelltől.

Oscar Piastri szárnyalt a McLarennel Fotó: AFP/Hector Retamal

Ezek után csendben folytatódott a száguldozás, nem volt nagy mozgolódás az élmezőnyben. Jobban mondva semmilyen. Piastri magabiztosan haladt az élen, Norris nem jelentett veszélyt az első helyére.

Ahogy az éllovas, úgy Verstappen is csak elvétve tűnt fel a közvetítésben, mivel a lassú Red Bull-lal nem tudta tartani a tempót az előtte autózó Ferrarikkal. Mégis sikerült Hamilton elé kerülnie, aki a szomszédaival szemben kétkiállásos taktikára szavazott. A rekordbajnok azért sem tudta ledolgozni a hátrányát a hollanddal szemben, mert a verseny második felére nagyon felgyorsult a Red Bull, és ahelyett, hogy Verstappennek a tükröt kellett volna figyelnie, egyre közelebb lopózott Leclerc-hez. Az 53. körben aztán teljesítette a küldetését Verstappen, a négyszeres vb-győztes pilóta elvette a negyedik helyet monacói vetélytársától.

Kettős McLaren-győzelem Kínában

Piastrinak a múlt héten saját hibája miatt szívfájdalommal és a dobogós hely helyett mindössze két ponttal ért véget a hazai futama, Kínában viszont sikerült javítania, és a sprinten elért második helye után vasárnap már senki sem tudott elé kerülni, pályafutása során harmadszor nyert. Az Ausztráliában futamgyőztes Norris a hajrában a fékjeivel bajlódott, éppen annyit sikerült megőriznie az előnyéből, hogy a Melbourne-ben is harmadik Russell előtt maradt.

Verstappen problémák nélkül szállította a negyedik helyet, majd Leclerc, Hamilton, Ocon, Antonelli, Alexander Albon (Williams) és Oliver Bearman (Haas) következett a további pontszerző helyeken.

Folytatás két hét múlva Japánban.