Megalázó vereségek, bojkott, elveszített öltöző – forró a Juventus kispadja Thiago Motta alatt

Az utóbbi egy hónapban látványosan összezuhant a Juventus. A 36-szoros olasz bajnok – legutóbb 2020-ban aranyérmes – együttes február 19-én kiesett a Bajnokok Ligájából, miután a nyolcaddöntőért zajló párharc visszavágóján kikapott a PSV Eindhoventől, majd 26-án büntetőpárbajban alulmaradt az Empolival szemben, így címvédőként nem jutott be az elődöntőbe az Olasz Kupában. A bajnokságban eddig 13 döntetlent felhalmozó, ám márciusig csupán egyetlen vereséggel álló csapat ezek után úgy állhatott ki az Atalanta elleni, március 9-én lejátszott hazai bajnokira, hogy amennyiben nyer, beleszólhat a bajnoki címért zajló versenybe is – 0-4 lett a vége. Rögtön a következő, múlt vasárnap lejátszott meccsen jött az újabb pofon, akkor a Juventus 3-0-ra kikapott a Fiorentina vendégeként a bajnokság 29. fordulójában. A játéknap után a Juventus már nem áll BL-szereplést érő helyen, és bizony, egyre erőteljesebbek a tavaly nyáron kinevezett tréner, Thiago Motta távozását követelő hangok is.

Az elmúlt hetekben padlóra került a Juventus (Fotó: AFP)

A Brazíliában született, de olasz állampolgársággal is rendelkező, labdarúgóként korábban a Barcelonát, az Atlético Madridot, az Intert és a Paris Saint-Germaint is erősítő kétszeres BL-győztes Motta hivatalosan 2024. július 1-jén látott munkához a Juventusnál, ezt megelőzően az ő irányításával lett ötödik, és vívta ki a BL-szereplés jogát a Bologna. A torinói gárda élén töltött eddigi 42 tétmeccsén 18 győzelmet, 16 döntetlent és nyolc vereséget elérő Mottával abból a szempontból biztató őszt produkált a Juve, hogy az olasz élvonalban egyszer sem kapott ki, a 11 döntetlen miatt viszont nem lehettek teljesen elégedettek a csapat szurkolói.

Az idei folytatásban a Juventus továbbjutott a Bajnokok Ligája alapszakaszából, és bár a hazai ligában január végén, Nápolyban elszenvedte első vereségét, később legyőzte a listavezető Intert, ezek után pedig abban is reménykedhetett, hogy az Atalanta elleni rangadó megnyerésével hatpontnyi közelségbe zárkózik a milánóiak mögött.

Mint fentebb is írtuk, az álomból rémálom lett: azóta két nagy vereség került a Motta-csapat neve mellé, amely 29 kör után 12 ponttal van lemaradva az éllovastól, így aligha reménykedhet a bajnokság megnyerésében, ráadásul lecsúszott a pontverseny ötödik helyére, amely már nem ér BL-kvalifikációt.

Nem áll jól Motta szénája

A Motta távozását követelő hangokat már a BL-búcsú után is lehetett hallani, de az elégedetlenség igazán az Olasz Kupa-kiesést és az Atalanta elleni szégyenteljes vereséget követően ütötte fel a fejét. Történelmi kudarc volt az, melyet megelőzően legutóbb 1967-ben győzték le négy góllal a Juventust hazai pályán. Ráadásul nem ez az egyetlen kétes dicsőség, ami Mottához köthető: a 13 remivel már biztosan az övé a legtöbb döntetlen egy szezonban, de a klub a vezetésével produkálja az elmúlt 30 év negyedik legrosszabb pontátlagát, sőt: a Juventusszal története során csupán harmadszor fordult elő, hogy sorozatban két bajnokit elveszített legalább három góllal. A háromból egy immáron Motta nevéhez is kötődik. A Juventus szurkolói korábban az edzőközpontnál is demonstráltak, Firenzébe pedig már el sem utaztak, mint kijelentették, a csapat nem érdemli meg a támogatásukat. Bojkottot hirdettek, azt ígérve, hogy a stadionban a csend egyre fülsüketítőbb lesz.

Motta számára egyre kényelmetlenebb a helyzet a Juventus kispadján (Fotó: AFP)

Nem a drukkerek támogatása az egyetlen, amit a Motta-felé Juventus elveszített. Az olasz újságíró, Nicolò Schira szerint az edző az öltözővel is egyre kevésbé találja meg a közös hangot. Állítólag összetűzésbe került a januárban távozott Danilóval és a februárban kölcsönadott Nicola Fagiolival is, ezért kellett mennie a futballistáknak, de a csapat egyik erősségével, napjainkban inkább csak epizódszereplő Dusan Vlahoviccsal már korábban megromlott a kapcsolata. Mások mellett a török tinisztrárral, a 19 éves Kenan Yildizzel sincs túl jó viszonyban.

– Nagyon hittem Mottában a szezon elején, de már nem tartunk ott. Azt hittem, a firenzei vereség után lemond. A csapatnak nincs játéka, lapos, a játékosok nem reagálnak az edző hozzászólására, akinek már nincs a kezében az öltöző

– ezt a klub korábbi labdarúgója, Alessio Tacchinardi nyilatkozta, ő pályafutása során nem kevesebb, mint 404 tétmérkőzésen képviselte a Juventust.

Még élvezi a vezetőség bizalmát, de...

A Juventusnak gazdasági szempontból is kulcsfontosságú, hogy biztosítsa helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában is, amennyiben ez nem sikerül, néhány értékesebb játékosát értékesítenie kell a klubnak. A vasárnapi, firenzei vereséggel veszélybe került a BL-kvalifikáció, ám Motta a lefújás után úgy fogalmazott, hogy bár könnyebb lenne lemondania, szereti a kihívásokat, ezért folytatja a munkát. A sportigazgató, Cristiano Giuntoli is megerősítette Mottát a pozíciójában, ennek ellenére az egyik legismertebb olasz sportlap, a La Gazzetta dello Sport hétfőn arról írt, hogy a szakvezetőnek jelenése volt a klubvezetés előtt. A megbeszélésen a Juventus vezetősége stabilabb védekezést kért, ami már csak azért sem volna meglepő, mert a csapat az előző két meccsén hét gólt kapott, miközben egyet sem szerzett.

A friss hírekkel az átigazolási ügyekben általában jól értesült milánói újságíró, Fabrizio Romano is foglalkozott. Romano leírta, hogy bár jelenleg nincs napirenden az edző kirúgása, a helyzet a szezon végén megváltozhat, Mottát pedig egy olyan új szakember válthatja, akivel hosszabb távon is számol a Juventus vezetősége, amely ugyancsak úgy látja, hogy Motta már nem feltétlenül uralja az öltözőt.