A Juventus szurkolói nem hittek a szemüknek, évtizedek óta nem történt olyan, mint most + videó

Az olasz első osztály 28. fordulójának vasárnap esti mérkőzése kiélezett küzdelmet ígért. Az 55 pontos tavalyi Európa-liga-győztes, a tabella harmadik helyét elfoglaló Atalanta látogatott az 52 ponttal a negyedik helyen álló Juventushoz, amely egy hazai pályán elért sikerrel még versenyben maradhatott volna a bajnoki címért is, hiszen a listavezető Internazionale is mindössze 61 pontot szerzett az eddigiekben. A legutóbbi öt bajnokiján győztes Juventus álma azonban rémálommá változott: a szünetben még csak egygólos hátrányban lévő házigazda további három gólt kapott a 77. percig, amikor kialakult a 4-0-s végeredmény.

Történelmi vereséget szenvedett a Juventus

A meccs előtti forma alapján teljesen váratlan végeredmény született vasárnap este, olyan mértékű verést kapott a Juventus, amilyet évtizedek óta nem láthattak a drukkerek hazai pályán. Amint azt a klub hivatalos honlapjának beszámolójában is rögzítették, egészen 1967. október 22-ig kell visszalapozni ahhoz, hogy ilyen arányú hazai bajnoki vereségről találjanak „nyomokat”, akkor a városi rivális Torino győzte le 4-0-ra a Juventust. A szurkolók többsége ezt nem is bírta végignézni, a vasárnapi 0-4 után tömött sorokban távoztak a hazai lelátórészeken helyet foglalók.

Beszédes fotó a vasárnap este történtekről (Fotó: AFP)

Az Atalanta megérdemelte a győzelmet

– Szomorúak vagyunk és nagyon sajnáljuk. Egy ehhez hasonló estét nehéz megemészteni – kezdte meccs utáni értékelését a Juventus vezetőedzője, Thiago Motta.

– Az Atalanta megérdemelte a győzelmet, tisztában voltunk az ellenfél szintjével. Miután mögé kerültünk, sokkal nehezebbé vált számunkra a játék, nem tudtuk produkálni azt a reakciót, amire szükség lett volna. Támadtunk, de a megfelelő szervezettség és egyensúly nélkül, amelyre szükség van az ilyen típusú ellenféllel szemben, amely azonnal lecsap a hibákra és remek sebességgel vezeti az ellentámadásokat. Meg kell tanulnunk minden leckét, amit ez a meccs tanított nekünk, és újra kell gondolnunk a következő mérkőzést.

Thiago Motta, a Juventus vezetőedzője is elismerte: megérdemelten nyert az Atalanta (Fotó: AFP)

Romokban a Juve idénye, veszélyben a BL-hely is

A nagyarányú vereség a tavaly nyáron érkezett Motta helyzetét sem javítja. A hároméves szerződéssel rendelkező korábbi labdarúgó irányításával mindössze másodszor kapott ki a bajnokságban a Juventus, amely azonban 28 bajnokin 13 döntetlent ért el, ráadásul az utóbbi hetekben előbb a PSV Eindhovennel szemben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéért zajló rájátszásában, majd az Empoli ellen, az Olasz Kupa elődöntőjébe jutásért zajló párharcban is alulmaradt. Most, hogy a bajnoki álmok is elúszni látszanak, ismét felerősödhetnek a tréner távozását követelő hangok.

Az Atalanta elleni vereség után a Juventus maradt 52 pontos, ezzel jelenleg még mindig negyedik a 61 ponttal rendelkező Inter, a 60 ponttal álló Napoli és az 58 pontot gyűjtő Atalanta mögött. Pillanatnyilag ez a négy klub szerezne indulási jogot a Bajnokok Ligája 2025/2026-os idényére, ám a Juventus mögött kétpontnyi lemaradással álló Lazio éppen hétfő este lép pályára ebben a fordulóban, és az Udinese legyőzésével meg is előzheti Motta csapatát.