Hatalmas fordulat állt be Carlo Ancelotti jövőjében

A Real Madrid a Bajnokok Ligájából való kiesése után felerősödtek azok a hangok, hogy a kudarc az Ancelotti-éra végét jelentheti, és a spanyol klub az idény végén leváltja az olasz szakembert. A 65 éves sikeredző ezek után sem vonulna nyugdíjba, és nem maradna állás nélkül sem, hiszen a Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) elnöke, Ednaldo Rodrigues már régóta Carlo Ancelotti szerződtetéséről álmodozik, és a dél-amerikaiak élnének is a kínálkozó lehetőséggel.

Ancelotti és a Real Madrid válása nem megy olyan könnyen, mint azt Brazíliában várták Fotó: AFP/NURPHOTO/Jose Breton

A brazilok ráadásul fizetnének is annyit a trénernek, amennyit a Real Madrid, vagyis többet tenne zsebre, mint a Selecao bármelyik korábbi szövetségi kapitánya. Ancelottinak tetszhetett ez az ajánlat, mert a spanyol sajtó arról számolt be, hogy Londonba utazott, ott tárgyalt a CBF elnökével, és szóban meg is egyeztek a közös jövőről.

A Real Madrid Ancelotti útjába áll

Egy nap alatt azonban nagyot fordult a világ, mert kedd este az átigazolási hírekben jártas Fabrizio Romano és a Marca és az AS spanyol lapok is arról számoltak be, hogy várhatóan semmi sem lesz az üzletből. Ennek pedig két oka van: a Real Madrid és a pénz.

Az AS beszámolója szerint a királyi gárdánál egyrészt nem értékelték, hogy már azelőtt szavát adta a brazil szövetség elnökének, hogy velük megegyezett volna a távozása részleteiről, miközben korábban nyitottak lettek volna arra, hogy elengedjék. Másrészt, a Real Madrid nem szeretne rajta veszteni Ancelotti elengedésén, ezért úgy képzelték a klubnál, hogy bár felbontják az edző 2026 nyaráig szóló szerződését, nem kell majd átutalniuk a kontraktusa értelmében még neki járó fizetést, hiszen ők ingyen engedik el őt – a braziloknak sem kell kivásárolni őt a szerződéséből. Senki sem fizet, hanem valójában mindenki nyer az üzleten.

A Real Madrid még azt is megengedte volna Ancelottinak, hogy már ő állítsa össze a kanárik keretét a júniusi válogatott meccsekre, és a brazil szövetség várakozásai szerint már ő vezette volna a csapatot Ecuador és Paraguay ellen. Ám nagy meglepetésükre az olasz tréner először tudatta velük, hogy leghamarabb augusztusban tudna munkába állni, később pedig felhívta Rodriguest, hogy köszöni a lehetőséget, mégsem vállalja a feladatot. Pedig már csak a szerződés aláírása volt hátra, amire kedden került volna sor Madridban.

De Ancelottinak nem sikerült megegyeznie a Reallal az általa remélt kompenzációról, illetve – a korábbi hírekkel ellentétben – jelenleg az sem kizárt, hogy az ő kezében lesz a gyeplő még a júniusi klubvilágbajnokságon is.

Ancelotti: Brazília helyett Szaúd-Arábia?

A Marca úgy tudja, nem csak a Real Madriddal való ellentétei miatt mondott Ancelotti nemet a brazil szövetségnek, hanem azért is, mert ellenállhatatlan, ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, ahol évi ötvenmillió dollárt kereshetne.

Brazíliában még reménykednek az újabb pálfordulásban, ugyanakkor nem fognak sokáig várni arra, hogy Ancelotti meggondolja magát. Ha nem jön be az A-terv, elkészült már a B is, amely szerint a jelenleg a szaúdi al-Hilalt irányító Jorge Jesus lenne az új szövetségi kapitány.

A Real Madridnál továbbra is Xabi Alonso a fő jelölt Ancelotti utódjaként. Egyes sajtóbeszámolók szerint a spanyol edző már döntött arról, hogy a királyi gárdánál folytatja, és a Bayer Leverkusennél az Alonso távozása utáni időkre készülnek, hiszen azt már korábban közölték, hogy nem állnak a távozása útjába.