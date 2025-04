Az FTC leendő edzője lehet, hogy mégsem tudja vállalni a magyarországi munkát – az okokról beszélt

A Magyar Kupa-győztes és bajnoki listavezető FTC-Rail Cargo Hungaria jelenlegi trénere, Allan Heine nem hosszabbítja meg 2025 nyarán lejáró szerződését, azaz távozik a Ferencvárostól, helyét pedig a játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája-bronzérmes, szövetségi kapitányként pedig ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmet szerző Jesper Jensen veszi át – ezt közölte január 14-én az FTC. A már megkötött egyezséget most veszélyezteti a kézilabdaedző feleségének állapota.

Jesper Jensen őszintén beszélt felesége állapotáról (Fotó: AFP)

A Ferencváros már tud a kialakult helyzetről

A Ferencvárossal kapcsolatos hírekre specializálódott portál, az ulloi129.hu hétfő este arról írt, hogy Jesper Jensen már a Fradit is értesítette neje – akivel 29 éve él együtt – helyzetéről, amelyről most az Ekstra Bladetnek beszélt.

– Jelen állás szerint javul a helyzet. Hosszú csata volt és még egy hosszú út is van előttünk, de látjuk a fényt az alagút végén. A feleségem kemény és harcol, így a lehető legjobban ellátjuk egymást. De ha nem javul az állapota, nem költözhetek Magyarországra. Vannak fontosabb dolgok a sportnál és a munkánál. A Ferencvárosnál tudnak a helyzetről. Lehetnék negédes, és mondhatnám, hogy inspirál az, ahogy ezzel a nehéz helyzettel megküzd. Természetesen fantasztikusan harcol, de ez két egészen más dolog

– magyarázta Jensen. – Most, hogy eljöttem a válogatotthoz, élveznem kell a munkát és jól is végezni. Családként döntöttünk így. Ha a feleségem jobban lesz, akkor sem költözik velem Budapestre. Felmerült, de szereti a munkáját, és a gyerekek is kötődnek Esbjerghez.