Könnyes búcsú és magabiztos magyar győzelem a korábbi világbajnok ellen

Az európai női kézilabda-válogatottak jelentős része a napokban éppen a világbajnoki selejtezőket játssza, Magyarország azonban az Európa-bajnoki bronzérmének köszönhetően automatikusan ott van az év végi vb-n. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese így a szintén vb-résztvevő, 2013-ban világbajnok brazil válogatott ellen készül a héten, a felcsúti edzőtáborozás után két mérkőzést is vív a dél-amerikaiakkal. Ezek közül az elsőre tucatnyi brazil és több ezer magyar néző előtt, Tatabányán került sor csütörtökön este. A mérkőzés előtt köszöntötték a tavalyi évben nyújtott teljesítménye miatt Klujber Katrint és Simon Petrát, valamint megemlékeztek a múlt héten elhunyt Sterbinszky Amáliáról, minden idők egyik legjobb magyar kézilabdázójáról.

A párizsi olimpián egy góllal győzött Brazília ellen a magyar női kézilabda-válogatott, azóta először találkozott a két együttes (Fotó: Csudai Sándor)

A két csapat a tavalyi párizsi olimpia csoportmeccse óta először csapott össze egymással, akkor döntetlen állásnál Simon Petra az utolsó pillanatokban szerezte meg a győztes gólt. Azóta a brazilok kerete nagyjából változatlan maradt, a magyarokéban viszont több módosítás is történt, például Simon is hiányzott csütörtökön. Kajdon Blanka és Ogonovszky Eszter ugyanakkor a csapatban volt, így debütálhatott a válogatottban.

Az első percekben mindkét oldalon védekezésben remekeltek inkább a csapatok, de a magyarok még a braziloknál is jobban: Szemerey Zsófi először a 6. percben, 3-0-s állásnál kapott gólt. Az emberhátrány sem segített a vendégek támadójátékán, Kuczora Csenge góljával már 5-1 volt Magyarországnak. A 10. percre mégis egy gólra zárkózott az ellenfél, ám a 0-3-as sorozatot 4-0-s követte, így 9-4-nél jött a brazil időkérés. A folytatásban mindkét oldalon egyformán akadtak hibák és szép megoldások, így a félidő hajrájáig négy és öt gól között változott a két válogatott közötti különbség. Harminc perc után végül négygólos (17-13) volt a magyar előny.

Nem engedte szorossá tenni a meccset a magyar válogatott (Fotó: Mirkó István)

Elbúcsúzott három klasszis a magyar női kézilabda-válogatottól

A szünetben három Eb-bronzérmes játékos, Cirjenics-Kovacsics Anikó (143-szoros válogatott), Szucsánszki Zita (147) és Tomori Zsuzsanna (191) válogatottól való elbúcsúztatására került sor a pályán, ünnepélyes keretek között. A pályafutásukat felidéző videók után a Magyar Kézilabda Szövetségtől Ilyés Ferenc elnök és Ballai Attila kommunikációs igazgató, majd Vanyus Attila (a Győr örökös tiszteletbeli elnöke), Németh András és Elek Gábor (korábbi szövetségi kapitányok) köszöntötte a három klasszist, akik a közönség jó részével együtt el is érzékenyültek a különleges pillanatoktól.

Szucsánszki Zita, Cirjenics-Kovacsics Anikó és Tomori Zsuzsanna (b-j) elbúcsúzott a magyar válogatottól (Fotó: Mirkó István)

A búcsúztatás után folytatódott a mérkőzés a második félidővel, amelyet szinte teljes sorcserével kezdett a magyar válogatott. Mintha nem is lett volna szünet, továbbra is felváltva dobták a gólokat a csapatok, és ez azután sem változott, hogy Naira Almeida, a Szombathely kapusa csereként beállva kivédte Klujber hétméteresét (a másik magyarországi légiós, a győri Bruna de Paula nem volt a brazilok keretében). A 45. percig kellett várni, hogy – Bukovszky Anna bravúrjai után – először legyen hat gól a hazai előny, következett is a vendég időkérés. A különbség ennek ellenére tovább nőtt, és a hajrá előtt már nyolc találattal is vezettek a magyarok. Az utolsó percekben ugyan ismét szorosabb lett az eredmény, Golovin Vlagyimir együttesének győzelméhez nem férhetett kétség, a közönség is kitartóan ünnepelte a csapatot.

A magyar válogatott a brazilokkal szombaton is játszik majd egy felkészülési mérkőzést, akkor zárt kapuk mögött.