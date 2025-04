Sajátos trükkökkel kergeti őrületbe a riválisokat a metzi magyar légió

Újabb megméretések várnak a 2024-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon bronzérmet szerző női kézilabda-válogatottra. Golovin Vlagyimir csapata kétszer is megmérkőzik Brazíliával: csütörtökön nézők előtt 18.30-tól, majd szombaton zárt kapuk mögött a tatabányai csarnokban.

A megfiatalított magyar csapat arra készül – a keretben három újonc van Herczeg Lili, Kajdon Blanka és Ogonovszky Eszter személyében –, hogy a párizsi olimpia után itthon, felkészülési meccseken is legyőzze a brazilokat.

A tavalyi, párizsi ötkarikás játékok csoportkörében a magyarok ötgólos hátrányból fordítva úgy nyertek, hogy Simon Petra hat másodperccel a dudaszó előtt állította be a 25-24-es végeredményt.

A női kézilabda-válogatott közös összetartással készül a brazilok ellen Fotó: Mirkó István

Itt van a teljes metzi különítmény

A magyar keretben ott van a Bajnokok Ligájában remeklő, negyeddöntős francia bajnok Metz csapatában játszó mindhárom magyar légiós, akik a tapasztalatot képviselik a jelenlegi válogatottban. A szövetségi kapitány által behívott fiatalokról már most nagyon jó véleménnyel van Vámos Petra, aki nemcsak a válogatottban, hanem a klubjában is világklasszis teljesítményt nyújt.

– Már az előző összetartáson is látszott, hogy

nagyon jó karakterek kerültek be a csapatba, akikkel minden esély megvan arra, hogy megtaláljuk ugyanazt a csapatkohéziót, mint ami a decemberi Európa-bajnokságon jellemző volt ránk.

Megmutattuk a kontinensviadalon, mi a helyes irány, amerre haladnunk kell, és ebben az összecsiszolódós időszakban fog kiderülni, ki lesz a fiatalok közül az, aki képes beépülni a csapatba. Ugyanis mindegy, hogyan, de mindenképpen szeretnénk ott lenni a 2028-as Los Angeles-i olimpián – fogalmazott Vámos.

Vámos Petra és Szemerey Zsófi a metzi trükkökről mesél Márton Grétának Fotó: Mirkó István

Van olyan kerettag, akit eddig személyesen nem is ismert

Hasonlóan gondolkodik a válogatott egyik korelnöke – hölgyekről lévén szó, a korát fedje jótékony homály – a jelenleg szintén a Metzben szereplő Szöllősi-Schatzl Nadine is. A balszélső elárulta: pár napja van csak együtt a megfiatalított kerettel, és bizony van olyan „csajszi", akit személyesen nem is ismert eddig. Közölte, a tapasztaltabb játékosok mindenben – pályán és azon kívül is – segítik a fiatalokat.

A hozzáállással biztosan nem lesz semmi gond, és annak ellenére győzelmet remél a brazilok ellen, hogy az olimpiához, sőt, már a decemberi Európa-bajnoksághoz képest is alaposan kicserélődött a magyar keret.

Persze jósolni egyikük sem akar, hiszen nehéz megmondani egy olyan ellenfél ellen, hogy mi várható, amely a magyarokhoz hasonlóan már kivívta a világbajnoki szereplés jogát. Ugyanakkor azt sajnálja, hogy zárt kapuk mögött is játszaniuk kell.

– A közönség mindig plusz egy embert jelent a csapatunknak, nagyon sok nehéz helyzetből kihúztak már minket. Ugyanakkor nem lesz idegen üres nézőtér előtt játszani, hiszen a Covid időszaka alatt ehhez már hozzászoktunk. Mindenesetre azt a meccset is a lehető legkomolyabban fogjuk venni – állította Szöllősi-Schatzl Nadine.

Szöllősi-Schatzl Nadine hamar beilleszkedett a francia bajnokcsapatba Fotó: Szabó Miklós

Magyarul kommunikálnak a pályán, senki sem érti őket

Az irányító kifejezetten örül annak, hogy nemrég csatlakozott a Metzhez Szöllősi-Schatzl Nadine, aki igazi klasszisként azonnal a csapat hasznára tudott lenni, a karaktere és a rutinja hozzásegítette ahhoz, hogy olyan szinten teljesítsen, ahogy azt a klubvezetők várták tőle. A Brest elleni kupadöntőn aratott sikerhez például 7 lövésből 5 góllal járult hozzá a Budaörstől kölcsönbe érkezett szélső. Mint Vámos mosolyogva elárulta – ő 5 lövésből szerzett négy gólt –,

a csapatban már meg is jegyezték, megalakult Metzben a magyar „maffia",

amely ugyan nem terrorizál senkit, de sajátos trükkjeivel az őrületbe kergeti az ellenfeleket.

Egyszerűen magyarul kommunikálunk a pályán, amit az ellenfeleink nem értenek meg, így felkészülni sem tudnak arra, vajon milyen variáció következik a részünkről

– vette át a szót Szöllősi-Schatzl Nadine, aki hozzátette, két magyar csapattársának hála mostanra már kialakult a kinti élete, és a rendkívül intenzív másfél hetet követően már semmilyen külső dologgal nem kell foglalkoznia, csakis a kézilabdára összpontosíthat. – Ott vagyunk egymásnak, otthonosan érezzük magunkat egymás társaságában, ráadásul Zsófival már utánpótláskorunk óta együtt játszunk.

Szöllősi-Schatzl Nadine nagyon hamar felvette a Metz ritmusát Fotó: Facebok/Metz Handball

Már ott van a fejekben a budapesti Final Four

Életében először légióskodó szélső úgy érzi, nem volt nehéz újra felvennie a nemzetközi ritmust. A légióséletet illetően elmondta, teljesen más, mint itthon, egyelőre a csarnok és az otthona környékén mozog, elkezdte tanulni a francia nyelvet, de úgy véli, hogy abszolút nem egyszerű. Noha a kölcsönszerződése a szezon végéig szól, egyelőre nem akar arról beszélni, mi lesz utána, bízik abban, hogy jó játékkal és sok góllal tudja majd meghálálni, hogy a Metz választása rá esett.

A mostani szezonban már 45 gólig jutó Vámos – aki január 18-án a BL-csoportkörben szinte egyedül verte meg a Fradit 8 góljával és remek játékával – azt is elárulta, noha még messze van a budapesti Final Four, ráadásul el is kell odáig jutniuk – a Metz a legnagyobb hazai riválisával, a Bresttel játszik, míg a Fradi a dán Odensével, a címvédő győriek pedig a német Ludwigsburg ellen lép pályára a negyeddöntőben –, azért beszélgetnek már róla egymás között.

Őszintén reméli, hogy összejön az újabb Petrák csatája a 2024 legjobb fiatal játékosának megválasztott Simon Petrával,

és annak ellenére, hogy mindig a soron következő feladatára koncentrál, bizony a Bajnokok Ligájának négyes döntője már befészkelte magát a fejébe.

Mindegy hogyan, de jussanak ki az olimpiára

Azzal mindhárom metzi „magyar maffiózó" egyetért, hogy a csapatnak ki kell jutnia a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, és abban is nagy az összhang, teljesen mindegy, hogy ezt milyen úton érik el. A jövőjéről Vámos úgy nyilatkozott, nagyon jól érzi magát Metzben, minden szempontból megtalálta a számítását, és szeretné kitölteni a hároméves szerződését. Szemerey viszont biztosan távozik a szezon végén, és álmát megvalósítva a BL-címvédő Győri Audi ETO KC csapatában folytatja a pályafutását.