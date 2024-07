Másodpercekkel a vége előtt dőlt el, legyőztük Brazíliát az olimpián!

Az olimpiai és világbajnok Franciaország elleni, csütörtöki vereség után vasárnap reggel 9-től az első fordulóban Spanyolországot legyőző Brazília ellen folytatta női csapatunk. A korai kezdés sem akadályozta meg a magyar drukkereket abban, hogy szurkolásukkal támogassák a magyar együttest.

A magyar szurkolók ezúttal is kitettek magukért (Fotó: Csudai Sándor)

Jól kezdtünk, de…

Rögtön a kezdés után Böde-Bíró Blanka ziccert védett, majd Kuczora Csenge alig másfél percnél járva megszerezte a vezetést. Erre csakúgy, mint Klujber Katrin későbbi találatára válaszoltak a brazilok, akik a 6. percben egy hetesgól után 3-2-re vezettek. Ezt követően Kuczora és Klujber is kapufát talált, a 8. minutumban azonban Kuczora révén egyenlítettünk (3-3). Több helyzettel, ám hibákkal kezdtek a felek, ám 10 perc után 4-3-ra vezettünk, miután Füzi-Tóvizi Petra is betalált. Kettővel később is ő dobott gólt, ezzel 6-4-re elhúztunk – ekkor kért időt először a brazilok szövetségi kapitánya.

A rövid játékmegszakítás után hamarosan már a braziloknál volt az előny, de csak átmenetileg, igaz, úgy többször is. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a 19. percen kért időt. Utána percekig nem változott az eredmény, egy négyperces gólcsend után viszont a brazil csapat duplázott, és 11-8-ra elhúzott. A félidő közepéig jól teljesítő magyar válogatott kisebb mélypontra került a vége előtt, szünetben úgy álltunk 15-12-es vesztésre, hogy Albek Anna időn túl talált Brazília kapujába.

Sikerrel futottunk az eredmény után

A térfélcsere után Kuczora kezdte meg a gólgyártást, Böde-Bíró pedig kétszer is védett, hátrányunk ennek ellenére sem csökkent. Nyolc perc is eltelt már a második félidőből, amikor 17-13-as brazil vezetésnél Golovin Vlagyimir másodszor is magához rendelte játékosait. A szusszanásnyi szünet után tovább nőtt a szakadék, ötgólos differencia alakult ki a dél-amerikaiak javára. Pontatlan, helyenként bizonytalan volt válogatottunk.

Füzi-Tóvizi Petra támadásban (Fotó: Csudai Sándor)

A folytatásban megrázta magát a magyar együttes, amely a 43. percre már „csak” kétgólos lemaradásban volt. Kisvártatva feljöttünk mínusz egyre is, 22-21-nél, átmeneti emberhátrányban kezdődött el az utolsó 10 perc. Az 55. percben Debreczeni-Klivinyi Kinga egalizált. Azonnal jött a brazil válasz, majd egy újabb találat Simon Petrától. Mindezek után Böde-Bíró fontos pillanatban védett, így már a vezetésért támadhattunk, de a brazilok kapusa is hárított. Alig másfél perc volt hátra, amikor megint vezethettünk volna, de Debreczeni-Klivinyi nem tudta újra bevenni a kaput. A dráma a legvégére maradt: Böde-Bíró hárított, az utolsó támadásnál, 24-24-es állásnál Simon Petra támadhatott, lövése pedig utat talált a kapuba, ezzel egy igencsak hullámzó összecsapás végén megszereztük az első párizsi győzelmet!

Folytatás kedden, 16 órától, akkor Angola lesz az ellenfél.