Dráma Miskolcon, elmaradt a bajnokavatás

Azzal, hogy a DVTK elvette a Sopron Basket pályaelőnyét (ehhez az kellett, hogy a keddi, Sopronban rendezett harmadik mérkőzésen a miskolci csapat győzzön), új helyzet alakult ki a három győzelemig tartó csatában a női kosárlabda-bajnokságban. A finálé előtt ugyanis sokan azt mondták, hogy ötmeccses döntőnek nézünk elébe, s a hazai pálya előnye a Sopron javára billenti majd az esélyeket.

Bajnokavatásra készültek a női kosárlabda-bajnoki döntőben Miskolcon

Fotó: Facebook/DVTK kosárlabda

Életben akart maradni a Sopron a női kosárlabda-bajnoki döntőben

Gáspár Dávid csapata tehát

azzal a céllal lépett fel Miskolcon péntek este, hogy meghosszabbítsa a döntőt

és kiharcolja az ötödik mérkőzést. A DVTK pedig nem tehetett mást, mint abban reménykedett, hogy megakadályozza mindezt. Amúgy a Sopron ebben a bajnokságban egyszer már nyerni tudott a DVTK otthonában, mert az alapszakaszban 79-71-re győzött a bajnoki címvédő otthonában. Ami egyszer tehát sikerült a Sopronnak, miért ne jöhetne össze még egyszer? Minden bizonnyal ez töltötte el bizakodással a vendégcsapatot. Az se feledjük, hogy a Sopronnak már csak ez az egy trófea jöhetett össze, hiszen a Magyar Kupában nem jutottak a legjobb négy közé, az Európa-kupában pedig az elődöntőben állították meg őket.

Nagyon rosszul kezdett a DVTK

Elképesztően kezdett a Sopron 7-0-ra lépett meg a vendégcsapat. A DVTK játékosait megfoghatta a nagy tét, meg az is, hogy a csarnokban több mint 3000 néző szurkolt nekik.

2-11-es állásnál már a hazai csapat edzője, Völgyi Péter sem tehetett mást, mint időt kért.

Ez sem segített sokat, hamarosan 10 ponttal vezetett már a vendégcsapat. 10 perc játékot követően 8-19 volt az állás. A DVTK nyolc dobott pontja egy negyed alatt önmagáért beszélt. Az első negyed során a DVTK 18, a Sopron 46 százalékkal dobott.

A második negyedben is a Sopron uralkodott

A Sopron játékán lehetett érezni, hogy ők teher nélkül érkeztek meg Miskolcra. Friskovec óriási triplája sokkolta a hazaiakat, de a Sopront is, mert meghökkentően visszaesett a színvonal. Mindkét oldalon jöttek az eladott labdák, kihagyott helyzetek. A Sopron üggyel-bajjal tartotta 8-10 pontos előnyét. A DVTK védekezése szétesett, a Sopron könnyen tört be a palánk alá, de a lepattanókat is jobban szedték a vendégek. Amikor a hazaiaknál Miklós Melinda eladta a labdát, s Böröndy ziccert dobott, a hazaiak mesterének ismét időt kellett kérnie.

Egyszer-egyszer villant csak meg a Diósgyőr, amikor Charles elkapta a fonalat.

Annyira azonban nem, hogy a mélyen tudása alatt játszó DVTK közelebb jöjjön. A nagyszünetben 34-25-re vezetett a Sopron.

Aho Nina Daniella, a DVTK (j) és Papp Klaudia, a Sopron játékosa a női kosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzésén

Fotó: MTI - Czeglédi Zsolt

Nagyot kellett javulnia a Miskolcnak

Az első félidő játéka után minden miskolci tudta, hogy amit eddig a DVTK csinált, nem lesz elég az aranyéremhez. A harmadik negyed elején feljebb is kúszott a hazai csapat, de a hősiesen védekező lilák megúszták a nagyobb bajt. Aztán Kányási triplája esett be, de a Sopron erre is válaszolt. Igazából majdnem mindenre volt válasza a vendégcsapatnak.

De Charles, aki egymaga vitte a hátán a DVTK-t, nem akart ötödik meccset. A harmadik negyed második részében nagy triplát dobott, s ezzel 4 pontra csökkent a Sopron előnye. A vendégcsapat helyzete itt kezdett kritikussá válni. Kányási is betalált, két pontra jött fel a Miskolc.

Mintha le sem játszották volna az első három negyedet, szinte teljesen új meccs kezdődött.

Charles megint hintett egy triplát és 29 perc elteltével először vezetett a DVTK. De Papp azonnal triplával válaszolt, majd Brooks is hasonlóval jelentkezett. Így a Sopron az utolsó szünetben 51-45-re vezetett. Kritikus helyzetben csinált egy 8-0-s rohanást a vendégcsapat.

Minden az utolsó negyedben dőlt el

Jöhetett az utolsó negyed. Az izgalmak fokozódtak, de még mindig a Sopron vezetett. Aztán 6 perccel a vége előtt 53-53 lett az állás, tényleg minden a nulláról indult. Fáradni látszott a Sopron, miközben a DVTK is rengeteget hibázott. Hullámzott a játék, a DVTK nem tudott elhúzni. A Sopron pedig tényleg az utolsó erőtartalékait mozgósította. A hazai csapat legjobbja, Charles kritikus helyzetben eladta a labdát, így Brooks kosarával megint egy 6-0-s futást csinált a Sopron.

Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le a pályán.

A közönség űzte-hajtotta a hazaiakat, mert még mindig hátravolt 3 perc 55 másodperc. Döbbenetes volt nézni a kihagyott ziccereket, eladott labdákat. Már két perc sem volt hátra, de még mindig 4 pont volt a Sopron előnye. Ekkor Kányási Veronika hintett be egy triplát, azaz 1 pont maradt a vendégek előnye. Ekkor Lelik Réka dobhatott két büntetőt. Kettőből egy ment be, 62-62 volt az állás – egy perccel a vége előtt. 21 másodperccel a vége előtt meg 64-64. Ekkor elképesztő soproni hiba jött, mert nem tudtak elvégezni egy bedobást. A DVTK jöhetett, Lelik tört be, de támadót fújtak ellene. 14 másodperce maradt a Sopronnak a győzelem kiharcolására.

Ezt pedig Monroe kosarával el is érték, a mindent eldöntő kosár 0,1 másodperccel a vége előtt esett.

Ezzel a Sopron egy végletekig kiélezett mérkőzésen 66-64-re nyert, és ezzel kiharcolta a döntőben az ötödik meccset, amit vasárnap rendeznek meg.

A Sopron játékosai ünneplik győzelmüket a női kosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzése után

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hihetetlen dráma zajlott tehát Miskolcon, ahol a csalódott drukkerek a meccs végén kórusban szidták a bírókat.

Női kosárlabda bajnoki döntő, 4. mérkőzés: DVTK-Sopron 64-66 (8-19, 17-15, 20-17, 19-15).

A DVTK legjobb dobói: Charles 26/9, Kányási 14/6.

A Sopron legjobb dobói: Brooks 13/3, Friskovec 11/9.