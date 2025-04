A Ferencváros játékosával nosztalgiázik a Liverpool + videó

A decembertől a Ferencvárost erősítő Naby Keita liverpooli időszakát folyamatosan sérülések árnyékolták be, az angoloknál eltöltött öt éve alatt 73 meccset hagyott ki különböző húzódások, térd- és izomsérülések miatt. De szép pillanatokat is megélt a Vörösök játékosaként, így részese volt a Premier League megnyerésének és a Bajnokok Ligája-győzelemnek, és lőtt tizenegy gólt is. Ezek közül az egyik emlékezetesre sikerült, napra pontosan hat éve tizenöt másodperc telt el a Liverpool Huddersfield elleni bajnoki mérkőzéséből, amikor Keita bevette a vendégek kapuját. A Liverpool szombaton ezt a gólt idézte fel a közösségi oldalain.

Keita Huddersfield elleni gólja: