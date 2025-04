Mourinho brutális büntetést kaphat a szerda éjjeli tette miatt + videó

A találkozót a Galatasaray úgy nyerte meg idegenben 2-1-re, s jutott az elődöntőbe a Török Kupában, hogy a végeredmény már az félidőben kialakult – Sallai Roland a 77. percben csereként lépett pályára –, de a második játékrész is eseménydús volt, főleg a vége. A játékvezető a 92. percben három játékosnak is felmutatta a piros lapot, de a Fenerbahce vezetőedzője, José Mourinho és segítője is a kiállítás sorsára jutott. Mourinho a lefújás után hátulról megcsavarta a Galata-tréner Okan Buruk orrát, aki látványosan összeesett, ám később elismerte, hogy azért nem szenvedett súlyos sérülést...

A pillanat, amikor José Mourinho megcsavarja Okan Buruk orrát

Ettől függetlenül José Mourinho súlyos eltiltást kaphat, a török média szerint a fegyelmi szabályzat alapján öt-tíz meccsre kivonhatják a forgalomból, más megközelítésben pedig 45–90 napra.

José Mourinho „szemkinyomásos” esete újra előkerült

A portugál tréner pályafutását jó néhány botrány övezi, és tettlegességhez sem most először folyamodott. 2011-ben a Real Madrid vezetőedzője volt, és a Barcelona elleni Szuperkupa-meccs visszavágóján – amit a Real 3-2-re elvesztett, és 5-4-gyel elbukta a párharot – a lefújás után nagy tumultus alakult ki, Mourinho pedig a Barca másodedzője, Tito Vilanova szemét vette célba, és bele is nyomott egyet. Mourinho emiatt kétmeccses eltiltást kapott, de csak a Szuperkupára vonatkozott volna, és a spanyol szövetség 2012-ben amnesztiát adott neki, mert megbánást tanúsított. Mondani sem kell, hogy most a török média is feleleveníti ezt a történetet, miként a világsajtó is.

Törökországban óriási a felháborodás, Serdar Ali Celikler sportkommentátor Mourinho azonnali kirúgását követeli. A Fener szurkolói is dühösek, de leginkább azért, mert csapatuk nem bír a Galatával, a bajnokságban is mögé szorul, és most a kupában is elbukott vele szemben. A Galatasaray alelnöke, Metin Öztürk arról beszélt, hogy Mourinho mostani „akciója” nemcsak Okan Buruk, haem a török labdarúgás elleni támadás. José Mourinho a találkozó után a sajtótájékoztatón nem volt jelen, a kiállítása miatt ezt nem is tehette meg.