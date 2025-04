Mourinho orrot csavart! Öt piros lap, hatalmas botrány Sallai Rolandék meccsén + videó

A labdarúgó Török-kupa negyeddöntőjében egymeccsesek a párharcok, és a bajnokságban éllovas Galatasaray tegnap éjjel idegenben is 2-1-re nyert az ősi rivális, a bajnoki tabellán második Fenerbahce otthonában. A Galata nyerő embere a nigériai Victor Osimhen volt, aki a 10. percben megszerezte a vezetést csapatának, majd a 27. percben belőtt egy 11-est is. A Fenerbahce, José Mourinho együttese az első félidő hosszabbításában a lengyel Sebastian Szymanski találatával szépített, a második játékrészben pedig már nem született gól, így a Galatasaray 2-1-re győzött. A vendégeknél Sallai Roland a 77. percben csereként lépett pályára. (Tegnap megírtuk, Okan Buruk vezetőedző közölte a klubvezetéssel, hogy Sallait nyugodtan eladhatják, nem bánja, ha a nyáron távozik, és ez elég nagy megrökönyödést váltott ki a török médiában.)

Okan Buruk eljátszotta a nagy halált, miután José Mourinho kicsit megcsavarta az orrát Fotó: AFP

Mourinho akár tízmeccses eltiltást is kaphat

A Fenerbahce és a Galatasaray meccse botrányos végkimenetelt hozott: a lefújás után a vereséget és a kiesést nehezen viselő José Mourinho hátulról megcsavarta Okan Buruk orrát, aki összerogyott és fetrengett kicsit a gyepen. A játékvezető utólag kiállította Mourinhót, aki mindenképpen súlyos büntetésre számíhat a Török Labdarúgó-szövetség (TFF) fegyelmi bizottságától. A szabályköny szerint 5-10 meccsre tilthatják el.

¿Lo de Mourinho qué ha sido?👀



Su Fenerbahce cae en cuartos de Copa de Turquía contra el Galatasaray... ¡¡y tira de la nariz al entrenador rival!!🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/5SvQyl7x1S — MARCA (@marca) April 2, 2025

Mourinho segítője, Salvatore Foti is piros lapot, de a végjáték történéseiből azt is meg kell említeni, hogy a jegyzőkönyvbe további három piros lap is bekerült: a 92. percben a Galatából Baris Yilmaz és Kerem Demirbay, a Fenerből Mert Yandas kapott piros lapot – ők hárman a pályán sem voltak –, miután a cserepadok előtt tömegverekedés tört ki Yilmaz lecserélésekor.

Okan Buruk: Nem volt szép dolog

Később Okan Buruk a találkozóról elmondta, hogy igazi kupameccs volt, a végén lehetett volna 3-1-re is a javukra, de alakulhatott volna úgy is, hogy 2-2 lesz.

– A lefújás után megköszöntem a játékvezetőnek a munkáját, továbbléptem, ezután Mourinho hátulról megcsípte az orromat, most van is rajta egy kis karcolás. Nem volt szép dolog, és nem túlságosan stílusos egy ilyen tett – jegyezte meg Buruk az afférról. Ekkor már nyugodt volt a tréner, de a pályán két játékosának is győzködnie kellett, miután a fetrengést abbahagyta, hogy ne menjen neki Mourinhónak. Aki közvetlenül a találkozó után nem nyilatkozott.