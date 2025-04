Óriási győri siker, tizedszer a női kézilabda BL Final Fourban az ETO

Arra készültek a győriek, ami pár órával korábban nem sikerült a Ferencvárosnak a dán Odense ellen. A győriek annyival voltak kényelmesebb helyzetben, hogy már az első mérkőzést egy góllal megnyerték a német Ludwigsburg ellen. Az Audi Arénában csaknem telt ház és felfokozott hangulat várta a két résztvevő csapatot. Az M1-es autópályán szombaton délután hatalmas dugó alakult ki, ezért könnyen előfordulhatott, hogy néhányan nem értek oda a kezdésre. Azt is tegyük hozzá, hogy a 17.30-kor kezdődött Győr-Paks NB I-es focimeccs is elszívhatott pár nézőt. (Ez is megérne egy bekezdést, miért nem lehetett a két eseménynek elkerülnie egymást.) A győriek abban is bizakodhattak, hogy 2014 óta a legszorosabb női kézilabda BL-negyeddöntőjüket is 5 góllal tudták megnyerni összesítésben.

Per Johansson ismét a női kézilabda BL-döntőjébe vezette a Győrt

Fotó: Marco Wolf/wolf-sportfoto

Jól kezdte a Győr a női kézilabda BL-negyeddöntőt

Bár az első gólt a németek szerezték, a Győr hamar átvette az irányítást, s az 6. percben már 3-1-re a hazai csapat vezetett. A németek megilletődött csapat benyomását keltették. A győri kapuban Sako elképesztően védett. 5-2-es hazai vezetésnél azonban a Ludwigsburg magyar légiósa, Faluvégi Dorottya mattolta a hazaiak kapusát. 6-3-as győri vezetésnél

érdeklődve lehetett szemlélni, hogy a két edző egymásnak üzengetett, ebben a németek mestere volt a kezdeményző.

Aztán visszatért a munkájához és 6-3-as győri vezetésnél időt kért. Már csak azért is, mert a Ludwigsburg 14 perc alatt mindössze három gólt tudott lőni, ami ezen a szinten is nagyon kevésnek számított. Ez az időkérés használt, mert a német csapat sorozatban két gólt dobva 6-5-re jöttek fel.

A hazai csapat az első félidő második részében is tartotta a távolságot. Ez rendre 2-3 gólos győri előnyt jelentett. Faluvégi lőtte a német csapat kilencedik gólját, ezzel lett 11-9 az állás a mérkőzés 25. percében. A győri Hovdent videózás után állították ki, Thomaier belőtte a büntetőt, 12-10. A következőt nem, mert a kapufa hárított, így az első félidő utolsó percei ismét a Győr fölényében teltek el. A szünetben 13-10-re vezettek a hazaiak, összesítésben pedig már 4 gól volt a Győr előnye.

A második félidőben sem lehetett megroppantani a Győrt

Innentől kezdve tényleg minden a győriek kezében volt, már ami a továbbjutást illeti. Gyors gólváltással folytatták a csapatok, a lényeg az volt, hogy a győriek ne engedjék közelebb a németeket. Sako a kapuban sokat tett ezért. Ez adta meg az alapot, hogy aztán tényleg sebességet váltson a címvédő csapat. 18-13-as magyar vezetésnél a németeknek időt kellett kérniük, mert számukra nagyon távolodott a budapesti Final Four.

A németek azonban nem akarták feladni, 19-15-nél 4 gólra jöttek fel.

Ezek után csak nőtt és nőtt a két csapat közötti különbség. 22-16-nál szinte már hátradőlve nézhették a magyar szurkolók a meccset. Korai volt, mert 23-20-nál ismét a hazai csapat nyakán lihegett a német. Ekkor még 12 perc volt hátra a mérkőzésből. Az 1-4-es ludwigsburgi futás mindenesetre nem nézett ki jól.

Szerencsére a németek sem hitték el, hogy ennél nagyobb bravúrt tudnak elkövetni. Ez abból is látszott, hogy a támadásaik során megremegett a kezük. Ami nekik balszerencse volt, az a Győrnek szerencse. Az utolsó 5 percben jól menedzselte a játékot a hazai csapat, Sako is bemutatott pár védést. A győriek történetük során a 10. Final Four-szereplésükre készülhetnek.

Női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntő: Győri Audi ETO KC–Ludwigsburg 29-22 (13-10).

Továbbjutott a Győr kettős győzelemmel.