Pizzával tett csodát a Rókák történelmi bajnoki címekor, most az Örök Város csapatát vezetné vissza a BL-be

Először tavaly novemberben kaptak szárnyra azok a hírek, miszerint az AS Roma azon dolgozik, hogy a 73 éves Claudio Ranierit nevezze ki új menedzserének egy ideiglenes szerepkörben a 2024/2025-ös szezon végéig. A rutinos olasz szakember pályafutása során Európa több élcsapatát is irányította, köztük a Chelsea-t, a Juventust, a Napolit, az Atlético Madridot és a Valenciát. Leginkább azonban a Leicester Citynél eltöltött két éve miatt emlékeznek rá, amikor 2016-ban a csapattal történelmi győzelmet aratott a Premier League-ben.

Claudio Ranieri az olasz labdarúgás egyik legtapasztaltabb szakemberének számít. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Ranieri csodát tett a Rókákkal

Az egész világ megdöbbent, amikor 2015 júliusában Claudio Ranieri nevezte ki vezetőedzőnek a Leicester City (becenevükön Rókák), hiszen nem sokkal korábban a görög válogatott szövetségi kapitányaként óriási kudarcot könyvelhetett el: hazai pályán 1-0-ra kikaptak a Feröer-szigetektől.

A Chelsea-nél töltött időszaka alatt az olasz edző Ezermesternek becézték, mert rendszeresen rotálta a játékosait, módosította a formációkat, és meglepő cseréket hajtott végre. Amikor megérkezett az új helyére, kerülte a változtatásokat, és a taktika bevált, mivel öt meccs után a Leicester a második helyen állt a bajnokságban.

Ranieri azonban ezzel nem elégedett meg, javítani akart a védekezésükön, és a Stoke City elleni idegenbeli bajnoki előtt furcsa ötlettel állt elő.

Ha nem kapunk gólt, mindenkinek fizetek egy pizzát

– jelentette be az olasz edző, aki játékosainak folyamatosan az „olasz taktikáról” beszélt. Néhány forduló után azt a Riyad Mahrezt is kirakta a csapatból, aki öt gólt és három gólpasszt szerzett az első hét meccsén, és a szezon végén az Év Játékosának is megválasztották. Az algériai szélső mindössze két meccset hagyott ki, majd a Crystal Palace ellen győztes találatot szerzett, a csapat is megúszta gól nélkül. Ettől kezdve a Leicester a hátralévő meccseinek felén nem kapott gólt, és volt olyan sorozata is, amikor tizenhét meccsen tizenkettőn érintetlen maradt a kapuja. A támadósorban Jaime Vardy szárnyalt: a csatár az első futballista lett a Premier League-ben, aki sorozatban tizenegy bajnokin talált kapuba. A 2-0-ás Liverpool elleni győzelem alkalmával is gólt szerzett, és a „Jamie Vardy, indul a parti!” rigmust egyre gyakrabban énekelték a szurkolók a meccseken.

Karácsony után kisebb lejtmenetbe került a csapat, de Ranieri rendkívül jól használt fel olyan játékosokat (Leonardo Ulloa, Marc Albrighton, Demarai Garay) a kispadról, akik beállva új lendületet tudtak vinni a csapata támadójátékába. A Leicester emellett a pontrúgásokból származó gólszerzési lehetőségeket is jól használta ki. A Manchester City elleni idegenbeli 3-1-es siker után öt pontra növelték az előnyüket a táblázat élén, és Ranieri egy későbbi interjúban elárulta, hogy ez volt az első alkalom, amikor elhitte, hogy megnyerhetik a bajnokságot.

A bajnoki címet nyerő Leicester játékosai közül a japán Shinji Okazaki, a dán Kasper Schmeichel mellék Ranieri is felkerült egy graffitire. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Premier League vége előtt be is következett a csoda, és az Everton elleni 3-1-es győzelem után át is vehették a kupát a Leicester játékosai. Sokatmondó, hogy Olaszországból több mint ezren zarándokoltak az angol városba, pedig tudták, hogy úgysem juthatnak be a stadionba. A trófea átadása előtt a King Power pályáján a Leicester-mezbe öltözött olasz tenorista, Andrea Bocelli Ranieri mellé állt, és gyönyörű hangon elénekelte a Nessun dormát.

Hogy miért pont azt? Az 1990-es világbajnokság idején a BBC közvetítései előtt a Nessun dorma volt a szignál Luciano Pavarotti előadásában, így ez a dal különleges helyre került az angol szurkolók szívében: ezzel azonosították az 1990-es vébét. És a 2015/2016-os idényt követően immár a Leicester csodálatos győzelme is bevillanhat a dal hallatán.

Az AS Roma romokban Ranieri előtt

Amikor tavaly nyáron Ranieri távozott a Cagliari kispadjáról, mindenki azt hitte, hogy végleg visszavonul, nyugdíjba megy, és az unokáival tölti az idejét. De a profi futball nem akarta békén hagyni.

– Az elmúlt hónapokban több ajánlatot kaptam, mint amikor megnyertem a Premier League-et a Leicesterrel – nyilatkozta Ranieri, aki minden ajánlatot visszautasított egy kivételével. Az olasz szakember novemberben felült a London felé tartó járatra, és a Roma tulajdonosával, Dan Friedkinnel találkozott. A texasi üzletember egyetlen dolgot akart tudni: hajlandó lenne-e Ranieri visszatérni a nyugdíjból, hogy harmadszor is leüljön annak a klubnak a kispadjára, amelyért gyerekkora óta rajong? Egyébként a Roma legutóbbi bajnokcsapatának (2000/2001) egyik kulcsjátékosa, Vincenzo Montella is esélyes volt az állásra, miután sikeresen újraépítette karrierjét a török válogatott élén, de más jelentkezők nem akadtak. Persze, hogy nem, hiszen a feladat öngyilkos küldetésnek tűnt. Aki vállalta volna, hogy 2024-ben már a Roma negyedik edzője lesz, annak bátorságra, észre, és hatalmas szívre volt szüksége – olyan erényekre, amelyeket Ranieri már gyerekként elsajátított, amikor a római San Saba negyedben segített a családi hentesüzletben.

Claudio Ranieri nem tudott nemet mondani az AS Romának. Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A Roma ekkor az olasz bajnokság húsz csapatos mezőnyében a 12. helyen állt, a Farkasok 1979 óta nem kezdték ilyen gyengén egy szezont. A világ egyik legszenvedélyesebb szurkolótábora a klub vezérigazgatóját, Lina Souloukout, a csapatkapitányt, Lorenzo Pellegrinit, valamint a többi rutinos játékost, köztük Bryan Cristantét és Gianluca Mancinit is zaklatta. Ez volt a Friedkin család tulajdonosi időszakának mélypontja.

A Bajnokok Ligájából való ismételt kimaradások miatt keletkezett pénzügyi veszteségek, valamint a korábbi edző, José Mourinho első nyarának 115 millió eurós nettó költekezése nem különösebben zavarta a római szurkolókat, amíg olyan nagy nevek érkeztek, mint Paulo Dybala és Romelu Lukaku.

Ám amikor Mourinho utódját, a klublegenda Daniele De Rossit nyolc hónap után menesztették – annak ellenére, hogy új, hároméves szerződése volt, és a nyáron újabb 100 millió eurót költöttek –, minden megváltozott.

A helyére kinevezett horvát Ivan Juricot azzal a szándékkal mutatták be, hogy megfelel a tulajdonosok trófeanyerési ambícióinak. A komor horvát edzőt azonban hat héten belül menesztették, miután maga is kilátástalan helyzetként jellemezte a klub állapotát. Vajon mit gondolhat most az angol bajnokság utolsó helyén álló Southamptonnal kapcsolatban, ahol 2024 decembere óta dolgozik edzőként? Ranieri mindenesetre nem félt belevágni a római kalandba.

Ranieri , a megmentő

Ranieri már öt évvel korábban is válaszolt a római klub segélyhívására egy hasonlóan nehéz időszakban. A Roma akkor épp a Bajnokok Ligája elődöntőse volt 2018-ban, de a rutinos edző érkezésekor mindössze a hatodik helyen állt a Serie A-ban, és fennállt a veszélye, hogy hat év után először lemarad Európa legnagyobb presztízsű sorozatáról. Monchi, a rövid ideig regnáló sportigazgató, káoszt hagyott maga után – mégis elmondható, hogy a klub jobb állapotban volt akkor, mint 2023 novemberében.

Ranieri maga is kritizálta a klub működését, nem értette De Rossi menesztését sem, de végül félretette aggályait, és elfogadta a felkérést.

Az olasz edző rögtön szurkolók kedvében járt azzal, hogy nem zárta ki Francesco Totti visszatérését valamilyen klubon belüli szerepben. A legjobb játékosaira épített: Mats Hummels, Leandro Paredes és Paulo Dybala mind világbajnokok, de Juric érthetetlen módon figyelmen kívül hagyta az első kettőt.

Paulo Dybala és Cladio Ranieri együtt küzd az AS Roma sikereiért. Fotó: CIRO DE LUCA / NurPhoto

A szezon fordulópontja a Lazio ellen megnyert 2-0-s rangadó volt, ahol Dybala mellett a kiválóan játszó belga középpályás Alexis Saelemaekers is betalált. A római derbi lendületet adott Ranieri csapatának: a következő tizenöt mérkőzésén mindössze az Alkmaar elleni Európa Liga csoportmeccsen és a Milan elleni Olasz Kupa mérkőzésen szenvedett vereséget. Az olyan drága igazolások is, mint a házi góllövőlistát kilenc találattal vezető Artem Dovbyk (30,5 millió euró) vagy Matias Soulé (25,6 millió euró), egyre inkább megtalálják a helyüket Ranieri rendszerében

– Most már egy csapat vagyunk. Mindenki tudja, mi a dolga – nyilatkozta az olasz edző a brit DAZN-nak. És valóban: az AS Roma a hatodik helyen áll a táblázaton, mindössze négy ponttal lemaradva a még Bajnokok Ligáját jelentő negyedik helyen álló Bolognától.

Ranieri egyelőre marad

Ranieri abba is beleszólást kapott abba, hogy ki lesz a Roma edzője a következő szezonban. Azonban adódik a kérdés, amit Florent Ghisolfit technikai igazgatót is egyre jobban érdekelheti: mi van, ha a Friedkinék ismét hirtelen felindulásból döntenek, és egy hullámvölgy alatt kirúgják Ranierit még a bajnokság vége előtt? A Sport TV műsorvezetője és kommentátora, Szaniszló Csaba szerint ilyen nem történhet meg.

– Amióta Friedkinék kirúgták Mourinhót majd De Rossit, így kevés dologról lehet velük kapcsolatban azt mondani, hogy száz százalékig biztos vagyok benne. Abban viszont abszolút hiszek, hogy bármi történjen a szezon végéig, Ranieri maradni fog a szezon végéig – mondta el lapunknak a Falkaösztön nevű Youtube videóblog házigazdája, ami a hazai AS Roma-szurkolók közösségét próbálja erősíteni immár lassan öt éve. Szaniszló Csaba hozzátette, hogy már a klubtulajdonosok mondták Rainierinek, hogy maradjon még egy szezont, de az olasz szakember eddig elhárította a felkérést, viszont a következő edzőre és játékosokra ő tehet javaslatot a klubnak

Ranieri marad az AS Roma élén a szezon végéig. Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

– Amikor kirúgták De Rossit, a tulajdonosokra szinte rágyújtották a házat. Közben Friedkinék megvették az angol Evertont, ott már van ügyvezető, Rómában még mindig nincs. Sajnos ki kell jelenteni, hogy nem végzik jól a dolgukat, kivétel egy új stadion felépítése, mert abban nagyon nyomulnak. Ranieri dolgát semmivel nem könnyítik meg, miközben ő azért védi őket a szurkolók keményebb támadásaitól – zárta gondolatait a Sport TV kommentátora.

A hátralévő nyolc fordulóban kemény hajrá vár az AS Romára az egyik legnagyobb sztárjuk, a sérült világbajnok Paulo Dybala nélkül. A fővárosiak szombaton összecsapnak a Juventusszal, majd rangadót játszanak a Lazióval, április végén pedig a bajnok Inter otthonában próbálnak meg minél több pontot gyűjteni. Ha sikerülne BL-helyen végezniük az idény végén, az legalább akkora csoda lenne a csapat és Ranieri részéről, mint az angol bajnoki cím elhódítása 2016-ban. A római szurkolók szemében legalábbis mindenképp.