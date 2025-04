Szoboszlai bajnoki címe a szlovákokat különösen bosszanthatja

A Liverpool vasárnap bebiztosította az angol bajnoki címét hazai pályán a Tottenham elleni 5-1-es győzelemmel , és ezzel Szoboszlai Dominik lett Magyarország első Premier League-győztes játékosa. Korábban azt már megírtuk, hogy a 24 éves középpályás összességében a 14. topligás bajnok hazánkból, amiből az is kiderült, hogy a Bundesligában, a La Ligában és a Serie A-ban volt már magyar aranyérmes – s most most már Angliában is van egy. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Premier League 1992 óta íródó történetében hogyan állunk a szomszédos országokhoz viszonyítva Szoboszlai friss bajnoki címével.

Szoboszlai Dominik két gólpasszal segítette a Liverpool aranymeccsét a Tottenham ellen. Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Egyedül Szoboszlai származik a régióból a Liverpool jelenlegi aranycsapatában, de a szerbek állnak messze a legjobban a Premier League-ben szerzett bajnoki címeket tekintve, hiszen nekik hat különböző játékosuk összesen 14 aranyérmet gyűjtött eddig az angol élvonalban.

Magyarország és szomszédai hány Premier League-győztes futballistával rendelkeznek?

Szerbia – 6 Horvátország – 3 Ausztria – 2 Ukrajna – 2 Magyarország – 1 Románia – 1 Szlovákia – 0 Szlovénia – 0

Mint az a listából látszik, Szoboszlai aranyérmével hazánk befogta Romániát a PL-győztesek számában, és már csak két ország van a régióban, amelynek nincsen bajnok futballistája az angol bajnokságban: Szlovákia, illetve Szlovénia.

Ezért is lehetnek bosszúsak a szlovákok

A szlovákok kicsit irigykedhetnek most Szoboszlai sikerére, hiszen nekik volt egy Liverpool-játékosuk, aki hosszú éveken át meghatározó alak volt az Anfielden, de ahogy mondani szokták, rosszkor volt a rossz helyen.

Martin Skrtel 320 meccsen volt a Liverpool védelmének az oszlopa (ezzel épp a jelenlegi csapatkapitány, Virgil van Dijk előtt áll a rangsorban), 2012-ben megválasztották az idény legjobb Liverpool-játékosának is, mégsem nyert semmit a csapattal egy nyamvadt Ligakupán kívül.

Így a szlovákoknak továbbra sincs Premier Laegue-bajnokuk, nekünk viszont már van Szoboszlai személyében, aki a magyar válogatottban épp Szlovákia ellen lőtte az első gólját egy káprázatos szabadrúgásból.

Szoboszlai: itt az első, de öt a régiós rekord

A szomszédos országok játékosai közül a szerb Nemanja Vidics tartja a rekordot a Manchester United védőjeként szerzett öt Premier League-aranyával. Ahhoz, hogy Szoboszlai őt utolérje, hosszú távon el kellene köteleződnie a Liverpool vagy legalábbis az angol bajnokság mellett.

Érdekesség, hogy Szoboszlai mindössze a második PL-győztes játékos a régióból, aki a Liverpool színeiben szerzett aranyat, előtte erre csak a horvát Dejan Lovren volt képes a környező országokból a csapat ezt megelőző, 2020-as bajnoki címekor.

A régió Premier League-győztes futballistái: