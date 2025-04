Ligetvári Patrik kimondja, a Veszprémnek hogyan kell eljutnia Kölnbe

Becsületesen bemelegítettek a magyar csapatok a férfikézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjére. A két hazai topcsapat az elmúlt tíz napban kétszer is egymás ellen lépett pályára, először a Magyar Kupában az OTP Bank-Pick Szeged nyerte a párharcot, majd pénteken a magyar bajnoki alapszakaszban a One Veszprém győzött a rangadón. A veszprémiek eddig négy alkalommal jutottak el a kölni négyesdöntőbe, ahol három ezüstérmet és egy bronzérmet szereztek, a szegedieknek viszont még soha nem sikerült átlépniük a négyesdöntő küszöbét, a negyeddöntőbe is csak egyszer, hat évvel ezelőtt jutottak be. A páros magyar elődöntőbe jutás történelmi tett lenne.

Hatalmas csata után a Veszprém felülkerekedett a németeken a klubvilágbajnoki döntőben Fotó: Khaled Elfiqi

A klubvilágbajnoki döntőben nyert a Veszprém a Magdeburg ellen

A Veszprém majdnem napra pontosan huszonhárom évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája döntőjében találkozott a Magdeburggal. Az akkori oda-visszavágós fináléban két góllal nyert a magyar bajnok (23-21), majd hat nappal később idegeneben öt góllal kikapott (30-25) és második helyen zárt. Azóta a BL-ben hat alkalommal találkozott a két csapat, a veszprémiek négy alkalommal nyertek, és kétszer kaptak ki. Legutóbb a klubvilágbajnokság októberi, egyiptomi döntőjében találkoztak, ahol kiélezett meccsen 34-33-re nyert a Veszprém, ezzel története során elhódította a klubvilágbajnoki trófeát.

Az idény elejétől kezdve keményen dolgozunk azért, hogy pályára léphessünk ezen az összecsapáson és megméressük magunkat. Abban biztosak vagyunk, hogy egy igazán nehéz és hajtós találkozó vár ránk az elmúlt évek egyik legjobb alakulata ellen. Az igaz, hogy idén nem teljesítettek azon a szinten, mint az elmúlt szezonokban, de továbbra is azt gondolom, hogy nagyon veszélyesek, főleg hazai környezetben. Mind a két csapatnak ugyanaz a célja, a kölni Final4, így biztos, hogy hatalmas küzdelem lesz a pályán.

– nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Ludovic Fabregas, a veszprémiek francia játékosa.

A klubvilágbajnoki döntő összefoglalója:

Nem tett jót a Veszprémnek a BL szünet

A Veszprém közel két hónap után tér vissza a nemzetközi porondra. Mivel a magyar bajnoki címvédő megnyerte a csoportját, ezért nem kellett a nyolcaddöntőben pályára lépnie, ami papíron előnyt jelentett. A Magyar Kupa döntőjében azonban úgy tűnt, mintha a korábbinál alacsonyabb sebességen játszottak volna, míg a PSG elleni BL-meccsből érkező Szeged jóval élesebb volt. A lendületet viszont sikerült visszanyerniük a két csapat pénteki bajnokijára, ahol a második félidőben remek ritmusban, a játékot irányítva tudtak nyerni.

Az egész idényünkre jellemző volt, hogy folyamatosan fejlődünk, a Bajnokok Ligájában is egyre jobb teljesítményt tudtunk mutatni, amivel sikerült megnyernünk a csoportot. Hosszú kihagyás után lépünk pályára a BL-ben, de a két, Szeged elleni meccs felkészített bennünket a folytatásra. Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, és eljussunk Kölnbe, rendkívüli teljesítményt kell nyújtanunk, nyerni szeretnénk mind a két mérkőzésen. Tisztában vagyunk azzal, hogy az első, idegenbeli meccs nehéz lesz, ugyanakkor felkészülten érkezünk Magdeburgba, és ha tudjuk folytatni a tendenciát, fejlődünk erre a meccsre is, akkor tudunk nyerni. Nagy eredményeket akarunk elérni még ebben a szezonban

– mondta lapunknak röviddel a németországi repülőút előtt Ligetvári Patrik, a veszprémiek védőspecialistája.





A Szeged csütörtökön fogadja a Barcát

Szerdán a Magdeburg–Veszprém mérkőzéssel nyit a BL-negyeddöntők sora (tv: Sport1, 18.45), este a francia Nantes otthonában lép pályára a portugál Sporting. A csütörtöki játéknapon a Szeged–Barca meccs lesz az első (tv: Sport1, 18:45), majd este a német Füschse Berlin hazai pályán fogadja a dán Aalborgot. A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a két magyar csapat május első napján lép majd pályára.