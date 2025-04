Ancelotti indokolt Vinícius ügyében, a Barcelona meccse új helyzetet teremtett

Vinícius Júnior újra büntetőt hibázott. A Real Madrid brazil támadója márciusban, az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsen a kaput sem találta el a mészpontról, de ez akkor belefért, a tizenegyespárbajt végül a Real nyerte. A szétlövés előtt akkor a brazilt már lecserélte Carlo Ancelotti, szombaton viszont, a Valencia elleni bajnokin újra megadta a lehetőséget, csakhogy Vinícius újra tizenegyest hibázott. A Real Madrid 2-1-re kikapott, de végül így is csak egy ponttal nőtt a hátránya, a Barcelona ugyanis később 1-1-re végzett a Real Betis ellen.

Gavi korai gólját ünnepli Hansi Flick edzővel, de a Barcelona csak részben tudta kihasználni a Real Madrid botlását (Fotó: AFP/Josep Lago)

Persze a Real vereségéért nemcsak Vinícius okolható, a második félidő elején ő egyenlített a Valencia ellen, de nyilván máshogy alakulhatott volna a mérkőzés, ha 0-0-nál nem ront a brazil.

Miért újra Vinícius rúgta a büntetőt?

– Nehéz szezonunk van a büntetők terén. Bellingham, Mbappé és Vinícius is hibázott már. Viníciusnak most próbáltam növelni az önbizalmát, de ezt is kihagyta – indokolta Carlo Ancelotti, hogy miért a brazil állt a labda mögé a Valencia ellen.

A Real Madrid vezetőedzője néhány nappal korábban, a Real Sociedad elleni kupameccsen konfliktusba került Viníciusszal, akkor az intelem hatott a brazilra.

Mit mondott Ancelotti a Real Madrid veresége után?

A Real Madrid a Valencia ellen kínos vereséget szenvedett, a szebb napokat is látott rivális a tizenötödik idénybeli idegenbeli bajnokiján az első győzelmét aratta.

– Sok helyzetet dolgoztunk ki, de hiányzott a hatékonyság. Kockáztattunk, mert a döntetlen nem sokat ért volna nekünk – mondta Ancelotti, miután a Valencia a 95. percben szerzett győztes gólt a rendezetlen madridi védelemmel szemben.

Mennyi a Barcelona előnye a Real Madrid előtt?

Ha Ancelotti a jövőbe látott volna, talán többre értékelte volna az egy pontot, ugyanis szombat este a nagy rivális Barcelona ennyit szerzett a Real Betis ellen. Az 1-1-es végeredmény korán kialakult, Gavi a 7. percben vezetést szerzett a Barcának, Natan a 17. percben egyenlített.