Botránnyal zárult a Premier League: a bíró megakadályozta a VAR-vizsgálatot

Az angol Premier League a 2025/26-os idényben hat csapatot is ad a BL-főtáblára, de nem lesz köztük az idei Bajnokok Ligája-kiírás negyeddöntőse, az Aston Villa. Pedig a rivális Newcastle United vereségével Unai Emery csapatának elég lett volna az egy pont is a Manchester United otthonában a bajnokság zárónapján. A vereség után az Aston Villa hivatalos panaszt nyújt be a bíróküldés ellen, de azzal a birminghami klubnál is tisztában vannak: a BL-be már nem tudják beóvni magukat.

Altay Bayindir és Emiliano Martínez: utóbbi piros lapot, előbbi kis híján potyagólt kapott a Manchester United és az Aston Villa meccsén (Fotó: AFP/Darren Staples)

Emiliano Martínez szinte biztosan a búcsúmeccsét játszotta az Aston Villa színeiben, s néhány védés után piros lappal távozott – bár még ezzel is jobban járt a hétvégén, mint egy másik világbajnok kapus, Pepe Reina.

Aston Villa: Nem a piros lap, az elmaradt VAR-vizsgálat volt a baj

A botrányairól is ismert Martínez letarolta az egyedül kilépő Höjlundot az első félidő végén, egyértelmű kiállítás volt. Nem is emiatt panaszkodott Emery, hanem azért, ami a második félidőben történt.