Miért lesz ideges Marco Rossi, ha meghallja Böde Dániel nevét?

Vélhetően Marco Rossi is nagyon unhatja már az újságírók által többször feltett kérdést a labdarúgó NB I gólkirályával kapcsolatosan. Mi azonban (pontosabban mi sem) fogadjuk el az érvelését, mert újra elővettük a témát. Böde Dániel 15 góllal nyerte meg a magyar bajnokság gólkirályi címét. A Paks edzője, Bognár György nagyon tudatosan osztotta be a lassan 40. éve felé közelítő Böde játékperceit. A gólkirályi cím értékét az is növeli, hogy Böde a legtöbb meccsén nem kezdőként, hanem csereként lépett pályára.

Böde Dániel bármit is tesz, nem kap meghívót Marco Rossitól

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Böde Dániel nem kell Marco Rossinak

A legutóbb azon a gálaesten szegezték neki a kérdést Marco Rossinak, ahol az NB I legjobbjait díjazták. Az olasz kapitánynak nem nagyon tetszett ez a felvetés, majd kerek perec kijelentette, hogy amíg ő vezeti a magyar válogatottat, Böde biztosan nem lesz a keret tagja. Természetesen a válogatás joga, miként a felelősség kérdése is Rossié. Az már érdekesebb kérdés, hogy a szövetségi kapitány miért hivatkozik arra a játékrendszerre, amiből az elmúlt időszakban nem sokat láthattunk.

Ha ugyanis a nemzeti csapatnak lenne kiforrott, sikeres játékrendszere, aligha esik ki 6-1-es összesített gólkülönbséggel Törökország ellen a Nemzetek Ligája osztályozóján, vagy aligha úgy nézne ki a csapat utolsó nyolc meccsének mutatója, hogy van 5 lőtt és 17 kapott gólunk.

Az sem Marco Rossi szavait támasztja alá, hogy miközben simán lemond Bödéről, más játékosokat (például Szabó Leventét) percekre dobja fel a pályára egy olyan meccsen, amin semmi esélye nincs már a csapatnak. Ilyenkor nem számít a játékrendszer? Azt elfogadjuk, hogy az idő múlása nem Böde Dánielnek segít. De pont a törökök elleni két meccs lehetett volna az, ahol egy Böde-képességű játékos hasznára vált volna a nemzeti együttesnek.

