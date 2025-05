A tragédiáról nem beszélnek, de ezt teszik a fiatalon elhunyt magyar focista családjáért

Családtagok, csapat- és osztálytársak, edzők, tanárok és barátok, ismerősök rótták le kegyeletüket - számolt be a Bors a fejleményekről. Az elhunyt focista klubja, a Cigánd SE közleményt adott ki, amelyben megerősítik, hogy 18 éves labdarúgójuk, Kiss Máté Bence 2025. május 28-án elhunyt. Előző nap a Felsőzsolcán játszott U19-es bajnoki mérkőzésen szenvedett sérülést, a lecserélését követően kórházba szállították, ám másnapra sajnálatos módon belehalt sérüléseibe.

Az elhunyt focista, Kiss Máté Bence családja megsegítéséért indult adománygyűjtés Fotó: szon.hu

− Ahogy a család, egyesületünk munkatársai, az NB III-as felnőttcsapat — amelynek színeiben éppen a múlt hétvégi utolsó fordulóban mutatkozott be néhány perc erejéig — és az utánpótláskorú játékostársak is mérhetetlen fájdalmat éreznek, ők valamennyien a szerda esti, egyesületünk által szervezett gyertyagyújtáson róhatták le kegyeletüket és osztoztak a család fájdalmában. Cigánd Város Önkormányzata és a Cigánd Sportegyesület korábbi játékosát, Kiss Máté Bencét saját halottjának tekinti.

A sérülés és a haláleset körülményeiről — a családdal egyeztetve — nem áll módunkban további részleteket közölni.

Kérjük a sajtó részéről ennek tudomásulvételét és tiszteletben tartását. Kiss Máté Bence búcsúztatásának időpontjáról tájékoztatni fogjuk a közvéleményt − olvasható a klub közleményében.

Az elhunyt focista családjáért

A Cigánd Sportegyesület és cigándi önkormányzata adománygyűjtést indított, hogy Máté családját anyagi támogatásban is részesíthesse ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. A kezdeményezéshez az elhunyt játékos szülőfaluja, Pátroha is csatlakozott.

A tragédia utóhatása

A tragikus események kedden délután történtek Cigándon, ahol egy szerencsétlen ütközést követően meghalt a 18 éves Kiss Máté Bence, a Bacsó-Beton Cigánd SE labdarúgója. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a fiatal játékos a saját kapusával ütközött a meccsen, azonnal kórházba vitték, belső sérülései voltak. Mint kiderült, Kiss Máté Bence súlyos belső sérüléseket szenvedett. Meg is műtötték, de a gondos orvosi ellátás ellenére a fiatal labdarúgó a kórházban meghalt. Az elhunyt focistáról szülőfalujában, Pátrohán és iskolájában, Kisvárdán, a Bessenyei György Gimnáziumban is megemlékeztek, a főigazgató szerint megrendítette őket a haláleset. A szon.hu megszólaltatta a pátrohai szertárost is.

− Egy nagyon jó szellemű és képességű fiatalembert veszítettünk el, akinek a foci volt a mindene!

− fogalmazott Borku István.