Inzaghi erre a játékosra mégis számíthat az Inter BL-elődöntős visszavágóján, egy másikra viszont nem

A múlt szerdai első találkozó után döntetlen állásról, 3-3-ról indul az Inter és a Barcelona kedd esti, 21.00-kor kezdődő elődöntője a Bajnokok Ligájában. A házigazda edzője, Simone Inzaghi a sérült játékosok állapotára is kitért a hétfői sajtótájékoztatóján. A klub élén tavaly olasz bajnokságot nyert 49 éves tréner a korábban megsérült Benjamin Pavard-t illetően úgy fogalmazott, hogy az ő bevetését elképzelhetőnek tartja kedden, a múlt héten sérülés miatt lecserélt Lautaro Martínezét viszont valószínűtlennek, ugyanakkor hozzátette: a végső döntés csak a meccs napján születik meg.

Simone Inzaghi (balra) és a Barcelona-edző, Hansi Flick párharca kedd este folytatódik (Fotó: Anadolu via AFP/Adria Puig)

Pavard aligha tér vissza

A Sky Sport Italia a Football Italia értesülésére hivatkozva fordulatról írt, a portál szerint a világbajnok francia hátvéd, a Barcelona elleni első mérkőzést izomsérülés miatt kihagyó Pavard továbbra sem bevethető, mivel az Inter hétfő délutáni edzésén is fájdalmat érzett még a bokájában. Az olasz oldal úgy tudja, hogy Inzaghi szavaival ellentétben biztosan nem léphet pályára kedden – ezt erősíti meg a Transfermarkt is, amely Benjamin Pavard adatlapján sérülést jelöl a keddi Inter–Barcelona esetében is.

Pavard helyettese ezúttal is a 24 éves német védő, Yann Bisseck lehet, aki Barcelonában végig a pályán volt, a hétvégi, Verona elleni olasz bajnokin pedig 69 percet kapott. Bisseck a mostani szezonban már 41 tétmérkőzésen bizonyított, a BL-ben 11 találkozón játszott, az alapszakaszban háromszor, az egyenes kieséses küzdelmek során pedig kétszer is 90 percen át.

A világbajnok csatár mégis játszhat?

Pavard mellett egy másik világbajnok, Lautaro Martínez játéka is kérdéses. A BL aktuális idényében eddig nyolcszor eredményes argentin támadó a kezdőcsapat tagjaként, csapatkapitányként kezdett a Barcelona otthonában, ám sérülés miatt a második játékrészben már nem folytathatta. Esetében az olaszországi hírek optimista hangvételűek, sajtóinformációk szerint a 2022-ben vb-győztes futballista gond nélkül abszolválta a meccsnap előtti tréninget, így vele akár kezdőként is számolhat Simone Inzaghi.

Lautaro Martínez (fehérben) fontos tagja az Inter együttesének (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)

Az Inter a legutóbbi győzelme előtt éppen a Barcelonát ejtette ki

Bármelyik csapat is vívja ki a döntős szereplés jogát, hosszas várakozást követően hódíthatja el újra a BL-serleget. A Barcelona 2015-ben nyerte meg legutóbb a Bajnokok Ligáját, azóta nem jutott be a sorozat fináléjába, míg az Inter 2023-ban elbukta a Manchester City elleni döntőt, győznie viszont legutóbb 15 éve, 2010-ben sikerült. Érdekesség, hogy az akkor még José Mourinho által felkészített olaszok a legjobb négy között éppen a Barcelonát búcsúztatták.