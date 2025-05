Kapás Boglárka váratlan húzásra készül a férjével

Fájdalmas búcsú és az újrakezdés

Telegdy-Kapás Boglárka talán most végleg lezárta magában élsportolói karrierjét. A népszerű úszónőt, Virth Balázs edző tanítványát többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte. A Magyar Honvédség Budapesti Helyőrség zenekarának előadása alaposan megdobogtatta a szívét.

– Ahogy elkezdték húzni a Himnuszt egyből elkezdtem könnyezni. Előjöttek azok az érzések, hogy mennyire hiányzik nekem a sport közege. Akár egy ilyen díjátadón is, de persze leginkább a versenyek hiányoznak.

Óriási öröm volt számomra itt lenni, és nagyon hálás vagyok az elismerésért.

Amikorra az utolsó számomat úsztam le a decemberi budapesti rövid pályás világbajnokságon, addigra úgy-ahogy össze tudtam szedni magam, de az előtte lévő napok, hetek rettentően nehezek voltak. Nagyon sírtam az utolsó úszásom előtt is, örülök, hogy egyáltalán teljesíteni tudtam azt a 400 méter vegyest, majd utána sírás nélkül tudtam állni a lábamon. Ez ritka! Ez egy gyászfolyamat volt, érzem, hogy megviselt testileg és lelkileg. Most kezdem összesepregetni a lehullott részeimet, és újra összerakni magam.

Telegdy-Kapás Boglárka új céljai

Bár fájdalmas érzések övezték a kiváló úszó utolsó időszakát, alapvetően egy vidám lányként marad meg az emberek emlékezetében. Telegdy-Kapás Boglárka túl a harmincon és aktív sportpályafutása alatt is ugyanaz a mosolygós ember volt, mint 2010-ben hazánk első ifjúsági olimpiai bajnokaként vagy érettségi előtt álló diákként, aki már azelőtt két olimpián is szerepelt a felnőttek között. Nem is hagyta cserben a humora, amikor arról kérdeztük, hogyan reagál, ha hajnalban megszólal az ébresztő, ami immáron csak a férjének jelzi: irány az uszoda!

– Nem rossz érzés átfordulni a másik oldalra, persze elég sokszor megyek vele reggel edzeni. Fontosnak tartom, hogy a testmozgás az életem része maradjon. Azért az sem esik nehezemre, ha én tovább alszom – mondta nevetve a még aktív hátúszó férje, Telegdy Ádám vezetéknevét is viselő Kapás Boglárka, vagyis Bogi, ahogy az uszodák világában ismerik. Időnként beszámol az „új" életéről a közösségi médiában, posztjai alapján jól érzi magát a bőrében.

– Kiegyensúlyozott és boldog vagyok. Vannak nehéz napok, például az áprilisi országos bajnokság alatt elérzékenyültem, amikor először kellett televízióban néznem. Összességében eltelt pár hónap, és kezdem azt érezni, látni, mit is szeretnék. Nagyon szívesen tanítanék meg kisgyerekeket úszni. Ebben el tudom képzelni magam, akár egy úszóiskola formájában, hogy ott legyek a gyerekekkel derékig érő meleg vízben, és tanítsam nekik az első tempókat.

Nem gondolom, hogy rangon aluli lenne, hiszen átadnám azt a szeretet, amit én érzek az úszás iránt. Szerintem a kicsiknek pont ez kell.

Igazi kuriózumként férj és feleség, Telegdy Ádám és Telegdy-Kapás Boglárka együtt vett részt a 2024-es párizsi olimpián – a közös kávézó már nem is lenne olyan meglepő

Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

Az úszással örök szerelmet kötött kiválóság a Magyar Nemzetnek azt is elárulta, a medencék világán kívül is vannak tervei, illetve férjével közös terveik.

– Nagyon gondolkozunk egy kávézó megnyitásán. Mindketten nagyon szeretjük a kávét, és egy ideje már ízlelgetjük, hogy érdemes lenne belevágnunk. Otthon Ádám már egészen kiváló kávét tud készíteni. Ha ezt a vendégeknek is megcsinálná, remek lenne. Teljesen más, mint az úszás, éppen ezért izgalmas és kihívásokkal teli. Ez egy új világ, amiben nem azért kelnék fel korán, hogy hideg vízbe ugorjak, hanem azért, hogy kinyissam az üzletet – tekintett előre az úszás utáni civil életét tervező Telegdy-Kapás Boglárka.