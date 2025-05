Nem vár a Vasasra a rutinos válogatott játékos, akinek a feljutás és a kiesés is szívügye

Ha nem is párját ritkító, ám a magyar futballban is ritkaságszámba menő bravúrt érhet el a Kazincbarcika SC labdarúgócsapata. A sárga-kékek rutinos, máshol leírt játékosok és feltörekvő fiatalok egyvelegével megfricskázhatják a nagy klubokat, ha történetük során először feljutnak az élvonalba.

Varga Józseffel (az alsó sorban balról az első), Lucasszal, Bódi Ádámmal és Myke Bouard Ramosszal a soraiban az NB I-be jutás küszöbére lépett a Kazincbarcika Fotó: KBSC

Nem számolgat a Kazincbarcika

Pontelőnnyel vezet, mégis győzelmi kényszerben lép pályára a bajnok otthonában a labdarúgó NB II meglepetéscsapata. A Kazincbarcika számára egyszerű a képlet: ugyanannyi pontot kell szereznie Kisvárdán, mint az őt üldöző Vasasnak a Honvéd ellen. Ez jelenthet akár vereséget vagy döntetlent is, de leginkább azt, hogy három pontra lesz szükségük Varga Józseféknek. A 36 éves, korábbi 30-szoros válogatott védekező középpályás úgy érzi, túltették magukat a Mezőkövesd elleni, hétfői pontvesztésen (1-1), egyértelműen győzni szeretnének Kisvárdán.

− Mi mindig nyerni akarunk, nem arra várunk, hogy mit játszik a Vasas. Egy jó Kisvárdához megyünk, de azért lépünk majd pályára, hogy elhozzuk a három pontot és elérjük a célunkat − vágott bele határozottan Varga József, akit azzal szembesítettünk, a Kazincbarcikának kapóra jöhet, hogy a bajnoknak már tét nélküli lesz a mérkőzés.

− Látva azt, hogy mennyire odateszik magukat az ellenfelek, nem hinném, hogy erre apellálhatnánk.

Onnantól kezdve, hogy a Barcika elkezdett a tabellán előkelő helyet elfoglalni, valamint sok csapat részéről pozitív volt a visszajelzés a játékukkal kapcsolatban, mindenki ellenünk szerette volna megmutatni, mire képes.

Éreztük ezt a saját bőrünkön az egész szezon során. Biztos vagyok benne, hogy a Kisvárda is a legjobb csapatával, a legjobb tudása szerint fog kiállni ellenünk. Ennek megfelelően készülünk, és így szeretnénk megvívni sikerrel a mérkőzést.

Feljutást érhet Varga Józsefék rutinja

Varga József, Bódi Ádám, Lucas és Ramos rutinja sokat érhet a Kazincbarcikának. A négyszeres NB I-es bajnok Varga például számos kiélezett, a bajnoki címről döntő mérkőzést játszott pályafutása során a Debrecen színeiben, 2021-ben az NB II-es aranyérmet is szerzett. Kérdés, ellátja-e tanácsokkal a fiatal csapattársait a sorsdöntő meccs előtt.

− A pályafutásom nagy része mögöttem van, és ezekből a tapasztalatokból tudok is meríteni. Jól kezelem az ilyen kiélezett szituációkat. A felelősség rajtam van, mennyire tudok higgadt maradni, nyugalmat árasztani. Ugyanakkor szerintem minden játékosnak önmagában kell feldolgoznia ezt.

Sokszor rosszabb, ha az embernek tömik a fejét, mondják, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Jobb az, ha az ember nem okoskodik és akarja túljátszani a szerepét.

Az a legfontosabb, hogy mindenki tiszta fejjel, a legjobbját tudja nyújtani. Tisztelet jár a Kisvárdának, de tisztában vagyunk a saját képességeinkkel és erényeinkkel.

Ősszel döntetlenre végzett a Kazincbarcika és a Kisvárda (1-1) Fotó: KBSC

A Kazincbarcika NB II-es szereplése számokban

A Kazincbarcikáé a legjobb gólkülönbség a labdarúgó NB II 16 csapatos mezőnyében. Még akkor is beszédes, ha nem ez fog dönteni, mert pontazonosság esetén a Vasas több győzelme számítana. Erős Gábor csapata a második legtöbb gólt szerezte (50), a BVSC-vel holtversenyben a legkevesebbet (29) kapta, s egyedüliként mindössze ötször kapott ki 29 forduló alatt, míg a Vasas tízszer kapitulált. Mintha az NB I-ben ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes Paks elevenedne meg a másodosztályban.

− Nyilván nehéz párhuzamot vonni csapatok között. Ha Paks és Kazincbarcika, akkor valóban lehet hasonlóságokat felfedezni. Azt gondolom, működik, amit elterveztünk a szezon előtt: egy játszós csapatot összehozni, amelyik megpróbál focizni NB II-es szinten is. A tavaly nyári átalakulás után egy olyan összetartó brigád jött össze, amelynek tagjai tudnak küzdeni egymásért és egy jó közösséget alkotnak a pályán kívül is. Ezért párosult ez ilyen eredményekkel. A szakmai stáb is kiváló minőséget képvisel.

Függetlenül attól, hogy feljutunk vagy sem, mindenképpen egy olyan szezont produkáltunk a barcikai foci életében, amire lehet építeni.

Visszatérve a Paks-párhuzamra, évek óta tudatos munkát folytat magyar játékosokkal, megfelelő edzővel. Gyakran hangsúlyozzák, hogy könnyen beilleszkednek az új játékosaik. A miénk is befogadó közeg, mindenkinek megvan az egyéni motivációja is − fogalmazott Varga József, akit arról is kérdeztünk, mekkora fegyvertény lenne, ha a Kazincbarcika feljutna a minden tekintetben tehetősebb, nagy múltú Vasast megelőzve.

− Ez egy nagyon jó visszajelzése lenne az egész NB II megítélésének. Sokszor lesújtó, lesajnáló véleményt fogalmaznak meg erről az osztályról, amiben a brusztolás és a sok párharc dominál. Valóban jelen is vannak minden mérkőzésen. Azért lenne nagy szó, ha a Kazincbarcika jutna fel és kapna lehetőséget az NB I-ben, mert az első perctől kezdve felvállalta azt, amit szeretett volna. Ehhez hű maradt, végig is vitte a bajnokság során.

Koncepcióval, kiváló szakmai stábbal és megfelelő kiválasztással lehet klubot és csapatot építeni úgy, hogy nagyon rövid időn belül eredménnyel is párosulhat.

Ha így nézem, illetve azt, hogy milyenek a lehetőségeink, akkor óriási dolog lenne a feljutás, de mindenképpen megérdemelt. Ha a csapat ki tudja harcolni vasárnap, akkor nem véletlenül vagy szerencsével érné el, hanem azért, mert megdolgozott érte − nyilatkozta lapunknak Varga József, a Kazincbarcika labdarúgója.

Az NB I-be jutásról döntő két mérkőzést egy időben, vasárnap 17 óra 45 perctől rendezik. A Vasas a Honvédot fogadja, a Kazincbarcika Kisvárdán lép pályára.