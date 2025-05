Marozsán Fábián ellenséges hangulatra számíthat, pedig semmi rosszat nem tett

A tizennyolc éves brazil játékos már tavaly is meg-megvillantotta a tehetségét, például megnyerte az ATP év végi junior-világbajnokságát, de az igazi Fonseca-mánia az Australian Open után indult be.

Fonseca meccsein azóta rendre futballmeccsre emlékeztető hangulatot keltenek a brazil drukkerek, még Buenos Airesben is leszurkolták az argentinokat, Fonseca pedig meg is nyerte a hazai Francisco Cerúndolo elleni finálét.

Később Miamit is ellepték a brazil teniszrajongók, Fonseca több ellenfele is elsütötte a poént, hogy nem is a Miami Openen, hanem a Rio Openen érezték magukat.

Fonsecát Miamiban az ausztrál Alex de Minaur állította meg, az ő szempontjából már ellenségesnek tekinthető hangulat ellenére. Hasonló körítésre készen kell állnia Marozsánnak is.

Az aktuális világranglistán Fonseca az egyetlen, aki még nem töltötte be a tizenkilencet, de a legjobb 250 között áll, nem is akárhol, a 65. pozícióban, mindössze négy hellyel a magyar éljátékos, a huszonöt éves Marozsán Fábián mögött.

Milyen formában van Marozsán Fábián?

Marozsán Fábián a múlt héten véget ért madridi mesterversenyen hamar kiesett, előtte viszont Münchenben, szintén salakpályás versenyen lejátszotta élete első ATP-elődöntőjét, s a fináléba jutásért is csak a korábbi olimpiai bajnok Alexander Zverev állította meg.

Marozsán az egyetlen magyar játékos, aki alanyi jogon főtáblás Rómában. A selejtezőben Fucsovics Márton Stefano Napolitano ellen győzött, de a főtáblára jutásért Alekszandr Sevcsenkótól kikapott. A nők között Bondár Anna Alizé Cornet legyőzése után Ella Seidel ellen játszik a kvalifikáció utolsó körében.