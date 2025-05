Alonso érkezése óriási fordulatot hozhat a Real klasszisának jövőjében

Miután egy játékos betölti a harmadik ikszet, a Real Madrid egy évnél hosszabb szerződéshosszabbításba nem akar belemenni. Ezt a klubot 2012 óta szolgáló Luka Modric is elfogadta, így már egy jó ideje csak egy esztendőre tudja biztosítani a jövőjét. A horvát középpályás nem titkoltan most is erre vágyik, de a spanyol sajtó eddig úgy tudta, hogy a királyi gárda nem tartaná őt meg a következő idényre, a szerződésének júniusi lejárta után legfeljebb a klubvilágbajnokság idején maradhatna, amennyiben a Real Madrid bejutna a kieséses szakaszba, aztán útjára engedné a szeptemberben 40. születésnapját ünneplő klasszist.

Xabi Alonso (balra) korábban Luka Modric csapattársa volt, most az edzője lehet Fotó: AFP/Anadolu Agency/Evrim Aydin

Modric maradna, Xabi Alonso segíthet rajta

Erre utalt a pályafutását a brazil válogatott szövetségi kapitányaként folytató Carlo Ancelotti is. Az olasz szakembert a Sevilla elleni 2-0-s győzelem után kérdezték meg Modric jövőjéről, és semmi biztosat nem tudott mondani.

– Mindenki tudja, hogy a Real Madrid szurkolói imádják őt. Van még idejük dönteni vele kapcsolatban, meghozni a legjobb döntést az ő, a klub és a jövő érdekeit is figyelembe véve – fogalmazott Ancelotti.

Modricra többnyire nem kezdőjátékosként számított a Real Madrid trénere, ugyanakkor alig-alig volt olyan meccs, amelyen ne kapott volna legalább egy kevés játéklehetőséget a veterán, aki jövőre mindenképpen szeretne ott lenni a horvát válogatottal a világbajnokságon. Talán más alakulatnál többet játszhatna, de a tapasztalt középpályás ragaszkodik a klubjához. Most egykori csapattársa Modric segítségére siethet. Az Ancelotti helyét minden bizonnyal átvevő

Xabi Alonso ugyanis a RadioMarca szerint arról próbálja meggyőzni a blancókat, hogy szükség van 2018 Aranylabdásának a tapasztalatára, kell egy ilyen vezér az öltözőben.

Milyen változások lesznek a nyáron a Real Madridnál?

Modric menjen vagy maradjon, ez a változások nyara lesz a Real Madridnál. Persze a legfontosabb az edzőváltás, de a várakozások szerint egy klublegenda, Lucas Vázquez is távozik, mert Trent Alexander-Arnold érkezése miatt már nem számolnak vele a csapatnál. Andrij Lunyin is új csapatot keresne magának, mivel Thibaut Courtois mellett alig-alig jut neki játékperc. Rodrygo is máshol képzeli el a jövőjét, sőt, a hírek szerint addig nem hajlandó magára húzni a királyi gárda mezét, amíg bele nem egyeznek az eladásába.

A Real Madridnál elsősorban a védelem megerősítésére koncentrálnak majd, ezért Alexander-Arnold várható leigazolása mellett a sok klub által körbeudvarolt Dean Huijsent is megszerezték, a spanyol válogatott játékos öt évre írt alá. A balhátvéd posztra a Liverpoolba tartó Kerkez Milost is a blancók kiszemeltjei között emlegették, de Álvaro Carreras lehet a befutó.

