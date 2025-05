A Szalai Ádám rosszulléte után ünneplő futballista most a kamerát verte szét + videó

Március 30-án az Ajax 2-0-ra győzött a PSV Eindhoven otthonában, majd az amszterdami csapat még két héttel később, a 29. fordulót követően is kilencpontos előnnyel rendelkezett a riválisával szemben. Öt-öt mérkőzés volt hátra, így nem csupán a PSV-csapatkapitány Luuk de Jong mondott le az elsőségről, de bizonyára még a legvérmesebb drukkerek is nehezen hitték, hogy nem az akkor a legutóbbi 14 bajnokiból 13-at megnyert Ajax lesz a holland bajnok. Pedig nem lett: a következő négy találkozóján csupán két pontot szerzett a négyszeres BEK/BL-győztes, így a vasárnapi záráson hiába javított, az utolsó hét bajnokiján százszázalékos PSV címet védve lett az Eredivisie-idény győztese.

Weghorst is alig akarta elhinni, hogy az Ajax elbukta a holland bajnoki címet a PSV-vel szemben. Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst

A PSV lett a holland bajnokság győztese

Vasárnap az Ajax a saját közönsége előtt 2-0-ra győzött a Twente ellen, a PSV viszont a Sparta Rotterdam otthonában szintén nyert két góllal, így az eindhoveniek egypontos előnnyel bajnokok lettek. Ugyan mindkét holland gigász ott lesz a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ez sem vigasztalta az amszterdami szurkolókat és csapatot, akik elátkozhatják a 99. percet: május közepén a PSV a Feyenoord ellen egy akkor szerzett góllal győzött, az Ajax pedig a Groningen vendégeként egy abban a percben kapott találattal veszített.

Weghorst dühöngött, Farioli sírt az Ajax drámája után

A bajnoki cím elvesztését Francesco Farioli vezetőedző zokogva, az ősszel a Szalai Ádám rosszullétét követően a Puskás Arénában ünneplő Wout Weghorst pedig a kamerát megütve fogadta – mint azt az Origo is megírta.

– Ez egy nagyon szép pillanat, amikor énekelnek nekünk, ezért sajnálom, hogy a csapatot nem egyszerűen együtt mutatják a kamerán. Ez érzelem.

Sajnálom, hogy a kamera mindig rajtam van. Az első pillanattól kezdve ismét rám fókuszáltak.

Szerdán Groningenben is túl sok volt már, gyorsan bementem az öltözőbe, ennek is megvoltak a következményei. Most sem éreztem szükségét, hogy újra a kamerák előtt legyek – indokolta a 2022-es világbajnokságon Lionel Messit is felidegesítő Weghorst, hogy a meccs után miért csapta le a kamerát, miközben a szurkolók elé ment a csapattársaival.

Távozott a vezetőedző

Hétfőn Francesco Farioli bejelentette a lemondását, ő volt egyébként az Ajax első külföldi vezetőedzője 1998 óta. A 36 éves szakember ezzel együtt nem a bajnoki cím elszalasztása miatt távozik, hanem azért, mert megromlott a viszonya a klub vezérkarával, egészen pontosan Alex Kroes technikai igazgatóval, akivel többször is konfliktusba került a klub átigazolási stratégiája kapcsán.

Weghorst die een camera slaat, deze gast is compleet geschift🤣 pic.twitter.com/8d10q72Rbh — F.R🇳🇬 (@Feijenoordert) May 18, 2025

A PSV és az Ajax mellett a Feyenoord indulhat a BL-ben, igaz, a rotterdamiaknak selejtezőt kell játszaniuk a főtáblára kerülésért. Az RKC Waalwijk és az Almere City búcsúzott a holland élvonaltól, míg a Willem II osztályozó útján vívhatja ki a bennmaradást.