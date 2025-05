Bűnbak, keserűség és megbánás – a BL-döntős Inter így ért az éllovas Napoli nyakára

A Bajnokok Ligája idei döntőjében való szereplés jogát a Barcelona elleni, múlt keddi, milánói meccsen kivívó Inter vasárnap igencsak mostoha körülmények közepette kezdett a Torino vendégeként. Özönvízszerű eső zúdult a stadionra, amelynek talaja felázott, azonban ez sem akadályozta meg a címvédőt, hogy a 14. percben Nicola Zalewski révén, büntetőből megszerezze a vezetést. A második félidő a jelentős mennyiségű csapadék miatt később kezdődött, ám az újrakezdés után négy perccel Kristjan Asllani góljával kialakult a 2-0-s végeredmény. Győzelmével az Inter pontszámban utolérte a hétvége vasárnap esti zárómeccsen a Genoát fogadó Napolit.

Carlos Augusto (labdával) és az Inter torinói győzelme utólag értékelődött fel igazán (Fotó: NurPhoto/Tiziano Ballabio)

Napoli: a kétszeri előny is kevés volt

A nápolyiak egy győzelemmel nagyot léphettek volna a végső siker felé, hiába szerezték meg azonban a vezetést, a szünetig a vendég genovaiak egy öngóllal egyenlítettek. A második 45 percben ugyanez volt a forgatókönyv: Giacomo Raspadori találatával a 64. minutumban újra előnybe került a Napoli, hattal a lefújást megelőzően viszont 2-2-re mentette a meccset a Genoa. A listavezető előnye ezzel egy pontra zsugorodott.

Nem csak az eredmény miatt lehet bosszús Conte

– A Genoának két kapura lövése volt, és mindkettőből sikerült gólt szereznie. Az ilyesmi a futballban előfordul, ha gólt kapsz, mindig elmondható, hogy lehetett volna valamit jobban is csinálni. Csalódást keltő az eredmény, mert megérdemeltük volna a győzelmet, így viszont csak keserűség és megbánás marad bennünk – kezdte a lefújás után nyilatkozó Napoli-edző, Antonio Conte, aki korábban a Juventus trénereként három, az Inter mestereként pedig egy olasz bajnokságot nyert.

Nem szolgáltunk rá, hogy két pontot elveszítsünk, ezzel ráadásul az előnyünket is elbuktuk. Három forduló van hátra, és nekünk hét pontra van szükségünk a bajnoki cím megnyeréséhez. Hihetetlen lenne, ha ez sikerülne.

Conte bűnbakot is talált a kései egyenlítésért a 80. percben pályára küldött dán válogatott középpályás, Philip Billing személyében, akit elmondása szerint azért cserélt be, hogy javítsa a csapat helyzetét a „levegőben”, a második genovai találat előtt azonban a beadás átszállt a 193 centiméter magas játékos felett. Nemcsak ez okozhat fejtörést a szakvezetőnek, hanem a bokasérüléssel bajlódó Stanislav Lobotka állapota is: a szlovák középpályást mindössze 13 percnyi játék után kénytelen volt lecserélni, mivel az nem tudta folytatni.

Antonio Conte csapata, a Napoli még mindig első, de fogy az előnye (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)

Izgalmas hajrá várható

Szemben a már eldőlt angol, német, valamint a Barcelona vasárnapi, Real Madrid elleni sikerével eldőlni látszó spanyol bajnoksággal, a Napoli botlásával tovább élesedett a Serie A aranycsatája, két-két meccs vár viszont még a nápolyaiakra és az Interre is. Antonio Conte együttese május 18-án a 16. helyen álló Parma vendége lesz, 25-én pedig a 14. pozíciót elfoglaló Cagliarit fogadva zár, míg az Inter a jelenleg ötödik helyezett Laziót látja vendégül, majd a 10. helyezést birtokoló Como otthonába látogat.

Nem csak a bajnoki címért várható komoly küzdelem Olaszországban, a 4., utolsó BL-kvalifikációt kínáló helyezésre ugyanis jelenleg öten is esélyesek.

Pillanatnyilag a 64 pontos Juventus jutna be a Bajnokok Ligájába, ám mögötte csak rosszabb gólkülönbséggel lemaradva következik a Lazio, az eddig 63 pontot szerzett AS Roma pedig hétfő este, 20.45-ös kezdéssel az Atalanta arénájában lép pályára (tv: Arena4). A 62 pontos Bologna és a 60-nal álló AC Milan is odaérhet még a negyedik helyre. Az Atalanta egyelőre négy ponttal előzi a Juventust.

Még a kiesés kérdése sem dőlt el: a sereghajtó Monza sorsa ugyan már megpecsételődött, a 18–19. helyen 26 ponttal álló Empoli és Venezia viszont még megelőzheti a Leccét, amely 28 ponttal egyelőre bennmaradó.