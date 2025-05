Alig tért vissza eltiltásából, Sinner máris fair play-díjat kaphat

Nem is volt kérdéses: Jannik Sinner a visszatérése utáni második meccsét is megnyerte, bár a szerencsés vesztesként a római mesterverseny főtáblájára került Jesper de Jong az első játszmában még megszorongatta az olasz világelsőt. Ha a felvetés az, hogy Jannik Sinner nem mérkőzést, hanem fair play-díjat nyer, már sokkal többen kétkedtek volna, pedig a második szettben látott jelenet alapján ez is szóba jöhet.

Jannik Sinner azonnal átment Jesper de Jong térfelére a holland ijesztő esése után, az eltiltás után visszatért világelső teniszező máris fair play-díjat kaphat (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Sinner már a második játszmában is brékelőnyben volt, amikor De Jong fellépett a hálóhoz, az olasz elütése felé indulva azonban ijesztő eséssel a földre került.

Miért kaphat fair play-díjat Jannik Sinner?

Sinner azonnal átment ellenfele térfelére, törölközőt vitt neki, és miközben De Jong még a csuklóját fájlalta, a világelső le is tisztogatta a holland ütőjét.

Class act 👏



De Jong takes a tumble but luckily @janniksin is straight to the rescue ❤️#IBI25 pic.twitter.com/xSot4eX82j — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2025

De Jong végül be tudta fejezni a mérkőzést, de a folytatásban már nem sok babér termett neki, igaz, így is sokkal sikeresebb tornája volt, mint a selejtezőbeli veresége után gondolhatta volna: szerencsés vesztesként a főtáblán két meccset is nyert.

Milyen formában van eltiltása után Jannik Sinner?

A két győzelem már Sinnernek is megvan – kiemeltként neki az első fordulóban nem kellett játszania –, persze neki ennél sokkal vérmesebb reményei vannak hazai pályán.