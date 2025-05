Olimpiai bajnokunk tudja, több kell tőle az év első nemzetközi versenyén

Összesen 24 versenyszámban (12 kajak és 12 kenu) zajlanak majd a küzdelmek a szegedi Maty-éren. A világkupa hagyományai szerint számonként minden nemzet két egységet indíthat. A kajak és a kenu külföldi klasszisai közül többen részt vesznek a szegedi versenyen. A párizsi olimpiai bajnok német férfi kajak négyesből Tom Liebscher-Lucz és Max Rendschmidt, a szintén párizsi olimpiai aranyérmes új-zélandi női kajak kvartettből Olivia Brett, Alicia Hoskin és Tara Vaughan Szegeden is rajthoz áll. Kenuban a C–1 1000 méteres szám előző két olimpiai bajnoka, a párizsi győztes cseh Martin Fuksa, illetve a tokiói bajnok brazil Guimares Queiroz Isaquias is versenyez a Maty-éren. A hölgyeknél az egyik legnagyobb sztárnak számító Katie Vincent is lapátol majd Szegeden.

A hölgyeknél tavaly a párizsi olimpián C–1 200 méteren arany-, C–2 500 méteren pedig bronzérmes lett Katie Vincent.

Történelmi verseny Szegeden: indul pontgyűjtés

A Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) elindította a világranglistáját, amelyen először Szegeden, a péntektől vasárnapig tartó világkupaversenyen lehet pontokat gyűjteni. Ez teremt lehetőséget a sportolóknak arra, hogy biztosítsák helyüket a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

Egy versenyző naptári évenként legfeljebb öt eredményt regisztrálhat a világranglistán, ennek az öt eredménynek öt különböző versenyről kell származnia úgy, hogy az egyiknek a többitől eltérő kontinensről. Ha egy sportolónak ötnél több érvényes eredménye van, a legjobb ötöt számítják bele az összesítésbe.

A sportolók a pontok egy bizonyos százalékát kapják attól függően, hogy egyesben, párosban vagy négyesben versenyeznek. C–1-ben és K–1-ben a pontok száz százalékát osztják ki, a világkupán a győztes 1000 pontot szerez, a második helyezésért 900, a harmadikért pedig 840 pont jár. Párosban az aranyérmes egység tagjai fejenként 900 pontot kapnak, az ezüstérmesek egyenként 810-et, a bronzérmesek pedig 756-ot. Négyesben fejenként 800, 720, illetve 672 pontot ér a dobogós helyezés.

A versenyeket súlyozzák, az olimpiák és világbajnokságok szorzója 1,5-szeres, a világkupáké 1-szeres, a kontinensviadaloké 0,7-szeres, a ranglistaversenyeké pedig 0,5-szörös.

Los Angelesben igazolódik be, hogy lesz-e generációváltás

Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya az előző héten, szintén Szegeden megrendezett válogató kapcsán elmondta, hogy voltak olyan versenyszámok, ahol a papírforma érvényesült, de akadtak meglepő fordulatok is, jól szolgálta a célját a versenyzés.

– A kvóták szempontjából felértékelődik a világkupa. A szolnoki edzőtábor a négyes csapathajós összeállításokra is lehetőséget adott, mindenki kellő motiváltsággal vett részt ezeken az edzéseken. Bízom benne, ezt látjuk majd a világkupán is – mondta.

– Majd Los Angelesben igazolódik be, generációsváltás van-e, vagy sem. Még csak a tanterembe léptünk be, a vizsga 2028-ban lesz

– erről már ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya beszélt. Kiemelte, hogy öreg ráják is kellenek a csapatba, nekik mutatniuk kell az irányt a többiek számára. – Azt kívánom mindenkinek, élvezze a versenyzést, és használják ki, hogy egy ilyen nemzetközi eseményen sokat lehet tanulni – tette hozzá.

A sajtóeseményen Kopasz Bálint, Tokió olimpiai bajnoka is megszólalt.

– A jövőbe tekintek, már a világkupával foglalkozom, de persze nem felejtem el, hogy nem tudtam jó formát hozni a válogatón. Főleg az utolsó százötven méterrel voltam elégedett, de ez csak egy év eleji indítóverseny volt. Nekem a magas hőmérséklet is kell a jó formához, így remélem, kegyes lesz az időjárás hozzánk

– osztotta meg előzetes gondolatait a párizsi ötkarikás játékokon bronzéremmel záró versenyző.

Tóth Dávid, a kajakosok és ifj. Foltán László, a kenusok szövetségi kapitánya is megosztotta előzetes várakozásait. Fotó: Török János/Délmagyar

Ők 49-en képviselik Magyarországot

A szegedi világkupán szereplő 49 fős magyar keret:

Férfi kajak: K–1 200m: Czizmadia Kolos; Birkás Balázs

K–1 500m: Nádas Bence; Varga Ádám

K–1 1000m: Kopasz Bálint; Varga Ádám

K–1 5000m: Noé Bálint; Halmy Lőrinc

K–2 500m: Kurucz Levente, Opavszky Márk; Fodor Bence, Csizmadia Kolos

K–4 500m: Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő; Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor Női kajak: K–1 200m: Decsi Dorina; Ujfalvi Laura

K–1 500m: Csikós Zsóka; Rendessy Eszter

K–1 1000m: Csikós Zsóka; Rendessy Eszter

K–1 5000m: Csikós Zsóka; Kőhalmi Emese

K–2 500m: Kiss Blanka, Lucz Anna; Pupp Noémi, Fojt Sára

K–4 500m: Kiss Blanka, Fojt Sára, Pupp Noémi, Lucz Anna; Gombás Alíz, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese, Pető Hanna Férfi kenu: C–1 200m: Hajdu Jonatán; Hodován Dávid

C–1 500m: Buday Domonkos; Uhrin Dávid

C–1 1000m: Adolf Balázs; Fejes Dániel

C–1 5000m: Adolf Balázs; Fejes Dániel

C–2 500m: Kollár Kristóf, Juhász István; Molnár Csanád, Rumi Gergő

C–4 500m: Hajdu Jonatán, Hodován Dávid, Buday Domonkos, Uhrin Dávid; Kurczina Máté, Lugosi Gergely, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász Női kenu: C–1 200m: Takács Kincső; Opavszky Réka

C–1 500m: Csorba Zsófia; Horányi Dóra

C–1 5000m: Csorba Zsófia; Zagyvai Borbála

C–2 200m: Kiss Ágnes Anna, Nagy Bianka; Győre Panna, Molnár Csepke

C–2 500m: Kiss Ágnes Anna, Nagy Bianka; Győre Panna, Molnár Csepke

C–4 500m: Opavszky Réka, Kiss Ágnes Anna, Nagy Bianka, Csorba Zsófia; Horányi Dóra, Zagyvai Borbála, Győre Panna, Molnár Csepke

Az időjárás finoman fogalmazva nem kedvez a versenyzőknek: