Szoboszlai nagy pillanata, ezek a felvételek bejárják a világot + videók

A Liverpool zárásként 1-1-es döntetlent játszott a Crystal Palace ellen, de ez már nem osztott, nem szorzott a Premier League 38. fordulójában. Szoboszlai Dominik egy órát töltött a pályán, majd a lefújást és az azt követő díjátadót már a kispadról várta. Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó lett, akinek a nyakába Premier League-aranyérem került.

Szoboszlai Dominik, az angol bajnok Liverpool játékosa a Premier League utolsó fordulójában. A Crystal Palace elleni meccs után jöhetett az ünneplés. Fotó: AFP/Paul Ellis

Bár a Liverpool már fordulókkal korábban bebiztosította története huszadik angol bajnoki címét, a díjátadóra csak az utolsó forduló után kerülhetett sor.

Szoboszlai tánca a Liverpool öltözőjében

Liverpool vörös fele nagy ünnepre készült, a klub pedig egy öltözői táncot is megosztott a közösségi médiában. Szoboszlai Dominik a pálya után az öltözőben is megmutatta, milyen mozdulatokra képes.

A Liverpool a világ egyik legnépszerűbb csapata, aligha lehet kérdés, hogy az ünneplés pillanatait is sokan nézik majd meg újra és újra, ahogy Alisson koccintását is. A brazil kapus márkaválasztása természetesen nem véletlen.

Cheers to the champions 😉 pic.twitter.com/SMA5rYJGMb — Liverpool FC (@LFC) May 25, 2025

A Liverpool ünneplése a pályán a szurkolókkal

Természetesen a közönség előtt, az Anfield gyepén is volt ünneplés, s ezúttal is elhangzott a You’ll Never Walk Alone. Bár az ünneplés napján aligha merült is fel bárkiben a helyszínen, hogy egyedül volna.