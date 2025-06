Világbajnokság a sztyeppék és jurták árnyékában

Normális esetben most a hagyományos női kosárlabda Európa-bajnokságról kellene írnunk nap mint nap. Csakhogy a jelenleg is zajló tornára a magyar női válogatott nem jutott ki, amely azért is volt döbbenetes, mert a szlovénokkal, a bolgárokkal és a finnekkel egy csoportban szereplő magyarok úgy bukták el a selejtezőt, hogy kétszer kikaptak a sehol sem jegyzett bolgár csapattól. Az a torna tehát most nélkülünk zajlik, nem úgy a hétfőn kezdődő 3×3-as kosárlabda-világbajnokság Ulánbátorban, mert ezen a tornán a magyar női válogatott is részt vehet.

A 3×3-as kosárlabda-világbajnokság hétfőn kezdődik Mongóliában

Fotó: Lantos Gábor

3×3-as kosárlabda: egyre komolyabban veszi a világ

A magyar női 3×3-as kosárlabda-válogatott nem a világ legszerencsésebb csapata, s akkor még finoman fogalmaztunk. A 2021-es tokiói és a 2024-es párizsi olimpiára zajló selejtezőt Debrecen rendezhette meg, s mindkétszer egy labdán múlt a kijutás. Vagyis hazai pályán két alkalommal is felfoghatatlan módon buktuk el az olimpiai szereplés lehetőségét. A kosárlabdának ez az utcai változata amúgy egyre népszerűbb a világon és a fejlődés is rohamos.

Nem véletlen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a 2028-as Los Angelesben rendezendő olimpián nem nyolc, hanem tizenkét csapat vehet részt.

Kezdetben a világ nem vette komolyan a kosárlabdának eme speciális változatát, de az olimpiai programba kerüléssel minden megváltozott. Hiszen itt is pontosan ugyanolyan aranyérmet osztanak ki, mint a normál, 5 az 5 ellen játszott kosárlabdában.

Mongólia sosem rendezett még ilyen rangos sporteseményt

Olimpiai csapatsportág felnőtt-világbajnokságának sosem adott még otthont Mongólia. Nem véletlen, hogy az ázsiai országban élők nagyon büszkék arra, hogy az egy héten át tartó eseményt náluk rendezik. A pályát a Sukbatar téren, Ulánbátor legnagyobb főterén állították fel.

A helyszín tényleg impozáns, már csak az ulánbátori döbbenetes mértékű forgalmi dugókkal kellene kezdeni valamit, mert a benzin- és a dízelgőz bizony szépen érezhető a világbajnokság helyszínén is.

De ezzel a csúcsforgalommal itt senki sem tud semmit csinálni. A helyiek csendes és szomorú beletőrődéssel ingatják a fejüket, ha ez a téma szóba kerül. Márpedig szombaton a repülőtérről a szállodába vezető úton az utolsó 5 km-t 80 perc alatt tette meg alkalmi gardírozóm.

Nehéz csoportban a magyar női válogatott

2025. május 26-án derült ki, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott a C-csoportban játszhat majd a világbajnokságon. A húsz női (és férfi) csapatot a szervezők ötös csoportokba sorsolták. A magyarok Franciaország, Kanada, Ausztria és Lettország mellé kaptak besorolást. A csoport első helyzettje automatikusan bejut a legjobb nyolc közé, a második és harmadik helyezettek keresztjátékot vívnak a negyeddöntőbe kerülésért. A papírforma szerint a franciák és a kanadaiak erősebbek nálunk, tehát nem lehet más a cél, mint a harmadik hely megszerzése.

A magyar válogatott csoportmérkőzései (az időpontok magyar idő szerint értendők) Június 23., hétfő

11.10 Magyarország – Franciaország

13.00 Lettország – Magyarország

8.55 Magyarország – Ausztria

13.00 Kanada – Magyarország

A meccsek sorrendjét nézve az első napon a lettek elleni összecsapás lehet az egyik kulcsmérkőzés, míg két nappal később az osztrákok elleni meccs is nagyon fontos lehet a továbbjutás szempontjából. Tavaly májusban Kanada akadályozta meg a debreceni selejtezőben a nemzeti együttest abban, hogy kijusson a párizsi olimpiára.

Szigorú nevezési feltételek

Magyarországot

Mányoky Réka, Tóth Orsolya, Molnár-Budácsik Dorottya és Papp Klaudia

képviseli a mongol fővárosban. A csapat edzője az a Jakab Máté, akit nem olyan régen neveztek ki erre a posztra. A résztvevőkről tudni kell, hogy FIBA szabályai e tekintetben eléggé szigorúak. A világbajnokságra való nevezés feltételei mások, mint a Women’s Series tornára. A világbajnokságon minden nemzetnél a tavalyi évben 10 legtöbb pontot gyűjtő játékosból kettőnek ott kell lenni (ezzel garantálja a FIBA, hogy ne lehessen csapatot cserélni és akik kiharcolták a vb-szereplést, ők legyenek ott az eseményen.) Ráadásul a másik két helyre sem lehetett akárkit betenni. Oda olyan játékost lehetett benevezni, aki idén május 28-ig legalább két FIBA 3×3 tornát szerepelt. Ezért nem lehet a magyar csapat tagja a honosított Yvonne Turner, aki ebben az évben csak egy ilyen eseményen szerepelt.

Vasárnap még csak kivülről lehetett pillantást vetni a pályára

Fotó: Lantos Gábor

Visszatérve a csoportra, azt a magyar szövetségi kapitány, Jakab Máté is nagyon erősnek minősítette. Ugyanakkor senki ellen nem fogunk feltett kézzel kimenni a pályára. A franciákat idén egyszer már sikerült legyőzni, miért ne lehetne ezt most is megismételni?

Papp Klaudia a FIBA célkeresztjében

Az esemény előtt a FIBA honlapja tíz olyan női játékost említett meg, akikre a nemzetközi szövetség szerint érdemes lesz odafigyelni. Nagy örömünkre a magyar Papp Klaudia is ott van ebben a felsorolásban. A szakértők szerint Papp elképesztően gyorsan tudja játszani ezt a játékot, szinte sosem fárad el és támadásban is sokszor könyörtelen. Lábmunkája villámgyors, játéka pedig nehezen ismerhető ki.