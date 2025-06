Kerkez Milos is az elit tagja, a Real Madrid védőjéhez hasonlóan Manchesterbe várják + videó

A PFA díját minden szezon végén a profi labdarúgók szakszervezetének tagjai szavazzák meg. A győztest augusztus 19-én hirdetik ki a manchesteri Operaházban, és Kerkez Milos is ott van a jelöltek között, akiknek a 2024/25-ös idény kezdete előtt 21 évesnek vagy annál fiatalabbnak kellett lenniük. Honfitársunk jól mutat az alábbi tablón!

Kerkez is a kiválasztottak között (Forrás: PFA)

Kerkez Milos a legjobb hatban

A hat labdarúgó közül ketten már klubot váltottak, és Kerkez Milos lehet a harmadik: a Bournemouth csapatától a Liverpool állományába kerülhet, Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin mellé.

A hat játékos, akik közül kikerül a győztes:

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Liam Delap (Chelsea, korábban Ipswich Town)

Dean Huijsen (Real Madrid, korábban Bournemouth)

Kerkez Milos (Bournemouth)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

A Fradihoz is köthető, 22 éves Liam Delap a Premier League-ből most kiesett Ipswich Town színeiben szerepelt, de tizenkét gólt szerzett a bajnokságban, és 30 millió fontos üzlettel a Chelsea játékosa lett, a klubvilágbajnokságon is játszik új csapatában, akárcsak Kerkez korábbi klubtársa, Dean Huijsen.

A jelölteket az Origo ITT részletesen bemutatja.