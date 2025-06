A BL-címvédőt senki nem becsüli le, de a sportfogadók többsége a tutira fogad a klub-vb-n

Továbbra is a foci a legnépszerűbb sport a sportfogadók körében, s a labdarúgás szerelmeseit most a klubvilágbajnokság tartja lázban. A FIFA 2025-től négyévente rendezi meg ebben a formátumban az eseményt, az első házigazda az Egyesült Államok. A Szerencsejáték Zrt. egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen számolt be a klub-vb legizgalmasabb meccseiről, érdekességeiről és fogadási piacairól szerda délben Budapest szívében.

A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, Horváth Zoltán volt a kerekasztal-beszélgetés házigazdája (Fotó: Perje Sándor)

A PSG és Messi csapata népszerű a sportfogadók körében

A belváros egyik népszerű sportbisztrójában megrendezett esemény házigazdája a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, Horváth Zoltán volt, aki nyitóbeszédében elárulta, hogy a klub-vb-n a PSG–Atlético Madrid mérkőzésre érkezett eddig a legtöbb fogadás, és szerinte a csapatok a kieséses szakasz közeledtével egyre inkább komolyan fogják venni az új versenysorozatot.

A sportfogadási vezető kiemelte, hogy a fogadók immár nem csapatokhoz kötődve játszanak, hanem inkább sztorikhoz és személyekhez kötik a fogadásaikat.

A szót ezt követően a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási termékmenedzsere, Somlai Attila vette át, aki hozzátette, hogy a Lionel Messi vezette Inter Miami meccseire nagyon szeretnek fogadni a játékosok, pénzforgalom szintjén 10 meccsből 8-szor a floridai csapat vitte el a prímet. Somlai ezt követően a bizonytalansági faktorról beszélt, amik esetleg kételyekkel áraszthatják el a fogadókat a klub-vb mérkőzéseivel kapcsolatban.

Sokat érhetnek a fogadói megérzések

Az eseménysorozatot illetően számos olyan tényező van, ami nagy befolyással lehet az egész torna kimenetelére (átigazolások, edzőváltások, technikai újítások), de akár a torna alatt is történhet nagyobb változás a csapatoknál. Meghatározó lehet például, hogy új edzővel vág neki a tornának a Real Madrid és az Inter is, bemutatkoznak friss igazolások is, és ne feledjük azt sem, hogy a bajnoki szezon után hosszabb pihenő nélkül vágnak neki a játékosok az újabb megmérettetésnek.

A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási termékmenedzsere, Somlai Attila szerint sok tényező befolyásolhatja a fogadókat (Forrás: Perje Sándor)

Somlai Attila hangsúlyozta, hogy a Tippmixprón a népszerű fogadások között várhatóan ott lesznek a gólszámra vonatkozó és a hendikepes eredményhez kapcsolódó sorok is, mivel kevésbé ismert csapatok is mérkőznek az európai, dél-amerikai sztárklubokkal. További izgalmat hozhat az új, 8 másodperces szabály, amely felértékelheti a szögletekre szóló fogadásokat, mivel az időhúzást büntetve sarokrúgást ítélhet a játékvezető.

A játékvezetői testkamera esetleges hatását is nehéz megjósolni a büntetőlapok kapcsán, és ne hagyjuk ki a csapatok és játékosok aktuális motivációjáról felmerülő kérdéseket sem, így a jó fogadói megérzések most igazán sokat érhetnek

− emelte ki a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási termékmenedzsere.

A fogadóknál jelenleg a legtöbb BL-címmel büszkélkedő Real Madrid mögött a második legesélyesebb az idei BL-győztes Paris SG a végső győzelemre – a franciákra érkező tétek nagy része a BL-döntő után futott be, és Luis Enrique együttese nem is okozott csalódást az első körben az Atlético Madrid 4-0-s legyőzésével. Az oddsok alapján a Flamengo RJ az egyik legesélyesebb Európán kívüli csapat, miután 11 forduló után vezeti a brazil bajnokságot, ráadásul úgy, hogy mindössze 4 gólt kapott az eddigi mérkőzéseken.

A torna korai szakaszában vagyunk, de azt gondolom, hogy BL-szintű bevételeket hozhatnak a fogadások, ha a klub-világbajnokság egyenes kieséses szakaszában vetélkednek majd a csapatok

− mondta el Horváth Zoltán a szakmai beszélgetés végén. A klubcsapat-vb-re óriási kínálattal és új animációval is érkezik a Tippmixpro, ráadásul az összes meccsen elérhető a korai kifizetés kétgólos előnynél a végkimenetelre vonatkozó piacon.

