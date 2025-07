Nem követik Szabalenkát és Anisimovát az oroszok, újabb anyuka dönt rekordot

Iga Swiatek már négyszer megnyerte a Roland Garrost, győzött a US Openen is, volt világelső, Wimbledonban azonban eddig még a legjobb négy közé sem jutott be. Idén megtört a jég, a korábbi gyengébb eredményei miatt a tornát csak nyolcadik kiemeltként kezdő lengyel teniszező viszonylag simán, 6:2, 7:5-re győzte le a 19. helyen kiemelt Ljudmila Szamszonovát a szerdai negyeddöntőben. A másik szerdai negyeddöntőben inkább Mirra Andrejeva számított esélyesnek, de Belinda Bencic jobban összpontosított, mindkét rövidítést simán hozta, így 7:6, 7:6-re győzött. A csinos, 18 éves orosz játékos pityeregve fogadta a vereséget, pedig így is eddigi legjobb szereplését produkálta Wimbledonban.

Belinda Bencic (jobbra) fogadja Mirra Andrejeva gratulációt. A svájci játékos édesanyaként érte el pályafutása legjobb eredményét Wimbledonban Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

A 28 éves svájci játékos pályafutása érdekesen alakul. Csupán 18 évesen betört a legjobb tíz közé a világranglistán, aztán két éven át különféle sérülésekkel kínlódott. 2019-ben újabb lendületet vett, az elődöntőig jutott New Yorkban.

Majd pályafutása legnagyobb sikereként 2021-ben aranyérmet szerzett a tokiói olimpián.

Az újabb diadalok elmaradtak, sőt Bencic 2023-ban teljesen kikerült a körforgásból. Édesanya lett. Tavaly tért vissza, Melbourne-ben eljutott a legjobb 16-ig, de az igazán nagy áttörés egészen mostanáig váratott magára.

Belinda Bencic belépett a híres édesanyák közé

Nem túl gyakori a női teniszben, hogy a játékosok édesanyaként is felvegyék a versenyt a legjobbakkal. Azért persze akad néhány híresség:

Margaret Court, aki édesanyaként is nyert Grand Slam-tornát.

Kim Clijsters, aki három gyermek édesanyja.

Serena Williams, aki első gyerek születése után is kiválóan játszott, de GS-tornát már nem tudott nyerni.

Viktorija Azarenka, aki hosszú jogi csatát vívott a gyereke felügyeletéért.

Elina Szvitolina, akinek a férje, Gael Monfils is teniszező.

Hozzájuk csatlakozik Belinda Bencic, aki Iga Swiatekkel tehát megakadályozta az orosz háziversenyt Wimbledonban.

Wimbledon, negyeddöntők

Nők:

Iga Swiatek (lengyel, 8.)–Ljudmila Szamszonova (orosz, 19.) 6:2, 7:5

Belinda Bencic (svájci)–Mirra Andrejeva (orosz, 7.) 7:6 (7-3), 7:6 (7-2)

Az elődöntő párosítása:

Szabalenka–Anisimova

Swiatek–Bencic

A férfiaknál is két negyeddöntőt játszanak szerdán: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Ben Shelton (amerikai, 10.) és Novak Djokovic (szerb, 6.)–Flavio Cobolli (olasz, 22.) a két párosítás. Női párosban Babos Tímea is pályára lép a legjobb nyolc között.

A Bencic–Andrejeva mérkőzés összefoglalója: