Újabb világsztár az MLS-ben, Madrid egyik legnagyobb kedvence távozik

A tengerentúli klub kedden jelentette be, hogy szerződtette az Atlético Madridtól a 2018-ban vb-győztes Antoine Griezmannt, aki 2028 nyaráig szóló megállapodást írt alá az Orlando Cityvel, benne egy egyéves hosszabbítás lehetőségével.

Antoine Griezmann az új csapata mezével. Forrás: Orlandocitysc.com

Antoine Griezmann búcsúja

A 35 éves francia támadó hivatalos közleményben köszönt el az Atlético szurkolóitól. „Nem könnyű szavakba önteni az érzéseimet, ez a klub az otthonom, és ti vagytok a családom. Csodálatos utazás volt rengeteg felejthetetlen meccsel, góllal, örömmel és szenvedéllyel, melyeket csak mi érthetünk meg. De tegyük félre a jövőt, mert még nem távozom. Még hónapokat játszom ebben a mezben, elhódíthatjuk a Király-kupát, és álmodozhatunk arról, hogy a lehető legtovább meneteljünk a Bajnokok Ligájában. Több lehetőségünk van rá, hogy boldogok legyünk. Azt szeretném, hogy minden egyes itteni percem tisztelgés legyen a címer előtt. Úgy fogunk küzdeni, ahogy eddig: együtt. A jelenem piros-fehérben a mostani idény utolsó lélegzetvételéig tart, a szívem pedig örökre itt marad” – búcsúzott a játékos, aki júliusban csatlakozik az MLS-ben szereplő új csapatához, amennyiben átmegy az orvosi vizsgálatokon, és megkapja a játékengedélyt, valamint a vízumot.

Griezmann a 2018-as arany mellett 2022-ben vb-ezüstérmes volt a francia válogatottal, 2016-ban az Európa-bajnokságon szerzett ezüstöt hazája nemzeti csapatával, ennek a tornának ő lett a gólkirálya. A támadó 137-szer húzta magára a válogatott mezt. Ami a klubpályafutását illeti, Griezmann csak Spanyolországban futballozott felnőttként: a Real Sociedad – még ifikorában, 2005-ben szerződött ide –, az Atlético Madrid, valamint az FC Barcelona színeiben összesen 792 találkozón lépett pályára, ezeken 298 alkalommal volt eredményes és 132 gólpasszt adott. Az Atléticóval Európa-ligát, spanyol Szuperkupát és európai Szuperkupát nyert, 2016-ban Bajnokok Ligája-döntőt játszott, míg a Barcelonával a spanyol Király-kupát hódította el 2021-ben.