Rendkívüli

antoine griezmann

Újabb világsztár az MLS-ben, Madrid egyik legnagyobb kedvence távozik

Az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban folytatja a pályafutását júliustól a franciák világbajnok támadója. Az Orlando City SC-hez szerződő Antoine Griezmann 22 év után hagyja el Spanyolországot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 18:36
A francia támadó hamarosan elhagyja szeretett klubját Fotó: Oscar del Pozo Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tengerentúli klub kedden jelentette be, hogy szerződtette az Atlético Madridtól a 2018-ban vb-győztes Antoine Griezmannt, aki 2028 nyaráig szóló megállapodást írt alá az Orlando Cityvel, benne egy egyéves hosszabbítás lehetőségével.

Antoine Griezmann új csapata mezével
Antoine Griezmann az új csapata mezével. Forrás: Orlandocitysc.com

Antoine Griezmann búcsúja

A 35 éves francia támadó hivatalos közleményben köszönt el az Atlético szurkolóitól. „Nem könnyű szavakba önteni az érzéseimet, ez a klub az otthonom, és ti vagytok a családom. Csodálatos utazás volt rengeteg felejthetetlen meccsel, góllal, örömmel és szenvedéllyel, melyeket csak mi érthetünk meg. De tegyük félre a jövőt, mert még nem távozom. Még hónapokat játszom ebben a mezben, elhódíthatjuk a Király-kupát, és álmodozhatunk arról, hogy a lehető legtovább meneteljünk a Bajnokok Ligájában. Több lehetőségünk van rá, hogy boldogok legyünk. Azt szeretném, hogy minden egyes itteni percem tisztelgés legyen a címer előtt. Úgy fogunk küzdeni, ahogy eddig: együtt. A jelenem piros-fehérben a mostani idény utolsó lélegzetvételéig tart, a szívem pedig örökre itt marad” – búcsúzott a játékos, aki júliusban csatlakozik az MLS-ben szereplő új csapatához, amennyiben átmegy az orvosi vizsgálatokon, és megkapja a játékengedélyt, valamint a vízumot.

Griezmann a 2018-as arany mellett 2022-ben vb-ezüstérmes volt a francia válogatottal, 2016-ban az Európa-bajnokságon szerzett ezüstöt hazája nemzeti csapatával, ennek a tornának ő lett a gólkirálya. A támadó 137-szer húzta magára a válogatott mezt. Ami a klubpályafutását illeti, Griezmann csak Spanyolországban futballozott felnőttként: a Real Sociedad – még ifikorában, 2005-ben szerződött ide –, az Atlético Madrid, valamint az FC Barcelona színeiben összesen 792 találkozón lépett pályára, ezeken 298 alkalommal volt eredményes és 132 gólpasszt adott. Az Atléticóval Európa-ligát, spanyol Szuperkupát és európai Szuperkupát nyert, 2016-ban Bajnokok Ligája-döntőt játszott, míg a Barcelonával a spanyol Király-kupát hódította el 2021-ben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu