Nem Molnár Attiláé lett a legjobb magyar eredmény a világbajnokságon

A toruni világbajnoksággal ér véget a fedett pályás idény atlétikában. A magyar csapatból szombaton Molnár Attila futhatott döntőt, a kísérleti lebonyolítású fináléban végül a hatodik helyen zárt. Vasárnap, a vb zárónapján minden adott volt ahhoz, hogy akár ennél is értékesebb pozíciót szerezzünk: a férfi 4x400-as váltónk országos csúccsal bejutott a hatcsapatos döntőbe, Szűcs Szabina remekül szerepelt ötpróbában, és a két éve vb-döntőig jutott Kozák Luca is országos csúccsal jutott idén az elődöntőbe 60 gáton.

Kozák Luca 2024-ben futott először vb-döntőt 60 méteres gátfutásban, a 2026-os fedett pályás atlétikai világbajnokságra ismét jó formában érkezett, de az újabb finálé elmaradt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az esti program az ötpróbázók távolugrásával kezdődött, az utolsó előtti számot Szűcs Szabina az ötödik helyről várta.

Szűcs Szabina pontszámban és helyezésben is javított

Szűcs távolugrásban 6,29 méterig jutott, ez a negyedik legjobb eredmény volt a mezőnyben, összesítésben maradt ötödik a zárószám, a 800 méter előtt.

Ott 2:12,28-as idővel hatodik helyen futott be, összesítésben 4618 pontos egyéni csúccsal ötödik lett, egy helyet előrelépve a tavalyi hatodikhoz képest.