Szűcs Szabinakozák lucaatlétika

Nem Molnár Attiláé lett a legjobb magyar eredmény a világbajnokságon

Vasárnap zárult a fedettpályás atlétikai vb Lengyelországban. Az utolsó szakaszban ért véget az ötpróba, amelyben a világbajnokság legjobb magyar eredményét elérve Szűcs Szabina ötödik lett, egyéni csúccsal. Sem Kozák Luca, sem a 4x400-as magyar férfi váltó nem tudott javítani a délelőtti szakaszban felállított országos csúcsán, a staféta így is vb-6. lett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 20:40
Szűcs Szabina magasugrásban egy centivel elmaradt az egyéni csúcsától, összpontszámban viszont megjavította azt a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokság ötpróbaversenyében Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A toruni világbajnoksággal ér véget a fedett pályás idény atlétikában. A magyar csapatból szombaton Molnár Attila futhatott döntőt, a kísérleti lebonyolítású fináléban végül a hatodik helyen zárt. Vasárnap, a vb zárónapján minden adott volt ahhoz, hogy akár ennél is értékesebb pozíciót szerezzünk: a férfi 4x400-as váltónk országos csúccsal bejutott a hatcsapatos döntőbe, Szűcs Szabina remekül szerepelt ötpróbában, és a két éve vb-döntőig jutott Kozák Luca is országos csúccsal jutott idén az elődöntőbe 60 gáton.

Kozák Luca 2024-ben futott először vb-döntőt 60 méteres gátfutásban, a 2026 fedett pályás atlétikai világbajnokságra ismét jó formában érkezett, de az újabb finálé elmaradt
Kozák Luca 2024-ben futott először vb-döntőt 60 méteres gátfutásban, a 2026-os fedett pályás atlétikai világbajnokságra ismét jó formában érkezett, de az újabb finálé elmaradt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az esti program az ötpróbázók távolugrásával kezdődött, az utolsó előtti számot Szűcs Szabina az ötödik helyről várta.

Szűcs Szabina pontszámban és helyezésben is javított

Szűcs távolugrásban 6,29 méterig jutott, ez a negyedik legjobb eredmény volt a mezőnyben, összesítésben maradt ötödik a zárószám, a 800 méter előtt.

Ott 2:12,28-as idővel hatodik helyen futott be, összesítésben 4618 pontos egyéni csúccsal ötödik lett, egy helyet előrelépve a tavalyi hatodikhoz képest.

Szűcs Szabina ötödik helye lett a legjobb magyar eredmény a világbajnokságon.

Kozák Luca: Ilyen a gátfutás

Az előfutamban futott 7,88-as országos csúcsát nem tudta megismételni a vb-elődöntőben Kozák Luca, 8,01 másodperces idővel elődöntős futamában hetedik lett, azaz nem maradt esélye a fináléba jutásra, végül a 18. helyen zárta a vb-t.

– A fókusz megvolt, de nem jött össze, ilyen a gátfutás. Nem vagyok boldog, de a telem jól sikerült, a 7,88 biztató a nyárra nézve – összegzett Kozák Luca, aki befért volna a döntős mezőnybe, ha este meg tudja ismételni a kora délutáni országos csúcsot jelentő idejét.

Hatodik a magyar váltó

A 4x400-as váltónak már döntőt ért a délelőtti országos csúcs, ott viszont egy stafétát sem tudott megelőzni a Kovács Árpád, Wahl Zoltán, Steigerwald Ernő, Csahóczi Csanád összeállítású csapat. Az idő is gyengébb lett, 3:09,51, az első váltás nem sikerült jól, s a portugálokkal való test test elleni harc is lassította a magyar váltót.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu