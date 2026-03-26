A Vallter mégis kimarad, az olimpiai bajnok bukásán kigúnyolt riválisa is megdöbbent

Csütörtökön a 4. szakasz következik az országúti kerékpárosok katalán körversenyén, ám az etap útvonalát az időjárás-előrejelzés miatt módosítani kellett. Az összetett éléről a francia Dorian Godon várja a folytatást, méghozzá Remco Evenepoel előtt, aki szerdán Jonas Vingegaard-ral vitatkozott össze.

2026. 03. 26. 11:52
Remco Evenepoel nem tudta átvenni a vezetést a katalán körverseny összetettjében Fotó: AFP/Fadel Senna
Az idéntől a BORA csapatát erősítő belga Remco Evenepoel a valenciai körverseny, míg a dán Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) a Párizs–Nizza viadal megnyerésével hangolt a 2026-os országúti kerékpáros idény folytatására. A hétfőn rajtolt katalán körverseny az első, amelyen mindketten részt vesznek, és ők ketten várták a legnagyobb favoritként az egyhetest. A sprintbefutót hozó nyitószakaszon a francia Dorian Godon (Ineos) győzött a 26 éves belga előtt, míg a második etapon ismét együtt ért be az élmezőny, akkor a dán Magnus Cort (Uno–X) volt a leggyorsabb. Szerdán aztán sokáig úgy tűnt, hogy a korábbi Vuelta-győztes, világ- és olimpiai bajnok Evenepoel, valamint a Tour de France- és Vuelta-bajnok Vingegaard küzd meg a szakaszgyőzelemért, de végül ismét Godon örülhetett sikernek.

Az oldalszél miatt gondokkal küzdő Jonas Vingegaard csak szeretett volna Remco Evenepoel mögött maradni a katalán kerékpáros körverseny harmadik szakaszán (Fotó: NurPhoto/Romain Doucelin)

Remco Evenepoel és Jonas Vingegaard párharca

A harmadik etapon mintegy 28 kilométerrel a cél előtt Evenepoel próbált megszökni, és ez sikerült is, hiszen csak a 29 éves dán tudott lépést tartani vele. Vingegaard ugyanakkor láthatóan nem akart mindenáron előnyt szerezni a mezőnnyel szemben, leginkább belga riválisa haladt elöl, aki a nemtetszését kifejezve többször is dühösen mutogatott neki. 

Az utolsó kilométeren belülre érve így is biztosnak tűnt Evenepoelék sikere, ám egy körforgalom előtt ő elesett, miután nem vett észre egy kátyút.

Az olimpiai címvédő épségben felállt, de így győzelemre nem volt esélye, ahogy Vingegaard-t is utolérték a többiek kétszáz méterre a célvonaltól – a sprintet pedig Godon nyerte meg.

A célban aztán Evenepoelt és Vingegaard-t is megkérdezték az esetről. Az őt is váratlanul érő bukásában a kormányon áteső, de a balesetet komolyabb sérülések nélkül megúszó belga röviden és gúnyosan úgy fogalmazott, hogy „csodálatos” volt, ahogy a dán együttműködött vele. 

Vingegaard nem vette magára a szarkazmust, beismerte, hogy taktikázott azzal, hogy nem segített a minél nagyobb időkülönbség kiépítésében. Külön kitért Evenepoel bukására is: – Őrület volt, nem is értem, mi történt. Egyszer csak katapultált a kormánya felett. Remélem, jól van – mondta megdöbbenve, majd elárulta, a baleset után szándékosan nem akart sprintelni, hogy ne szerezzen előnyt balszerencsésen járt riválisával szemben.

Mégis kimarad a legendás Vallter a katalán körverseny útvonalából

A csütörtöki negyedik szakasz előtt Godon összetettben 11 másodperccel vezet a második Evenepoel, és 18-cal a negyedik Vingegaard előtt. Az eredeti tervek szerint a soron következő lett volna az egyik legnehezebb etap, ám az időjárás-előrejelzés közbeszólt: a versenyzők nagy sajnálatára a Vallter 2000 névre hallgató hegyre vezető emelkedőt az ott várható erős (akár 90 km/örás) széllökések miatt kivették az útvonalból. A hegyet már tavaly is kihagyta a katalán körverseny mezőnye, és a szerda esti bejelentés alapján az idén tervezett visszatérés is elmarad.

A rövidítés miatt harminc perccel késleltetett rajt után, a 151 kilométeres szakaszon így is 2844 méter szintkülönbség és hegyi befutó vár a mezőnyre Camprodon városában.

 

