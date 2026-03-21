Tadej Pogacar bukása után jött a váratlan fordulat az év első klasszikusán + videó

Szombaton került sor a 2026. évi Momentumok első országútikerékpár-versenyére, a Milánó–Sanremo egynapos klasszikusra. A férfiaknál a két nagy favorit Tadej Pogacar és Mathieu van der Poel volt, és végül valóban közülük került ki a győztes: a szlovén lehajrázta Tom Pidcockot. A nők között a 60. helyen zárt Vas Blanka is sokat tett azért, hogy ismét egy csapattársa diadalmaskodjon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 16:50
Pogacar (balra) és Van der Poel csatáját lehetett várni az idei első, olaszországi klasszikuson Fotó: AFP/Marco Bertorello
Országúti kerékpárban a klasszikusoknak számító Monumentumok közé a flandriai és a lombardiai körverseny mellett a Párizs–Roubaix, a Liége-Bastogne-Liége és a Milánó–Sanremo tartozik bele. Ahogyan az lenni szokott, az évben elsőként utóbbira került sor, a férfimezőnyre szombaton 298 kilométer várt. A nagy esélyes a korábbi kétszeres győztes Mathieu van der Poel volt, aki év elején a terepkerékpáros szezonban is remekelt, a legnagyobb kihívójának pedig Tadej Pogacar számított – az ezt megelőző kilenc klasszikus mindegyikét kettejük közül nyerte valaki. 

Tavaly Mathieu van der Poel (balra) sprintbefutó végén győzött Tadej Pogacar (jobbra) ellen a Milánó–Sanremo kerékpáros klasszikuson. Fotó: Belga Mag/Dirk Waem

Bár a négyszeres Tour de France-győztes szlovén a Milánó–Sanremo előző négy kiírását mindig a legjobb ötben zárta, a versenyen még sosem tudott győzni. A többi klasszikuson ugyanakkor az UAE–XRG 27 éves bringása már tíz elsőséggel rendelkezett, ennél pedig csak két belga legenda – Eddy Merckx (19) és Roger De Vlaeminck (11) – áll többel az örökrangsorban. Az Alpecin–Premier Tech holland kerékpárosaként a 31 éves Mathieu van der Poel kilencedszer szerette volna egy klasszikus megnyerését ünnepelni.

Milánó–Sanremo 2026: Tadej Pogacar bukott a hajrá előtt

Pogacar korán elvesztette egyik fő segítőjét, Jan Christent, az esélyeseknek ugyanakkor nem volt komolyabb gondja. A táv első felében egy kilencfős csoport lépett el percekkel, de nem volt kérdés, utoléri-e őket a mezőny. Az első igazán nagy bukás szűk hetven kilométerrel a cél előtt történt, a legrosszabbul a lábát oszlopnak ütő Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) járt.

Harminckét kilométer volt hátra, amikor már fél percen belülre ért a mezőny a szökevényekhez képest, ám ekkor Pogacar elesett, rajta pedig többen is átbuktak. 

A szlovén kerékpáros szakadt mezzel, de tudta folytatni a versenyt, mintegy félperces lemaradásból próbált visszazárkózni a csoportjával együtt. Ez hamar sikerült is neki, a Cipressa hegy lábánál már legelöl haladt csapattársaival.

Van der Poel helyett Pidcock volt a rivális

Aztán épségét bizonyítva többször is támadott, és a csúcsra már egy hármas bolyban, Van der Poel és Tom Pidcock (Pinarello–Q36,5) társaságában fél perc előnnyel jutott fel. Bár a különbség a következő lejtőn, majd a síkon lecsökkent, a Poggio hegy 3,7 kilométeres emelkedőjének elején Pogacar és Pidcock ellépett, és a tetőn látszott, hogy kettejük közül kerül ki a győztes.

A 26 éves brit kerékpáros a szerdai Milánó–Torino után a még rangosabb olaszországi versenyt is meg akarta nyerni, és a szlovén rivális nagy tempója ellenére nem szakadt le tőle a lejtmenetben és a síkon sem. 

A hajrához ketten érkeztek, és Pidcock hátulról megindulva próbálta lesprintelni a szlovént, de sikertelenül: Pogacarnak meglett a hőn áhított sikere.

A harmadik a belga Wout van Aert (Visma–Lease a Bike) lett, aki korábban Pogacarral együtt bukott, és akkor kerékpárt kellett cserélnie.

1983 óta először nyert a regnáló világbajnok a Milánó–Sanremón, a De Vlaeminckhoz hasonlóan immáron 11 klasszikus sikerrel rendelkező Pogacarnak pedig már csak a Párizs–Roubaix hiányzik a Momentumok közül.

Bukás után Vas Blanka csapattársa nyert a nőknél

A férfiaknál magyar induló nem volt, a nőknél ellenben igen. Nekik 156 kilométer volt a táv, az SD Worx–Protime csapatában pedig Vas Blanka is tekerhetett. Vas elsősorban holland csapattársa, a címvédő Lorena Wiebes sikerét próbálta segíteni. Tizenkilenc kilométerrel a vége előtt egy másik holland, Lieke Nooijen (Visma–Lease a Bike) haladt az élen, mintegy húsz másodperces előnnyel Vasékkal szemben, amikor a mezőnyben komoly bukás történt: egy jobb kanyarnál 

többen a szalagkorlátnak csúsztak, ketten – Margaux Vigié és Debora Silvestri – pedig át is estek rajta, hogy aztán bő két métert zuhanjanak, de a hírek szerint mindenki megúszta igazán súlyos sérülés nélkül a balesetet.

Vas Blanka nem került bele a bukásba, és a folytatásban a magyar kerékpáros nagy szerepet játszott abban, hogy Wiebesék utolérjék Nooijent. Miután ez megtörtént, Vas ereje elfogyott, így leszakadt a riválisok bolyától. Az utolsó emelkedőn viszont egy ötfős csoport ellépett, és a tagjaira már nem tudtak visszazárkózni. Ám ötük közül is egy SD-Worx-ös versenyző örülhetett: a belga Lotte Kopecky nyerte a női Milánó–Sanremót.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
