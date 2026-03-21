Tadej Pogacar bukása után jött a váratlan fordulat az év első klasszikusán + videó

Országúti kerékpárban a klasszikusoknak számító Monumentumok közé a flandriai és a lombardiai körverseny mellett a Párizs–Roubaix, a Liége-Bastogne-Liége és a Milánó–Sanremo tartozik bele. Ahogyan az lenni szokott, az évben elsőként utóbbira került sor, a férfimezőnyre szombaton 298 kilométer várt. A nagy esélyes a korábbi kétszeres győztes Mathieu van der Poel volt, aki év elején a terepkerékpáros szezonban is remekelt, a legnagyobb kihívójának pedig Tadej Pogacar számított – az ezt megelőző kilenc klasszikus mindegyikét kettejük közül nyerte valaki.

Tavaly Mathieu van der Poel (balra) sprintbefutó végén győzött Tadej Pogacar (jobbra) ellen a Milánó–Sanremo kerékpáros klasszikuson. Fotó: Belga Mag/Dirk Waem

Bár a négyszeres Tour de France-győztes szlovén a Milánó–Sanremo előző négy kiírását mindig a legjobb ötben zárta, a versenyen még sosem tudott győzni. A többi klasszikuson ugyanakkor az UAE–XRG 27 éves bringása már tíz elsőséggel rendelkezett, ennél pedig csak két belga legenda – Eddy Merckx (19) és Roger De Vlaeminck (11) – áll többel az örökrangsorban. Az Alpecin–Premier Tech holland kerékpárosaként a 31 éves Mathieu van der Poel kilencedszer szerette volna egy klasszikus megnyerését ünnepelni.

Milánó–Sanremo 2026: Tadej Pogacar bukott a hajrá előtt

Pogacar korán elvesztette egyik fő segítőjét, Jan Christent, az esélyeseknek ugyanakkor nem volt komolyabb gondja. A táv első felében egy kilencfős csoport lépett el percekkel, de nem volt kérdés, utoléri-e őket a mezőny. Az első igazán nagy bukás szűk hetven kilométerrel a cél előtt történt, a legrosszabbul a lábát oszlopnak ütő Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) járt.

Harminckét kilométer volt hátra, amikor már fél percen belülre ért a mezőny a szökevényekhez képest, ám ekkor Pogacar elesett, rajta pedig többen is átbuktak.

A szlovén kerékpáros szakadt mezzel, de tudta folytatni a versenyt, mintegy félperces lemaradásból próbált visszazárkózni a csoportjával együtt. Ez hamar sikerült is neki, a Cipressa hegy lábánál már legelöl haladt csapattársaival.

🌈 Tadej Pogacar goes down as we approach la Cipressa, and some big names are involved too -



Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Biniam Girmay, Giulio Pellizzari ; that's a lot of favourites potentially out of contention



Van der Poel helyett Pidcock volt a rivális

Aztán épségét bizonyítva többször is támadott, és a csúcsra már egy hármas bolyban, Van der Poel és Tom Pidcock (Pinarello–Q36,5) társaságában fél perc előnnyel jutott fel. Bár a különbség a következő lejtőn, majd a síkon lecsökkent, a Poggio hegy 3,7 kilométeres emelkedőjének elején Pogacar és Pidcock ellépett, és a tetőn látszott, hogy kettejük közül kerül ki a győztes.