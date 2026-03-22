kézilabdaszerb férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Kőkemény meccsek várnak a világbajnoki kijutásért a férfikézilabda-válogatottra

Amint az várható volt, a lehető legnehezebb ellenféllel szemben kell kiharcolnia a 2027-es férfikézilabda-vb-re való kjutást Magyarországnak. A magyar férfikézilabda-válogatott ellenfele Szerbia lesz. Két mérkőzés alapján dől el a kijutás, aki a vb-ről lemarad, nagyon nehéz helyzetbe kerül az olimpiai kijutást illetően.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 17:46
Szerbia kőkemény ellenfél lesz a májusi vb-selejtezőn Fotó: PETER KNEFFEL Forrás: DPA
A szerb csapat lesz a magyar válogatott ellenfele a férfikézilabda-világbajnokság selejtezőjében. A balkániak csütörtökön saját közönségük előtt 42-25-re múlták felül a litvánokat, a visszavágót pedig 33-24-re nyerték idegenben vasárnap, így kettős győzelemmel léptek tovább. A selejtező utolsó szakaszában a magyar–szerb párharc első mérkőzését május 13-án vagy 14-én rendezik idegenben, a visszavágó pedig 17-én lesz Veszprémben.

A 2024-es férfikézilabda Eb-n a magyarok legyőzték Szerbiát (Fotó: PETER KNEFFEL / DPA)

A magyar férfikézilabda-válogatott óriási feladat előtt áll

Mondanunk sem kell, hogy a 2028-as nyári olimpiai játékokra való kijutás szempontjából óriási jelentősége lesz annak, hogy a szerb és a magyar csapat közül melyik jut ki a 2027-es németországi világbajnokságra. A vesztes, azaz a vb-ről lemaradó együttesnek az út sokkal nehezebb lesz. A magyar esélyek mellett talán az szól, hogy a második mérkőzést játsszák a csapatok Magyarországon. 

Hogy a szerbek hová viszik az első meccset, azt most még hivatalosan nem lehet tudni, de a zuhanyhíradó szerint a magyar–szerb határtól a lehető legmesszebb, Nis városában lesz az első mérkőzés.

Az idei, januári férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar csapat a 10., Szerbia a 19. helyen végzett. A szerbek ugyanakkor a csoportmérkőzések során legyőzték a későbbi döntős Németországot.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekAndrej Babis

Lesznek még milliók is

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várunk.

