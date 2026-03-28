Az olimpia negatív hőse tönkreverte a mezőnyt a világbajnokságon

A legutóbbi két műkorcsolya-világbajnokságon is aranyérmes Ilia Malinin a prágai vb-n a férfiak csütörtöki rövidprogramjában nagy fölénnyel zárt az élen, 111,29-es pontszáma a világcsúcshoz is közel volt. Szombaton aztán a szabadprogramra került sor, amelyet az amerikai „kvadraisten” a februári téli olimpia során elrontott, és annak köszönhetően Milánóban „csak” nyolcadik lett összetettben. A prágai kűr előtt Malinin arról beszélt, hogy szerinte lezárta az ötkarikás játékokon történteket, és jól érzi magát, így készült a folytatásra – a 24 résztvevő közül utolsóként mutatta be a szombati gyakorlatát.

Ilia Malinin az elrontott téli olimpia után a műkorcsolya-vb-n javított Fotó: NurPhoto/Marcin Golba

A rövid programban mögötte zárt kétszeres Európa-bajnok és vb-bronzérmes francia Adam Siao Him Fa, valamint az Eb-második észt Aleksandr Selevko is visszacsúszott a szombati szabadprogram során, így a csapatban olimpiai bajnok amerikai még nagyobb előny birtokában vágott neki a kűrnek. A 21 éves Malinin hét darab négyfordulatos ugrást tervezett bemutatni, és bár végül kevesebb lett belőle, lényegében hibátlanul teljesítette az így is legponterősebb programját, és az ezüstérmes japán Kagijama Juma előtt bő húszpontos előnnyel zárt (neki 329,40-je lett), hogy aztán alig győzzön hálálkodni a közönségnek a nyilatkozatában. A bronzérmes pozícióban a szintén japán Szato Sun végzett.

A magyar világbajnoki indulók közül Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej párosa ötödik, míg Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics jégtáncpárosa 21. lett.