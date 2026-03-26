Pavlova és Szvjatcsenko magyarként megint szomorú lehet, sokba került a hiba

A prágai műkorcsolya és jégtánc világbajnokságon a párosok versenyében a magyar színekben szereplő Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej duó az ötödik helyen végzett. A célktűzés az éremszerzés volt, de már a rövid program után elfoglalt negyedik hely sem ígérte azt, hogy az olimpiai negyedik helyezett duónk felléphet a dobogóra. Pavlova és Szvjatcsenko Milánó után újra szomorú lehet...

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 22:37
A Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej kettős az ötödik helyen végzett a vb-n Fotó: Martin Divisek Forrás: MTI/EPA
Bő egy hónapja a milánói–cortinai téli olimpián a párosok versenyében a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó győzött, mögöttük a grúzok Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava) lettek az ezüst-, a németek (Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin) a bronzérmesek, a negyedik helyen pedig magyar színekben a Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej kettős zárt. Pavlováék a kűrben a harmadik legmagasabb pontszámot kapták, az olimpián két hibátlan programot mutattak be, és sokak szerint jobban megérdemelték volna a bronzérmet, mint a kűrben hibázó németek. Az olimpiai bajnok japánok nem jöttek el a prágai vb-re, miként a 2024-es világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó sem, amely Milánóban csak a 11. helyen végzett.

A Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej kettős a kűrben Fotó: Martin Divisek / MTI/EPA

A kanadaiak második számú párosa, a Lia Pereira, Trennt Michaud duó, amely Milánóban végül az első számú lett, hiszen az ötkarikás játékokon a nyolcadik helyen zárt, azonban eljött Prágába, és szerdán a rövid programban szépen teljesített. A németek és a grúzok mögött a harmadik legmagasabb pontszámot kapta, megelőzve az így negyedik helyre szorult, hibázó magyar duót.

A csütörtöki kűr előtt így nézett ki az élcsoport:

  1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (német) 79,78 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (georgiai) 79,45
  3. Lia Pereira, Trennt Michaud (kanadai) 75,52
  4. Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej 69,92
  5. Nagaoka Juna, Morigucsi Szumitada (japán) 69,55
  6. Emily Chan, Spencer Akira Howe (amerikai) 69,02

A Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej duó ötödik lett a vb-n

Vagyis Pavlováékhoz jóval közelebb voltak az üldözőik, mint ők a dobogóhoz. Pedig úgy jöttek a vb-re, hogy a cél az éremszerzés. Már csak azért is, mert a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben volt dobogósunk, akkor a Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet.

A csütörtöki kűrben a párosok a rövid porgram után elfoglalt helyezésük alapján fordított sorremdben léptek jégre, azaz Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej az utolsó csoporban elsőként.  

A duó gyönyörű tripla pörgetett emeléssel kezdte az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára előadott programot, majd a tripla toeloop, dupla Axel, dupla Axel kombináció is hibátlan volt, ahogy a dobott tripla flip is. A következő elem, a háromfordulatos Salchow azonban nem sikerült, mivel Pavlova a jégre érkezéskor letette a kezét. 

Ezt követően a dobott tripla Rittberger már jó volt, ahogyan aztán a kűr utolsó felében a pörgetések, emelések és lépéssorok is tetszetősek, energikusak voltak, csakhogy az az egyetlen hiba sokba került. A bírók ugyanis emiatt a japán Nagaoka Juna, Morigucsi Szumitada kettős mögé sorolták Pavlováékat, akik 205,08 ponttal fejezték be a versenyt, ez több mint tízzel maradt el az egy hónappal ezelőtti ötkarikás produkciójukétól.

A rövidprogram első három helyezettjének sorrendjén a kűr nem változtatott, azaz az elmúlt két év bronz- és ezüstérme után győzött a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin duó a georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava kettős és a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud páros előtt. Pavlova és Sviatchenko ötödik lett, így a két évvel ezelőtti eddigi legjobb, negyedik helyezésüket sem tudták megismételni.

Eredmények, páros:

1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin 228,33 pont
2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava 218,41
3. Lia Pereira, Trennt Michaud 216,09
4.  Nagaoka Juna, Morigucsi Szumitada 209,13
5. Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej  205,08

A férfiak versenyében Ilia Malinin vezet

A férfiak rövid programjában a címvédő amerikai Ilia Malinin kapta a legmagsabb pontszámot. Az utóbbi két vb-n diadalmaskodó Malinin – aki óriási meglepetésre az olimpián csak nyolcadik lett – 111,29 ponttal vezet, tíz pont előnnyel a kétszeres Európa-bajnok francia Adam Siao Him Fa előtt. 

Férfiak, állás a rövidprogram után:

  1. Ilia Malinin (amerikai) 111,29 pont
  2. Adam Siao Him Fa (francia) 101,85
  3. Aleksandr Selevko (észt) 96,49

 

