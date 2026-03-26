Pavlova és Szvjatcsenko magyarként megint szomorú lehet, sokba került a hiba

Bő egy hónapja a milánói–cortinai téli olimpián a párosok versenyében a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó győzött, mögöttük a grúzok Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava) lettek az ezüst-, a németek (Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin) a bronzérmesek, a negyedik helyen pedig magyar színekben a Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej kettős zárt. Pavlováék a kűrben a harmadik legmagasabb pontszámot kapták, az olimpián két hibátlan programot mutattak be, és sokak szerint jobban megérdemelték volna a bronzérmet, mint a kűrben hibázó németek. Az olimpiai bajnok japánok nem jöttek el a prágai vb-re, miként a 2024-es világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó sem, amely Milánóban csak a 11. helyen végzett.
A kanadaiak második számú párosa, a Lia Pereira, Trennt Michaud duó, amely Milánóban végül az első számú lett, hiszen az ötkarikás játékokon a nyolcadik helyen zárt, azonban eljött Prágába, és szerdán a rövid programban szépen teljesített. A németek és a grúzok mögött a harmadik legmagasabb pontszámot kapta, megelőzve az így negyedik helyre szorult, hibázó magyar duót.
A csütörtöki kűr előtt így nézett ki az élcsoport:
- Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (német) 79,78 pont
- Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (georgiai) 79,45
- Lia Pereira, Trennt Michaud (kanadai) 75,52
- Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej 69,92
- Nagaoka Juna, Morigucsi Szumitada (japán) 69,55
- Emily Chan, Spencer Akira Howe (amerikai) 69,02
A Pavlova Marija, Szvjatcsenko Alekszej duó ötödik lett a vb-n
Vagyis Pavlováékhoz jóval közelebb voltak az üldözőik, mint ők a dobogóhoz. Pedig úgy jöttek a vb-re, hogy a cél az éremszerzés. Már csak azért is, mert a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros 1980-as világbajnoki címe óta magyar versenyző nem állt dobogón, párosban pedig legutóbb 1955-ben volt dobogósunk, akkor a Nagy Marianna és Nagy László nyert bronzérmet.
A csütörtöki kűrben a párosok a rövid porgram után elfoglalt helyezésük alapján fordított sorremdben léptek jégre, azaz Pavlova Marija és Szvjatcsenko Alekszej az utolsó csoporban elsőként.
A duó gyönyörű tripla pörgetett emeléssel kezdte az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára előadott programot, majd a tripla toeloop, dupla Axel, dupla Axel kombináció is hibátlan volt, ahogy a dobott tripla flip is. A következő elem, a háromfordulatos Salchow azonban nem sikerült, mivel Pavlova a jégre érkezéskor letette a kezét.
Ezt követően a dobott tripla Rittberger már jó volt, ahogyan aztán a kűr utolsó felében a pörgetések, emelések és lépéssorok is tetszetősek, energikusak voltak, csakhogy az az egyetlen hiba sokba került. A bírók ugyanis emiatt a japán Nagaoka Juna, Morigucsi Szumitada kettős mögé sorolták Pavlováékat, akik 205,08 ponttal fejezték be a versenyt, ez több mint tízzel maradt el az egy hónappal ezelőtti ötkarikás produkciójukétól.
