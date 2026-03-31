Öngyilkos akart lenni a Liverpool futballistája, állítja a Szoboszlait bíráló edző

Egy futballista öngyilkos gondolatairól beszélni súlyos dolog, főleg, ha ezt olyasvalaki teszi, aki egy topcsapat edzői stábjában dolgozott éveken át. Jordan Fairclough 2018 és 2025 között volt a Liverpool első csapatának az erőnléti edzője, így két évig együtt dolgozott Szoboszlai Dominikkel is, aki 2023-ban érkezett az Anfieldre. Korábban azt állította, hogy a magyar középpályás nem volt hajlandó végrehajtani a neki előírt egyéni edzéstervet, mert úgy gondolta, jobban tudja, mire van szüksége, mint az edzők.

– Úgy gondolta, Liverpoolban nincs szüksége túl sok konditermi munkára ahhoz, hogy jól játsszon. De a Premier League más szint, itt más intenzitás várt rá. Szinte naponta beszélgettünk arról, mit csináljon az edzéseken. Én soroltam neki: ezeket a dolgokat lenne érdemes ma csinálnod. Erre ő mindig váltogatta a válaszokat: nem, nem, nem, igen, igen, igen, nem, igen, nem – mesélte Fairclough Szoboszlairól.

Most a Liverpool volt erőnléti edzője megrázó csapaton belüli titkot fedett fel a The Redmen TV-nek adott interjúban: Fairclough állítása szerint a Liverpool egyik futballistája öngyilkos akart lenni.

– Volt egy játékos, akivel a Liverpoolnál dolgoztam együtt, és aki elmondta nekem, hogy az öngyilkosságon gondolkodott. Még ma is elszorul a torkom, ha ezt hangosan kimondom – árulta el Fairclough a This is Anfield cikke szerint.

Ki az a Liverpool-futballista, aki öngyilkos akart lenni?

Az erőnléti edző erre a kérdésre nem akart válaszolni, nem fedte fel, hogy melyik játékosról volt szó, de azt elmondta, hogy az illető ma már sokkal jobban van.

– Őszintén szólva nagyon megrázott, amikor ezt hallottam tőle – tette hozzá a Liverpool volt edzője. – Én voltam az első, akinek ezt elmondta, ami szintén hihetetlen volt. Nem sokkal azt követően, hogy ezek a beszélgetések lezajlottak köztünk, felvettem a kapcsolatot a PFA-val (Professzionális Labdarúgók Szervezete – a szerk.). Elirányítottam a játékost egy sportpszichológushoz, akivel egy ideig együtt dolgoztak.

Az Origo hozzátette , hogy Fairclough szerint az egyre zsúfoltabb versenynaptár negatív hatással van a labdarúgókra. Nemrég Arne Slot, a Liverpool edzője arra kérte többek között Marco Rossi szövetségi kapitányt is, hogy a magyar válogatott mindkét márciusi meccsén ne játszassa végig az idény során kevés pihenőhöz jutó Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost. Rossi ennek már a Szlovénia ellen szombaton 1-0-ra megnyert meccsen eleget tett, mindkettejüket lecserélte.