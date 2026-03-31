A nap, amikor Szoboszlai sorsa jóra fordult, és a fájó piros lap a német bírótól

Idei első mérkőzését a győri Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerte Marco Rossi magyar válogatottja Szlovénia ellen a Puskás Arénában szombaton. A folytatás ma 19 órakor ugyanott, ezúttal Görögország ellen következik. A találkozó játékvezetője a 35 éves német bíró, Florian Badstübner lesz, aki Szoboszlai Dominik pályafutásához is erősen kötődik.

A magyar–görög bírója, Florian Badstübner rossz emléket is ébreszthet Willi Orbán agyában, míg Szoboszlai gólokra emlékezhet Fotó: JAN WOITAS / DPA

Még emlékezhetünk, hogy Szoboszlai 2021 januárjában 36 millió euróért igazolt az RB Leipzig csapatához Salzburgból, ám Németországban igen nehezen indult az élete. Sérülten érkezett, és a fájdalmai nem múltak, a makacs izomsérülés miatt az első fél évében egyáltalán nem léphetett pályára. Szoboszlai emiatt kénytelen volt kihagyni a magyar válogatott részben hazai Európa-bajnoki szereplését is 2021 nyarán.

Szoboszlai felszabadította magát a legnehezebb fél éve után

Hosszas várakozás után végül csak a 2021–2022-es idényben mutatkozhatott be a Lipcsében. Mivel Szoboszlai akkoriban a német klub történetének legdrágább igazolása volt, aki fél évig egyetlen meccsen sem tudott bizonyítani, kritikus időszak volt számára a szezon eleje. A Bundesliga első fordulójában, a Mainz ellen csereként debütált, majd a második körben a Stuttgart ellen először volt kezdő a német élvonalban.

Szoboszlai életében 2021. augusztus 20-a nem a magyar államalapítás ünnepe miatt marad örökre emlékezetes, hanem pályafutása egyik legfontosabb, sorsfordító mérkőzésének köszönhetően.

Aznap a Stuttgart ellen Szoboszlai nemcsak életében először végigjátszott egy topligás meccset, hanem rögtön az első Bundesliga-góljait is megszerezte. Mindjárt kettőt is. Rögtön bizonyította, hogy megállja a helyét, és sok van benne.

A Lipcsében 4-0-ra megnyert találkozón az akkor húszéves magyar középpályás szerezte meg a vezetést csapatának a 39. percben egy gyönyörű átlövéssel, majd az 52. percben szabadrúgásból nyeste be a második gólját. A meccs játékvezetője pedig Florian Badstübner volt, aki ma este a magyar–görög mérkőzést is vezeti.

A magyar–görög német bírója kiállította Willi Orbánt

Badstübner 2020 óta Bundesliga-bíró, így jól ismerhetik őt az azóta ott megfordult magyar labdarúgók és edzők is. Például ő vezette Dárdai Pál második edzői korszakának első meccsét a Hertha élén, amikor a berliniek 3-1-es vereséget szenvedtek az Eintracht Frankfurt otthonában 2021 januárjában.