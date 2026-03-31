A nap, amikor Szoboszlai sorsa jóra fordult, és a fájó piros lap a német bírótól

Ma este a magyar labdarúgó-válogatott a Görögország elleni barátságos meccsel folytatja felkészülését az ősszel kezdődő Nemzetek Ligájára. A magyar–görög találkozó játékvezetője Florian Badstübner lesz, akit Marco Rossi keretéből többen is ismerhetnek a Bundesligából. Szoboszlai Dominik karrierje egyik legfontosabb, sorsfordító meccsén is a német bíró fújt, aki tavaly piros lapot mutatott fel Willi Orbánnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 4:47
Szoboszlai Dominik pályafutásának legmélyebb időszka akkor ért véget, amikor a magyar–görög bírója vezetett neki meccset
Szoboszlai Dominik pályafutásának legmélyebb időszka akkor ért véget, amikor a magyar–görög bírója vezetett neki meccset Fotó: Polyak Attila
Idei első mérkőzését a győri Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerte Marco Rossi magyar válogatottja Szlovénia ellen a Puskás Arénában szombaton. A folytatás ma 19 órakor ugyanott, ezúttal Görögország ellen következik. A találkozó játékvezetője a 35 éves német bíró, Florian Badstübner lesz, aki Szoboszlai Dominik pályafutásához is erősen kötődik.

A magyar–görög bírója, Florian Badstübner rossz emléket is ébreszthet Willi Orbán agyában, míg Szoboszlai gólokra emlékezhet
A magyar–görög bírója, Florian Badstübner rossz emléket is ébreszthet Willi Orbán agyában, míg Szoboszlai gólokra emlékezhet Fotó: JAN WOITAS / DPA

Még emlékezhetünk, hogy Szoboszlai 2021 januárjában 36 millió euróért igazolt az RB Leipzig csapatához Salzburgból, ám Németországban igen nehezen indult az élete. Sérülten érkezett, és a fájdalmai nem múltak, a makacs izomsérülés miatt az első fél évében egyáltalán nem léphetett pályára. Szoboszlai emiatt kénytelen volt kihagyni a magyar válogatott részben hazai Európa-bajnoki szereplését is 2021 nyarán.

Szoboszlai felszabadította magát a legnehezebb fél éve után

Hosszas várakozás után végül csak a 2021–2022-es idényben mutatkozhatott be a Lipcsében. Mivel Szoboszlai akkoriban a német klub történetének legdrágább igazolása volt, aki fél évig egyetlen meccsen sem tudott bizonyítani, kritikus időszak volt számára a szezon eleje. A Bundesliga első fordulójában, a Mainz ellen csereként debütált, majd a második körben a Stuttgart ellen először volt kezdő a német élvonalban.

Szoboszlai életében 2021. augusztus 20-a nem a magyar államalapítás ünnepe miatt marad örökre emlékezetes, hanem pályafutása egyik legfontosabb, sorsfordító mérkőzésének köszönhetően.

Aznap a Stuttgart ellen Szoboszlai nemcsak életében először végigjátszott egy topligás meccset, hanem rögtön az első Bundesliga-góljait is megszerezte. Mindjárt kettőt is. Rögtön bizonyította, hogy megállja a helyét, és sok van benne.

A Lipcsében 4-0-ra megnyert találkozón az akkor húszéves magyar középpályás szerezte meg a vezetést csapatának a 39. percben egy gyönyörű átlövéssel, majd az 52. percben szabadrúgásból nyeste be a második gólját. A meccs játékvezetője pedig Florian Badstübner volt, aki ma este a magyar–görög mérkőzést is vezeti.

A magyar–görög német bírója kiállította Willi Orbánt

Badstübner 2020 óta Bundesliga-bíró, így jól ismerhetik őt az azóta ott megfordult magyar labdarúgók és edzők is. Például ő vezette Dárdai Pál második edzői korszakának első meccsét a Hertha élén, amikor a berliniek 3-1-es vereséget szenvedtek az Eintracht Frankfurt otthonában 2021 januárjában.

A magyar válogatott jelenlegi, a görögök ellen készülő keretéből Szoboszlain kívül Sallai Roland még a freiburgos időszakából, Schäfer András az Union Berlinből, Willi Orbán pedig Lipcséből ismerheti a német játékvezetőt.

Orbán konkrétan nemcsak pályára lépett – Gulácsi Péterrel egyetemben – Badstübner Bundesliga-debütálásakor vezető bíróként, hanem gólt is szerzett az RB Leipzig–Schalke (4-0) meccsen 2020. október 3-án.

Neki van roszz emléke is a német bíróról: tavaly februárban Badstübner kiállította Orbánt a St. Pauli ellen 2-0-ra megnyert bajnokin, miután a magyar védő utolsó emberként szabálytalankodott, bár Németországban úgy ítélték meg, hogy nem volt egyértelmű a piros lap

Visszatérve Szoboszlaira, ő nemcsak az első Bundesliga-góljait lőtte Badstübner bíráskodása mellett, hanem az utolsó találatát is az általa vezetett meccsen szerzete a Leipzig hazai pályáján. 2023 májusában a Werder Bremen a 87. percig 1-0-ra vezetett Lipcsében, amikor Orbán előbb egyenlített, majd a hosszabbítás hatodik percében Szoboszlai lőtte a drámai, győztes gólt.

Ma este Görögország ellen íródhat tovább Szoboszlai, Orbán és Badstübner közös története.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor lecsapott Magyar Péterre és Orbán Viktor mellé állt

Csépányi Balázs avatarja

Kemény, határozott vélemény.

