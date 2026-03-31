A nap, amikor Szoboszlai sorsa jóra fordult, és a fájó piros lap a német bírótól

Idei első mérkőzését a győri Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerte Marco Rossi magyar válogatottja Szlovénia ellen a Puskás Arénában szombaton. A folytatás ma 19 órakor ugyanott, ezúttal Görögország ellen következik. A találkozó játékvezetője a 35 éves német bíró, Florian Badstübner lesz, aki Szoboszlai Dominik pályafutásához is erősen kötődik.
Még emlékezhetünk, hogy Szoboszlai 2021 januárjában 36 millió euróért igazolt az RB Leipzig csapatához Salzburgból, ám Németországban igen nehezen indult az élete. Sérülten érkezett, és a fájdalmai nem múltak, a makacs izomsérülés miatt az első fél évében egyáltalán nem léphetett pályára. Szoboszlai emiatt kénytelen volt kihagyni a magyar válogatott részben hazai Európa-bajnoki szereplését is 2021 nyarán.
Szoboszlai felszabadította magát a legnehezebb fél éve után
Hosszas várakozás után végül csak a 2021–2022-es idényben mutatkozhatott be a Lipcsében. Mivel Szoboszlai akkoriban a német klub történetének legdrágább igazolása volt, aki fél évig egyetlen meccsen sem tudott bizonyítani, kritikus időszak volt számára a szezon eleje. A Bundesliga első fordulójában, a Mainz ellen csereként debütált, majd a második körben a Stuttgart ellen először volt kezdő a német élvonalban.
Szoboszlai életében 2021. augusztus 20-a nem a magyar államalapítás ünnepe miatt marad örökre emlékezetes, hanem pályafutása egyik legfontosabb, sorsfordító mérkőzésének köszönhetően.
Aznap a Stuttgart ellen Szoboszlai nemcsak életében először végigjátszott egy topligás meccset, hanem rögtön az első Bundesliga-góljait is megszerezte. Mindjárt kettőt is. Rögtön bizonyította, hogy megállja a helyét, és sok van benne.
A Lipcsében 4-0-ra megnyert találkozón az akkor húszéves magyar középpályás szerezte meg a vezetést csapatának a 39. percben egy gyönyörű átlövéssel, majd az 52. percben szabadrúgásból nyeste be a második gólját. A meccs játékvezetője pedig Florian Badstübner volt, aki ma este a magyar–görög mérkőzést is vezeti.
A magyar–görög német bírója kiállította Willi Orbánt
Badstübner 2020 óta Bundesliga-bíró, így jól ismerhetik őt az azóta ott megfordult magyar labdarúgók és edzők is. Például ő vezette Dárdai Pál második edzői korszakának első meccsét a Hertha élén, amikor a berliniek 3-1-es vereséget szenvedtek az Eintracht Frankfurt otthonában 2021 januárjában.
