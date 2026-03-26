Rendkívüli

magyar válogatottRapid WienBolla Bendegúz

Marco Rossi alapembere szerint tanultak a hibákból, egy dologban viszont fejlődni kell

Az elkövetkező napokban két mérkőzést is játszik a magyar labdarúgó-válogatott, előbb Szlovénia, majd Görögország lesz a mieink vendége. A mérkőzéseket megelőzően Bolla Bendegúz nyilatkozott, a Rapid Wien légiósa klubja és a magyar válogatott helyzetéről is beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 11:10
A Rapid Wien légiósa szerint nem szabad elfelejteni az írektől kapott pofont Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bolla Bendegúz a hat világbajnoki selejtezőből ötször is kezdőként kapott lehetőséget a magyar válogatottban, amely végül a lehető legfájdalmasabb módon elbukta a vb-részvételt az Írország elleni meccsen.

Bolla Bendegúz alapember lett Marco Rossi magyar válogatottjában. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bolla Bendegúz tanulna az írek elleni vb-selejtezőből

– Azt az időszakot mindenki próbálta kezelni, lezárni, túllépni rajta.

Fontos, hogy tanuljunk belőle és emlékezzünk arra a rossz érzésre, s motiváljon minket, mindent megtegyünk, hogy ne forduljon elő. Mindegyik meccsnek fontos szerepe van, ennek szellemében készülünk.

Fontos, hogy már a felkészülésbe is érzelmeket vigyünk, mert ez is összekovácsolja a csapatot, és úgy érkezzünk meg a szeptemberi Nemzetek Ligájába, hogy jó állapotban van a csapat – mondta az M4 Sportnak Bolla.

Nagy az összhang a magyar válogatottban

A 26 esztendős játékos a saját helyzetével kapcsolatban hozzátette, poszttársával, Loic Negóval jól kiegészítik egymást, de mivel a válogatottban nagy az összhang, bárkivel együtt tud játszani.

– Nem tudom, a mostani meccseken hogy lesz, de valószínűleg hátrébb kapok szerepet. Az edzéseken látszik, mi fog működni az adott meccseken, bárki lép pályára, készen áll. A védekezésen most többet kell csiszolni, de minden meccs jó lehetőség, hogy fejlődjünk. 

Bízom benne, hogy olyan csapat benyomását keltjük, amely tanult a hibáiból, és egy győzelemmel visszanyerjük a hazai közönséget is

– mondta.

Bolla nagyszerűen teljesít a Rapid Wienben, amely már második az osztrák bajnokságban. Igaz, akadtak azért hullámvölgyek: – Ahogy elkezdtük a felkészülést, a téli szünet után még nem a legjobb volt a szituáció, de szerencsére azóta kiegyenesedtünk. A Salzburg elleni mérkőzést sérülés miatt kihagytam, de a legutóbbi meccsen két gólt is szereztem, jó lelki erőben és fizikai állapotban érkeztem meg a válogatotthoz. Kicsit más pozícióban játszom, szabad kezet kapok jobb oldalt, olykor fennmaradok az első sorban is, a három belső védős rendszerben többször odaérek a kapu elé, ami fekszik nekem, mert támadó szellemű játékosnak gondolom magamat – tette hozzá Bolla.

Marco Rossi együttese március 28-án fogadja Szlovéniát, majd három nappal később Görögországot látja vendégül. A napokban emellett az is kiderült, hogy júniusban szintén itthon játszunk Kazahsztánnal.

Marco Rossi kerete

  • Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
  • Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
  • Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A magyar válogatott 2026-os programja

  • Március 28., 18.00 Magyarország–Szlovénia (felkészülési mérkőzés)
  • Március 31., 19.00 Magyarország–Görögország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 5., 19.45 Magyarország–Finnország (felkészülési mérkőzés)
  • Június 9., 14.00 Kazahsztán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)
  • Szeptember 25., 20.45 Magyarország–Ukrajna (Nemzetek Ligája)
  • Szeptember 28., 20.45 Észak-Írország–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • Október 2., 20.45 Magyarország–Georgia (Nemzetek Ligája)
  • Október 5., 20.45 Ukrajna–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 14., 18.00 Georgia–Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • November 17., 20.45 Magyarország–Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu