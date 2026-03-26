Marco Rossi alapembere szerint tanultak a hibákból, egy dologban viszont fejlődni kell

Bolla Bendegúz a hat világbajnoki selejtezőből ötször is kezdőként kapott lehetőséget a magyar válogatottban, amely végül a lehető legfájdalmasabb módon elbukta a vb-részvételt az Írország elleni meccsen.

Bolla Bendegúz alapember lett Marco Rossi magyar válogatottjában. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bolla Bendegúz tanulna az írek elleni vb-selejtezőből

– Azt az időszakot mindenki próbálta kezelni, lezárni, túllépni rajta.

Fontos, hogy tanuljunk belőle és emlékezzünk arra a rossz érzésre, s motiváljon minket, mindent megtegyünk, hogy ne forduljon elő. Mindegyik meccsnek fontos szerepe van, ennek szellemében készülünk.

Fontos, hogy már a felkészülésbe is érzelmeket vigyünk, mert ez is összekovácsolja a csapatot, és úgy érkezzünk meg a szeptemberi Nemzetek Ligájába, hogy jó állapotban van a csapat – mondta az M4 Sportnak Bolla.

Nagy az összhang a magyar válogatottban

A 26 esztendős játékos a saját helyzetével kapcsolatban hozzátette, poszttársával, Loic Negóval jól kiegészítik egymást, de mivel a válogatottban nagy az összhang, bárkivel együtt tud játszani.

– Nem tudom, a mostani meccseken hogy lesz, de valószínűleg hátrébb kapok szerepet. Az edzéseken látszik, mi fog működni az adott meccseken, bárki lép pályára, készen áll. A védekezésen most többet kell csiszolni, de minden meccs jó lehetőség, hogy fejlődjünk.

Bízom benne, hogy olyan csapat benyomását keltjük, amely tanult a hibáiból, és egy győzelemmel visszanyerjük a hazai közönséget is

– mondta.

Bolla nagyszerűen teljesít a Rapid Wienben, amely már második az osztrák bajnokságban. Igaz, akadtak azért hullámvölgyek: – Ahogy elkezdtük a felkészülést, a téli szünet után még nem a legjobb volt a szituáció, de szerencsére azóta kiegyenesedtünk. A Salzburg elleni mérkőzést sérülés miatt kihagytam, de a legutóbbi meccsen két gólt is szereztem, jó lelki erőben és fizikai állapotban érkeztem meg a válogatotthoz. Kicsit más pozícióban játszom, szabad kezet kapok jobb oldalt, olykor fennmaradok az első sorban is, a három belső védős rendszerben többször odaérek a kapu elé, ami fekszik nekem, mert támadó szellemű játékosnak gondolom magamat – tette hozzá Bolla.